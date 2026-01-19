VRで脳年齢測定！「京都健康EXPO 2026」へ出展します

第一工業製薬株式会社

第一工業製薬（本社：京都市南区、代表取締役社長：山路直貴）は、「京都健康EXPO 2026 in 光華女子学園」（主催：医療法人清仁会 シミズ病院）に出展します。本イベントは、地域のみなさまとともに病気・治療・予防の知識を深め、健康な未来を創ることを目的に、医療機関・企業・団体が協力して開催するものです。ぜひお気軽にご参加ください。

各講演では、認知症や心不全のリスク低減、健康寿命の延伸、脳卒中とその治療についてなどさまざまな情報を発信し、体験・測定ブースでは「健康タイムマシン(R)」をはじめ、血管年齢、家庭用医療機器、目の健康チェック、シニアカー展示や商品紹介を実施します。

当社は、VRによる脳年齢測定を行います。楽しみながら脳年齢測定を体験し、脳の健康維持と認知症予防を考える機会をご提供します。

「健康タイムマシン」は、株式会社LAiFの登録商標です。

【開催概要】

- イベント名：京都健康EXPO 2026 in 光華女子学園（主催：医療法人清仁会 シミズ病院 / 後援：京都市ほか関係団体）https://www.shimizu-hospital.or.jp/shimizu/news/20251223-9807/- 開催日時 ：2026年1月25日（日）各ブース 10:00～15:30／講演 13:30～16:30- 開催場所 ：光華女子学園 光風館（京都市右京区西京極野田町39）・最寄りバス停：京都市営バス「光華女子学園前」下車すぐ／京都京阪交通バス「光華女子学園前」・最寄り駅からの目安：阪急「西京極」徒歩約10分- 参加費 ：無料（事前予約不要）どなたでもご参加いただけます。- 当社出展内容- VR脳年齢測定(体験): VRゴーグルを使って、楽しみながら脳年齢を測定できます。- 機能性表示食品「快脳冬虫夏草(R)」の紹介 : 脳の健康維持をサポートします。- 消臭・除菌スプレー「NIOCAN(R)」の実演: 消臭・除菌効果をその場で体験いただけます。VR 脳年齢測定の様子「快脳冬虫夏草(R)」パッケージ消臭・除菌スプレー「NIOCAN(R)」

【本リリースについてのお問い合わせ先】

第一工業製薬株式会社 管理本部 戦略統括部 広報IR 部

TEL.075-276-3027 E-mail: d-kouhou@dks-web.co.jp

コーポレートサイト https://www.dks-web.co.jp

〒601-8002 京都市南区東九条上殿田町 48 番地 2

【商品についてのお問い合わせ先】TEL.0120-108-933

【DKS Life Science ONLINE STORE】https://dkslife.jp