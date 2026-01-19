WESSION FESTIVAL 2025アフターパンフ表紙決定！さらに、WEST.5日連続特集の放送・配信も決定！
「WESSION」番組開始からWEST.初の主催野外フェス「WESSION FESTIVAL2025」まで、およそ半年間にわたる活動をおさめたアフターパンフレットの表紙が決定！さらに、パンフレット内に掲載されるフェスのリハーサル風景などが特設サイトにて特別公開。
アフターパンフレットには番組収録現場やフェスでのオフショットはもちろん、メンバーによる座談会などWEST.の魅力をより深く感じられる貴重なコンテンツが満載。WOWOW百貨店(https://dept.wowow.co.jp/products/25n0206100001?_pos=1&_sid=6ada5cbf4&_ss=r)で受付中となっている。
なお、いよいよ1月25日（日）にDAY2の放送・配信を迎える
「WESSION FESTIVAL 2025」だが、好評につき、今までお届けしてきた番組、フェス密着特番、WEST.メンバー全員が主演を務めた映画「裏社員。-スパイやらせてもろてます-」を、2月25日（水）より5日間連続で放送・配信することが決定！WEST.の結成日である2月5日（木）には「2/5はWEST.結成日!!!!!!!」と題して「WOWOW×WEST. “WESSION”」全6回も一挙放送・配信する。まだWESSIONをご覧になっていない方は是非チェックしていただきたい。
＜番組情報＞
WESSION FESTIVAL 2025
DAY1
WOWOWオンデマンドでアーカイブ配信中
放送・配信アーティスト：WEST. / Lucky Kilimanjaro / アイナ・ジ・エンド / Saucy Dog / サンボマスター
オープニングゲスト：横山裕 / 石原慎也 (Saucy Dog)
DAY2
2026年1月25日（日）午後5:00 WOWOWプライムで放送／WOWOWオンデマンドで配信
放送・配信アーティスト：WEST. / MONGOL800 / eill / wacci / Little Glee Monster / ウルフルズ
密着特番
2026年2月28日（土）午後6:15 WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信
WEST.や出演アーティストのインタビューをはじめ、リハーサルやバックヤードに密着した特番をお届け！
※各番組放送・配信終了後～1カ月間アーカイブ配信あり
特設サイト：https://www.wowow.co.jp/event/wession/
WOWOW百貨店：https://dept.wowow.co.jp/
公式X:https://x.com/WESSION_WEST
公式Instagram：https://www.instagram.com/WESSION_WEST/
WEST.×WOWOW 5日連続特集!!!!!!!
WESSION FESTIVAL 2025 DAY1
2月25日（水）午後8:00 WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信
WESSION FESTIVAL 2025 DAY2
2月26日（木）午後8:00 WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信
裏社員。-スパイやらせてもろてます-
2月27日（金）午後9:00 WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信
WESSION FESTIVAL 2025 密着特番
2月28日（土）午後6:15 WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信
WOWOW×WEST. "WESSION“
#1 MONGOL800
3月1日（日）放送・配信予定
#2 wacci
3月1日（日）放送・配信予定
#3 アイナ・ジ・エンド
3月1日（日）放送・配信予定
#4 Lucky Kilimanjaro
3月1日（日）放送・配信予定
#5 石原慎也（Saucy Dog）
3月1日（日）放送・配信予定
未公開集
3月1日（日）放送・配信予定
WESSION FESTIVAL 2025 DAY1、#1～5、未公開集はWOWOWオンデマンドでアーカイブ配信中
＜アフターパンフレット＞
12月18日（木）午後3時より予約受付開始！
番組開始からWEST.初の主催野外フェスまで、およそ半年間にわたる活動をおさめたアフターパンレットの発売が決定！
番組収録現場やフェスでのオフショットはもちろん、メンバーによる座談会など
WEST.の魅力をより深く感じられる貴重なコンテンツが満載。
予約受付リンク：https://dept.wowow.co.jp/products/25n0206100001?utm_source=release&utm_medium=referral&utm_campaign=music_wession(https://dept.wowow.co.jp/products/25n0206100001?utm_source=release&utm_medium=referral&utm_campaign=music_wession)
＜オフィシャルグッズ＞
「WESSION FESTIVAL 2025」のオフィシャルグッズを2月28日（土）午後11:59まで期間限定で販売中！
https://www.hmv.co.jp/news/article/250715171/
