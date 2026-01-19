【三ノ宮初】近未来の九州料理が味わえる大人気居酒屋が初の三ノ宮駅前にOPEN

株式会社MS Group

株式会社MS Group（本社：大阪府大阪市、代表取締役：白戸武蔵）は、2026年1月29日（木）に、「炭火ノ串や。ニューハカタスタイル三ノ宮駅前店」をオープンいたします。同ブランドで11店舗目の出店となります。オープンを記念して、1月29日（木）～2月1日（日）限定でお得なキャンペーンを開催します。

〈炭火ノ串や。ニューハカタスタイルとは〉

"近未来の九州料理を全国へ"をモットーに、気軽に心行くまで楽しめる居酒屋です。

本場博多料理店で培った熟練の料理人が手がける技と目利きを活かし、四季折々の旬の素材を取り入れた野菜巻き串・串もん・博多一口餃子・博多もつ鍋を中心に他では味わえない唯一無二の九州料理の数々をご提供いたします。

「ニューハカタスタイル」は落ち着いた雰囲気を併せもつ居酒屋。2名様~団体様までご利用可能な個室席で肩肘張らない心地よさと丁寧なおもてなしで特別なお時間に彩ります。

人気の宴会コースは最大3時間の飲み放題付きプランを多数ご用意。昼飲みまで楽しめる、今までにない新たな九州料理専門店です。

〈名物料理のご紹介〉

◆新鮮なお野菜を上質な国産豚肉で巻いて味わう"野菜巻き串"

ヘルシーなのに加えてボリューム満点。ジューシーな肉の旨味とヘルシーな野菜を同時に味わうことができる魅惑の串メニュー。素材を高める火入れ技でじっくりと炭火で焼き上げた至高の旨味が実現。

おすすめのレタス巻き串をはじめ、旬の季節のお野菜を使用した15種をご用意しております。

◆伝統と革新を続ける本場の"博多一口餃子"

博多のご当地グルメである一口餃子。国産豚肉と国産野菜を贅沢に使用しております。

外側の衣がパリパリジューシーで小ぶりな餃子にはぎゅっと味が詰まっており何個でも食べたくなってしまう中毒性抜群の味わいがお楽しみいただけます。ニューハカタスタイルでしか楽しめないチーズ餃子や辛か～餃子などのバリエーション豊富な変わり種も必見です。

◆忘れる事の出来ない。1年中食べたくなってしまう"博多もつ鍋"

国産牛小腸を使用したもつは噛まずに溶ける程の抜群の鮮度を保つ。研究に研究を重ねた秘伝の自家製スープは深く濃厚で甘みが特徴的。コクがあるのにしつこくない味わいで様々な年齢層のお客様からご支持いただいております。博多ならではの明太もつ鍋に炭火で作り上げる塩レモンもつ鍋も大注目。

こだわり抜かれた記憶に残るもつ鍋は新たな時代を創る一品に。

〈OPENイベント概要〉

2025年1月29日（木）～ 2月1日（日）

対象ドリンク何杯飲んでも1杯5円/名物レタス巻き串1本88円

・＠kushiya__sannomiya(https://www.instagram.com/kushiya__sannomiya/）のフォロー必須

・イベント期間は18:00～OPENとなります。

・他券.他クーポンとの併用不可

〈店舗の特徴：空間〉

◆JR三ノ宮駅.阪急神戸三宮駅より徒歩1分に位置する好立地と個室席完備の充実空間

複数路線が集中する兵庫県の玄関口と言えるターミナル。神戸市でも一番の繁華街で、兵庫県の中でも最も栄えております。「ニューハカタスタイル」はJR三ノ宮駅.阪急神戸三宮駅より徒歩1分のサンキタ通り沿いに位置しておりアクセス面も良好となっております。

2名様～最大75名様までご利用可能な大中小様々なタイプの個室席をご用意しております。広さに余裕を持たせた設計で、家族での食事、ビジネスでの会食や接待、宴会など、幅広いニーズに応えられるプライベートな空間を備えています。

〈店舗概要〉

■店名：炭火ノ串や。ニューハカタスタイル 三ノ宮駅前店

■住所：兵庫県神戸市中央区北長狭通1-2-3二鶴ビル5F

■アクセス：「JR三ノ宮駅」「阪急神戸三宮駅」より徒歩1分

■TEL：078-600-0104

■営業時間：月～木: 16:00～翌0:00 （料理L.O. 23:00 ドリンクL.O. 23:30）

金、祝前日: 16:00～翌2:00 （料理L.O. 翌1:00 ドリンクL.O. 翌1:30）

土: 12:00～翌2:00 （料理L.O. 翌1:00 ドリンクL.O. 翌1:30）

日.祝日: 12:00～翌0:00 （料理L.O. 23:00 ドリンクL.O. 23:30）

■定休日 ： なし

■開店日 ： 2026年1月29日（木）

＜公式Instagramアカウント＞

@kushiya.official

(https://www.instagram.com/kushiya.official/）

＜三ノ宮駅前店Instagramアカウント＞

@kushiya__sannomiya

(https://www.instagram.com/kushiya_toyota/(https://www.instagram.com/kushiya__sannomiya/)）

〈会社概要〉

社名 ：株式会社MS Group

本社所在地：大阪府大阪市北区堂山町15-4

代表者 ：代表取締役 白戸 武蔵

設立 ：2022年5月26日

電話番号 ：03-6718-4955（代表）

事業内容 ：飲食店（居酒屋／レストラン等）の経営／スポーツジムの経営