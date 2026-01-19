【三井ショッピングパーク ららぽーと愛知東郷】注目のスイーツブランドが期間限定で集結！「バレンタインマーケット」開催

三井不動産商業マネジメント株式会社

三井不動産商業マネジメント株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役社長:大林 修)が運営する、三井ショッピングパーク ららぽーと愛知東郷にて2026年2月3日（火）から2月15日（日）の期間、毎年多くの方にご来場いただいている「バレンタインマーケット」を開催します。

詳細ページ：https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/togo/event/3277434.html

愛知県内の人気スイーツショップや、バレンタインシーズンに毎年注目を集めるショップが期間限定で出店する「バレンタインマーケット」。 LeTAOのチョコレートスイーツ専門店「ヌーベルバーグルタオ ショコラティエ」、見た目も魅力的なカヌレやパイコルネを展開する「cannele de TOKYO（カヌレ・ドゥ・トーキョー）」 「ねこのしっぽ」がららぽーと愛知東郷に登場します。さらに、生チョコレートブランド「シルスマリア」や、動物をリアルに表現したチョコレートなど可愛らしいオリジナルブランドを展開する「松風屋」も出店し、会場を華やかに彩ります。

バレンタイン限定スイーツやグルメ、特別企画など、この時期ならではの楽しみをららぽーと愛知東郷でぜひお越しください。

「バレンタインマーケット 2026」概要

期間限定で開催する「バレンタインマーケット」。こだわりのスイーツブランドが、ららぽーと愛知東郷に集結します。下記5店舗が出店いたしますので、ぜひこの機会にご賞味ください。

開催期間：2026年2月3日（火）～2月15日（日）

営業時間：（月～金・日・祝）10:00～20:00（土）10:00～21:00

※最終日は19:00まで

開催場所：1Ｆ 中央「メインスクエア」

※商品は数に限りがございます。品切れの際はご容赦ください。

※画像はイメージです。

※掲載内容は予告なく変更になる場合がございます。

■NOUVELLE VAUGE LeTAO Chocolatier

小樽洋菓舗LeTAOのチョコレートスイーツ専門店「ヌーベルバーグルタオ ショコラティエ」がららぽーと愛知東郷のバレンタインに期間限定オープン！

自由な発想で新しい美味しさをつくり出す、チョコレートスイーツをお楽しみください！

画像）ロイヤルモンターニュマリアージュ マスカットティー2種×9個：2,376円 (税込)

■cannele de TOKYO「カヌレ・ドゥ・トーキョー」

「伝統へ敬意を、味わいに革新を。」厳選した素材、独自の製法、そして徹底した安全管理。そのすべてが結実した「東京カヌレ」は、下町の職人が心を込めて焼き上げる逸品です。外はカリっと、中はしっとり。贈り物にもふさわしい、幸せのひとくちをお届けします。

■ねこのしっぽ

職人が1本ずつ手作りする“ご褒美パイコルネ”は、バレンタインギフトにもぴったり。豊富なバリエーションと、ひとつひとつの華やかな彩りが、特別な甘さを演出します。そして…話題の「ねこワッサンシュー」も新発売。大切な日の贈り物にどうぞ。

画像上） 「東京カヌレ」 6個セット：1,680円 (税込)

画像下） 「ねこのしっぽ」パイコルネ 4本セット：1,440円 (税込)

■シルスマリア

1988年冬、シルスマリアで誕生したひと粒の生チョコレート。それは“生チョコ”と名付けられ、今日まで大切に受け継いできました。わたしたちは、“生チョコ”発祥の店としての誇りを胸に、ひとりでも多くのお客様においしさと笑顔をとどけ、これからも“生チョコ”の新しい可能性を追求していきます。

今回のバレンタインマーケットでは、初めて生まれた生チョコレート「公園通りの石畳 シルスミルク」や、お酒を使用した生チョコレートなど多数取り揃えております。ご褒美や大切な方への贈り物にぜひいかがでしょうか。



画像）静岡クラウンメロン 20粒：2,916円 (税込)

■松風屋

いつの時代も人と密接に関わっている動物たちをチョコレートでリアルに表現している『ZOOLOGY』、“いちご×チョコレート”専門ブランドの『いちごの日』、大人気キャラクター“mofusand”とコラボレーションしたフルーツ風味菓子専門ブランドの「ぷにゅっと ころっと mofusand」などの松風屋オリジナルブランドのバレンタイン商品を販売いたします。

画像上）ZOOLOGY マウンテンゴリラ 1個：1,404円 (税込)

画像下）いちごの日 星の願い缶：1,296円（税込）

三井ショッピングパーク ららぽーと愛知東郷

三井ショッピングパーク ららぽーと愛知東郷は、飲食エリアでは食物販、レストランを集積した大型マルシェや、人気店が集積した愛知県中部

エリア最大級のフードコートを完備しています。

また、ファッション性の高い国内外ブランドやセレクトショップ、東海エリア最大級の「アルペンアウトドアーズフラッグシップストア」、新感覚のエンターテインメント店舗「 VS PARK 」など幅広い楽しみ方をご提供します。

名 称：三井ショッピングパーク ららぽーと愛知東郷

所 在 地：愛知県愛知郡東郷町東郷中央土地区画整理事業62街区1・3

T E L：0561-56-2700(代表)受付時間10：00～18：00

オープン日：2020年9月14日(月)

店 舗 数：約200店舗

駐 車 台 数：約3,900台

交 通：名古屋鉄道豊田線「日進駅」約2.2km

日進駅からは巡回バス(じゅんかい君)と名鉄バス愛教大線をご利用ください

名古屋鉄道豊田線・名古屋市営地下鉄鶴舞線「赤池駅」

名鉄バスをご利用いただき「和合西口」下車より徒歩5分

営 業 時 間：最新の営業時間は下記 URL よりご確認ください。

U R L：https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/togo/

