【ホテル椿山荘東京】桜とシャンパンが彩る、春限定のラグジュアリーなピクニック「Twilight Sakura Terrace」 3月2日よりスタート

藤田観光株式会社



　ホテル椿山荘東京（東京都文京区・総支配人：千尋 智彦）は、シャンパン2種とロゼスパークリングワイン1種をフリーフローでお楽しみいただける「Twilight Sakura Terrace」を2026年3月2日（月）よりご提供いたします。


　開放感あふれるテラスから庭園に咲く桜を眺めながら、春のひとときを優雅に過ごす、ラグジュアリーなピクニックをお楽しみください。



◇昼は花景色、夜は夜桜雲海、桜が美しいテラス席で味わう美食の時間を


　ホテル椿山荘東京の庭園では、2月上旬の早咲きの河津桜にはじまり、寒緋桜や雅桜、ソメイヨシノなど4月中旬頃にかけて約20種100本の桜が順に見頃を迎えます。


　本プランでは、庭園演出「東京雲海」の真っ白なミストとともに楽しむ昼の花景色から、日没後には桜と「東京雲海」のライトアップが重なり合う幻想的な「夜桜雲海」へと、時間とともに移ろう表情を贅沢にご堪能いただけます。ロビーラウンジの特等席ともいえるテラスからの眺めと、美食のひとときをお楽しみください。


　お飲み物は、シャンパン2種とロゼスパークリングワイン1種をフリーフローでご用意。お食事は、バスケットに詰めたオードブルと、別皿でデザートをご提供いたします。


　バスケットには、明太子ソースをまとったバンズで鯛のフライとタルタルソースをサンドした「フィッシュバーガー」や、ガーリックソテーした春キャベツやアスパラガスを詰めた「コンキリエのアーリオ・オーリオ」など、春らしい食材を用いた全10種のメニューをラインナップ。食後には、ふんわりと軽いムースに、いちごの甘酸っぱさと桜の香りを閉じ込めた「ストロベリームース　～桜～」をご用意し、余韻まで春を感じていただけます。


　また、アルコールを召しあがらない方にもお楽しみいただけるよう、ノンアルコールプランもご用意いたしました。心地よい風が吹き抜けるテラスにて、贅沢な時間をお過ごしください。



◇「Twilight Sakura Terrace」とともに春のホテルステイを満喫できるステイプランも登場


　「Twilight Sakura Terrace」を堪能したあと、お帰りを気にせずホテルでゆったりとお過ごしいただけるステイプラン「Twilight Sakura Terraceステイ」をご提供いたします。翌朝はレストランでの朝食とともに、都会の喧騒を離れたホテルならではの穏やかな時間をお楽しみください。




- Twilight Sakura Terrace 概要



■期間：2026年3月2日（月）～4月12日（日）※完全ご予約制（前日18:00まで）


予約開始：2026年1月19日（月）10:00～


■時間：18:00～20:00または18:30～20:30


※フリーフロー90分、お席のご利用時間120分


※会場都合によりご予約の取消や開催の中止をさせていただく場合がございます。


■会場：ホテル棟3階　ロビーラウンジ「ル・ジャルダン」ガーデンテラス


※雨天・強風の場合は、ル・ジャルダン店内でのご案内となります。


■料金：アルコールプラン、ノンアルコールプラン共通


お一人様　


日～木　15,500円（消費税込・サービス料別）


金土祝　16,500円（消費税込・サービス料別）


※20 歳未満の方のご入場はお断りいたします


■内容：


＜3種ドリンクのフリーフロー＞


《アルコールプラン》


・ローラン・ペリエ ラ キュベ


・二コラフィアット


・カヴァ・レゼルヴァ・デ・ラ・ファミリア　ロゼ　


《ノンアルコールプラン》


・ヴィンテンス プレステージ ブランドブラン


・プリンセス　ボッリチーネ　ドライ


・ピエールゼロ　ロゼ



＜オードブルバスケットメニュー＞


・ビーツのコールスロー
・炭火焼きチキンのキッシュ
・イカとセロリラブのタルト
・新じゃがいものクランブルドフィノワ
・カブのブラマンジェ
・ゼッポリーネ　あおさとしらす
・フィッシュバーガー
・自家製ハムときゅうりのティーサンド
・コンキリエのアーリオ・オーリオ


・パテ・ド・カンパーニュのピンチョス


＜デザート＞


・ストロベリームース　～桜～


■ご予約・お問い合わせ：03-3943-5489（10:00～19:00）


■URL：https://hotel-chinzanso-tokyo.jp/restaurant/plan/twilight-sakura-terrace/



- 《夕・朝食付き》Twilight Sakura Terraceステイ　概要



■期間：2026年3月2日（月）～4月12日（日）


※本プランは予告なく変更、終了する場合がございます。


■予約：2026年1月19日（月）10:00～受付開始


■料金：プライムスーペリア シティ／ガーデンビュー（45平方メートル ）


1室2名様ご利用時 96,700円～ ※消費税・サービス料込み、宿泊税別


■内容：


・Twilight Sakura Terrace（チェックイン日18：00～または18：30～）


・選べるご朝食（洋食・和食レストラン）


■ご予約・お問い合わせ：03-3943-0996（9:00～20:00）



- ホテル椿山荘東京とは




　1952年開業のホテル椿山荘東京は、都心にありながら森のような庭園に佇むホテルです。


　庭園のシンボルである三重塔「圓通閣」は、1925年に東広島から移築され、2025年に100周年を迎えました。国の登録有形文化財に指定され、都内に現存する三古塔の一つです。


　また、四季折々の絶景や国内最大級の霧の庭園演出「東京雲海」は、2025年度グッドデザイン賞をはじめ、多くの賞を受賞いたしました。265室の客室では、都心のパノラマや庭園ビューを楽しむことができ、8つのレストランやスパ、38の宴会場など充実した施設を完備しています。庭園では桜や紅葉、蛍など四季の風情とともに、特別なひとときをお過ごしいただけます。


　さらに、「フォーブス・トラベルガイド」4つ星を獲得し、「プリファードホテルズ & リゾーツ」の「L.V.X. Collection」にも加盟しています。



- 藤田観光について



　藤田観光株式会社は、日本における観光業界の先駆けとして 1948 年に「箱根小涌園」、1952 年に「椿山荘（現ホテル椿山荘東京）」を開業、その後、1955 年に会社を設立しました。人材や文化財などのあらゆる企業資産を最大限に活用し、より多くのお客さまに憩いの場と温かいサービスを提供するとともに、ユニークなコンテンツ展開・事業展開を通して、お客さまのライフサイクルやスタイル（人生）の様々なシーンに寄り添う新たな価値を提供することで、「潤いのある豊かな社会の実現」を目指しています。


公式HP：https://www.fujita-kanko.co.jp/　


ブランドムービー公開中！：https://www.fujita-kanko.co.jp/sub/fkmovie