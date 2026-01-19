GENTLE MONSTER 2026 BOUQUETコレクション発売およびポップアップオープン

株式会社 IICOMBINED JAPAN

グローバルファッションアイウェアブランドGENTLE MONSTER (ジェントルモンスター)が、2026 BOUQUETコレクションを発売いたしました。本コレクションを記念し、世界6都市で特別なポップアップ空間を披露する予定であり、日本ではGENTLE MONSTER AOYAMA FLAGSHIP STOREでポップアップをオープンしました。

1月16日に発売された2026 BOUQUETコレクションは、植物の茎のディテールを洗練され優雅な美的感覚で再解釈したフレームを提案するコレクションです。GENTLE MONSTERがFKA twigs (FKAツイッグス)、そしてJordan Hemingway (ジョーダン・ヘミングウェイ)と共同演出を手がけた今回のキャンペーン映像は、花が咲く瞬間のエネルギーを幻想的に表現し、話題を集めました。

GENTLE MONSTER 2026 BOUQUETコレクションのポップアップは、花が満開の瞬間にいるかのように優雅で夢幻的な体験を提供します。華やかなカラー感と多様なテクスチャーの大型フラワーオブジェ、そしてその間に囲まれた大型クロム彫刻像を通じて、自然の美しい躍動感に圧倒される体験をお届けします。

本コレクションは、植物の茎を形象化した結び目の高級感あるディテールで洗練された優雅さを際立たせる製品で構成されています。さらに、豊かでありながらも愛らしい活気を表現したビーズディテールが加えられたステートメントピースを含む、温かい感覚を込めた製品をお楽しみいただけます。

一方、2026 BOUQUETコレクションの製品以外にも、GENTLE MONSTERが2026年に新たに披露する多様なデザインのサングラスとメガネが同時に発売され、熱い関心を集めています。新たに発売された製品は、GENTLE MONSTER AOYAMA FLAGSHIP STORE、GENTLE MONSTER GINZA FLAGSHIP STORE、GENTLE MONSTER 阪急うめだ本店、および公式オンラインストアにてお楽しみいただけます。