GRYPHLINEが贈る新作RPG『アークナイツ：エンドフィールド』の新商品が1月24日発売！アニメイト一部店舗では、ポストカードやminiアクリルスタンドといった特典がもらえるフェアを同日より開催！

株式会社アニメイトは、『アークナイツ：エンドフィールド』の新商品を2026年1月24日から販売いたします。また、同日より『アークナイツ：エンドフィールド』ポップアップストア in animate を開催いたします。

新商品には、「ピンバッジ - ひと休み」、「つながるアクリルキーホルダー - ひと休み」などのテーマ商品のほか、「コレクションアクリルストラップ - ホワイトリストID 1.0」や「アクリルストラップ - 管理人ID i」など、多彩なアイテムをラインナップしています。

また、アニメイト池袋本店、梅田、福岡パルコにて『アークナイツ：エンドフィールド』ポップアップストア in animate を2026年1月24日～2月8日まで開催。期間中、対象商品をご購入2,200円（税込）以上で「特典ポストカード - ひと眠り（全1種）」を、ご購入8,800円（税込）以上で「特典miniアクリルスタンド - ひと眠り（全1種）」をそれぞれ1点ずつプレゼントいたします。

さらに、対象商品をご購入5,500円（税込）以上でショッパー（全1種）も1枚受け取れます。

アニメイト池袋本店・梅田・福岡パルコでは、スタンディパネル展示や告知展開などの施策もあるので、あわせてチェックしてみてください！

■商品情報

△ピンバッジ - ひと休み

ピンバッジ - ひと休み

発売日：2026年1月24日

価格：各1,320円（税込）

種類：4種

△つながるアクリルキーホルダー - ひと休み

つながるアクリルキーホルダー - ひと休み

発売日：2026年1月24日

価格：各1,210円（税込）

種類：4種

△クリアファイル

クリアファイル

発売日：2026年1月24日

価格：各770円（税込）

種類：2種〈開拓、出発〉

△コレクションアクリルストラップ - ホワイトリストID 1.0

コレクションアクリルストラップ - ホワイトリストID 1.0

発売日：2026年1月24日

価格：1パック1,100円（税込）

1BOX（5パック入り）5,500円（税込）

種類：全5種

△アクリルストラップ - 管理人ID i

アクリルストラップ - 管理人ID i

発売日：2026年1月24日

価格：各1,210円（税込）

種類：2種

このほかにも、多数の新商品が発売！

■フェア情報

『アークナイツ：エンドフィールド』ポップアップストア in animate

開催期間：2026年1月24日～2月8日

開催場所：アニメイト池袋本店、梅田、福岡パルコ

開催内容：期間中、対象商品をご購入2,200円（税込）以上で「特典ポストカード - ひと眠り（全1種）」を、ご購入8,800円（税込）以上で「特典miniアクリルスタンド - ひと眠り（全1種）」をそれぞれ1点ずつプレゼントいたします。

対象商品：『アークナイツ：エンドフィールド』商品

特典内容：

（1）ご購入2,200円（税込）以上…特典ポストカード - ひと眠り（全1種）

（2）ご購入8,800円（税込）以上…特典miniアクリルスタンド - ひと眠り（全1種）

△特典（1）：ポストカード - ひと眠り（全1種）△特典（2）：miniアクリルスタンド - ひと眠り（全1種）

■施策情報

≪スタンディパネル展示≫

展示期間：2026年1月24日～2月8日

展示場所・キャラクター：

＜アニメイト池袋本店＞「ペリカ」「イヴォンヌ」「アルデリア」「ポグラニチニク」

＜アニメイト梅田＞「ペリカ」「チェン・センユー」「イヴォンヌ」

＜アニメイト福岡パルコ＞「ペリカ」「チェン・センユー」「イヴォンヌ」「レーヴァテイン」「ギルベルタ」「ポグラニチニク」

≪フォトスポット展開≫

展開期間：2026年1月18日～2月8日

展開場所：アニメイト池袋本店 北館1F

≪告知展開≫

展開場所・期間：

＜アニメイト池袋本店 南館2Fガラス面＞2026年1月18日～1月31日

＜アニメイト梅田 エレベーター横壁面＞2026年1月19日～2月8日

＜アニメイト福岡パルコ レジ上看板＞2026年1月18日～2月8日

≪Xフォローキャンペーン≫

配布店舗：アニメイト池袋本店、梅田、福岡パルコ

配布期間：2026年1月24日～2月8日

GRYPHLINE STORE公式X（旧Twitter）アカウント @GLStore_JP をフォローし、レジにてご提示いただいた方に「特典ステッカー(全2種)」を1セットプレゼント！

※お1人様1セットまでのお渡しとなります。

≪SNS投稿キャンペーン≫

配布店舗：アニメイト池袋本店、梅田、福岡パルコ

配布期間：2026年1月24日～2月8日

『アークナイツ：エンドフィールド』関連の展示を撮影し、ハッシュタグ「#アークナイツエンドフィールド」「#エンドフィールド」を付けてXに投稿をし、レジにてご提示いただいた方に「特典ポストカード(全1種)」をプレゼント！

※お1人様1枚までのお渡しとなります。

※撮影、投稿の際は他のお客様の映り込みにご注意ください。

≪GRYPHLINE OFFICIAL STOREクーポン≫

配布店舗：アニメイト池袋本店、梅田、福岡パルコ

配布期間：2026年1月24日～2月8日

『アークナイツ：エンドフィールド』関連商品をご購入の方に、【1会計につき1枚】先着で【クーポン】をプレゼント！

※特典は無くなり次第終了となります。

※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

■権利表記

(C) GRYPHLINE

■関連URL

『アークナイツ：エンドフィールド』ポップアップストア in animate(https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=114648)

『アークナイツ：エンドフィールド』オフィシャルサイト(https://endfield.gryphline.com/ja-jp)

GRYPHLINE STORE 公式通販サイト(https://store.gryphline.com/ja)

GRYPHLINEオフィシャルサイト(https://www.gryphline.com)

GRYPHLINE STORE 公式X（旧Twitter）(https://x.com/GLStore_JP)

■『アークナイツ：エンドフィールド』とは

PlayStation 5／iOS／Android／PCにて配信予定の、GRYPHLINEが贈る3Dリアルタイム戦略RPG。

プレイヤーはエンドフィールド工業の「管理人」として、さまざまな危機を乗り越えながら開拓エリアの探索を進めていきます。

2026年1月22日(木)に全世界同時リリースが決定しており、事前登録者数はすでに3000万人を突破。各プラットフォームにて現在も受付を行っております。

■『アークナイツ：エンドフィールド』基本情報

ジャンル：3Dリアルタイム戦略RPG

対応プラットフォーム（予定）：PlayStation(R)5、iOS、Android、PC

配信日：2026年1月22日

価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）

開発元：Hypergryph

販売元：GRYPHLINE

オフィシャルサイト：https://endfield.gryphline.com

公式X（旧Twitter）：https://x.com/AKEndfieldJP

公式YouTube：https://www.youtube.com/@arknightsendfieldJP

■GRYPHLINEについて

「GRYPHLINE」はシンガポールに本社を構えるゲームのグローバルパブリッシングブランドです。

世界各国および地域に支社を展開し、世界中のプレイヤーにハイクオリティなゲームコンテンツを提供することを目指しています。

現在は『アークナイツ：エンドフィールド』『エクスアストリス』『ポッピュコム』など、Hypergryphのパートナーとして、同社開発作品のグローバル展開を担当しています。

また、パブリッシングや公式コミュニティ「SKPORT」など多岐にわたる事業の開拓、世界規模でのビジネス投資、協業やIPライセンス事業にも積極的に取り組んでいます。