指先に、計算されたきらめきを。mao gel“ラメグラ”デザインセット第2弾が1/19より期間限定販売

写真拡大 (全4枚)

株式会社pucklin

mao nailを運営する株式会社pucklin（本社：大阪市北区）は、2026年1月19日（月）10:00より、毎月“オリジナルデザインがそのまま作れる”デザインセットの第2弾を期間限定で販売いたします。


第2弾となる1月は、繊細な輝きが爪先に広がる「ラメグラ」デザインをテーマに、誰でも美しいグラデーションが叶うセットをラインアップ。計算されたラメの組み合わせにより、キラキラしすぎず、冬の手元に上品な華やかさを添えるデザインを提案します。


本デザインセットは、2026年1月23日（金）23:59までの期間限定販売となります。



■ “毎月届く、デザインのアイデア”


本企画では、季節やトレンドに合わせて毎月異なるデザインセットを発売予定。色選びに迷わず、そのまま塗るだけで統一感のある仕上がりが叶います。



mao nail公式LINE友だち追加キャンペーンも実施中です。友達追加いただいた方全員にmao nail公式ECサイトで使える1,000円OFFクーポンをプレゼントいたします。（本文にて、詳細はご確認ください）


商品特設ページはこちら▶︎https://shop.maonail.jp/collections/maogel-designset




マオジェルとは、「綺麗になるお手伝いをさせてください」をコンセプトに、爪だけではなく手元全体が綺麗にみえるカラーだけを揃えた、日本発祥のジェルネイルブランドです。


より多くの方に商品を最高のパフォーマンスでご使用頂くために、SNSを通じてネイルの技術を惜しみなく無料公開しています。(Instagram：https://www.instagram.com/maonail 、YouTube：https://youtube.com/c/maonail 、Blog：https://maonail.jp/category/blog/ )



デザインセット紹介



〈mao gel〉"ラメグラ"デザインセット3種


マオジェルだからこそ叶う、計算されたラメで作るラメグラデーション。



思わず手袋を外したくなる冬へ。


かじかんだ指先さえ、ふと愛おしくなる-


この季節に纏いたいのは、冷たい空気の中でふわりと浮かび上がる、やさしい「きらめき」。


マオジェルのラメグラは、計算されたラメの組み合わせで誰でも美しいグラデーションがつくれるのが特長です。


爪先に向かって自然に広がる輝きは、ラメでありながら主張しすぎず、まるで光をまとったかのような上品な仕上がりに。



キラキラは欲しい。でも、ギラつかせたくない。


そんな大人のわがままに応える、この冬のための“品のあるラメグラ”をお届けします。




#ベーシックセット


108ナジミージュ / 400スパンコール








#スタンダードセット


108ナジミージュ / 201ニャンニャン / 400スパンコール








#プレミアムセット


108ナジミージュ / 303エーエム / 400スパンコール / 402パレード





販売概要



１）販売時期


2026年1月19日（月）10:00 ～ 1月23日（金）23:59



２）購入方法


下記オンラインショップにて


https://shop.maonail.jp/collections/maogel-designset



3）割引率


・ 一般会員様：10%OFF


・ プロ会員様：28%OFF（プロ会員割引含む）



4）公式LINE友達追加キャンペーン


mao nail公式LINEを友だち追加していただいた方には、1,000円OFFクーポンをプレゼントしております。


さらに、新規LINE登録者の方へ、セルフネイルHow to本 『mao nail流 セルフネイルメソッド』をプレゼントいたします。セルフの方でも分かりやすく、プロの方にとっても参考になるテクニックやヒントが満載です。


新商品のお試しや追加購入の際に、ぜひご活用ください。


mao nailとは



ネイルサロンの運営、またジェルネイルや筆等、ネイルを楽しんでいただくための道具の製造販売を行っています。




１）ジェルネイル企画・販売事業


「mao gel」


ネイリストから生まれたジェルブランド。実際のサロンワークで培った目利きとセンスで、手が美しく見えるこだわり色のみをラインナップ。



２）筆企画・販売事業


「まお筆」


ネイルはもちろん、メイク筆としても利用可能。職人さんの手作業で1本、1本丁寧に作っています。



３）サロン商材、ネイルアート商材製造・販売事業


ネイルアート用に当社ジェルカラーにマッチする商材の製造・販売



４）生活雑貨・販売事業


「maoap（マオエプ）」


実用性とデザイン性を兼ねそろえたエプロンmaoapの製造・販売


コンセプト「日々の生活に彩りを。いつまでも着ていたい、着ている自分を好きになる。」



【会社概要】


株式会社pucklin


所在地： 〒530-0047


大阪府大阪市北区西天満2-6-8


ホームページ： https://maonail.jp


Instagram：https://www.instagram.com/maonail


YouTube：https://youtube.com/c/maonail