指先に、計算されたきらめきを。mao gel“ラメグラ”デザインセット第2弾が1/19より期間限定販売

株式会社pucklin

mao nailを運営する株式会社pucklin（本社：大阪市北区）は、2026年1月19日（月）10:00より、毎月“オリジナルデザインがそのまま作れる”デザインセットの第2弾を期間限定で販売いたします。

第2弾となる1月は、繊細な輝きが爪先に広がる「ラメグラ」デザインをテーマに、誰でも美しいグラデーションが叶うセットをラインアップ。計算されたラメの組み合わせにより、キラキラしすぎず、冬の手元に上品な華やかさを添えるデザインを提案します。

本デザインセットは、2026年1月23日（金）23:59までの期間限定販売となります。

■ “毎月届く、デザインのアイデア”

本企画では、季節やトレンドに合わせて毎月異なるデザインセットを発売予定。色選びに迷わず、そのまま塗るだけで統一感のある仕上がりが叶います。

mao nail公式LINE友だち追加キャンペーンも実施中です。友達追加いただいた方全員にmao nail公式ECサイトで使える1,000円OFFクーポンをプレゼントいたします。（本文にて、詳細はご確認ください）

商品特設ページはこちら▶︎https://shop.maonail.jp/collections/maogel-designset

マオジェルとは、「綺麗になるお手伝いをさせてください」をコンセプトに、爪だけではなく手元全体が綺麗にみえるカラーだけを揃えた、日本発祥のジェルネイルブランドです。

より多くの方に商品を最高のパフォーマンスでご使用頂くために、SNSを通じてネイルの技術を惜しみなく無料公開しています。(Instagram：https://www.instagram.com/maonail 、YouTube：https://youtube.com/c/maonail 、Blog：https://maonail.jp/category/blog/ )

デザインセット紹介

〈mao gel〉"ラメグラ"デザインセット3種

マオジェルだからこそ叶う、計算されたラメで作るラメグラデーション。

思わず手袋を外したくなる冬へ。

かじかんだ指先さえ、ふと愛おしくなる-

この季節に纏いたいのは、冷たい空気の中でふわりと浮かび上がる、やさしい「きらめき」。

マオジェルのラメグラは、計算されたラメの組み合わせで誰でも美しいグラデーションがつくれるのが特長です。

爪先に向かって自然に広がる輝きは、ラメでありながら主張しすぎず、まるで光をまとったかのような上品な仕上がりに。

キラキラは欲しい。でも、ギラつかせたくない。

そんな大人のわがままに応える、この冬のための“品のあるラメグラ”をお届けします。

#ベーシックセット

108ナジミージュ / 400スパンコール

#スタンダードセット

108ナジミージュ / 201ニャンニャン / 400スパンコール

#プレミアムセット

108ナジミージュ / 303エーエム / 400スパンコール / 402パレード

販売概要

１）販売時期

2026年1月19日（月）10:00 ～ 1月23日（金）23:59

２）購入方法

下記オンラインショップにて

https://shop.maonail.jp/collections/maogel-designset

3）割引率

・ 一般会員様：10%OFF

・ プロ会員様：28%OFF（プロ会員割引含む）

4）公式LINE友達追加キャンペーン

mao nail公式LINEを友だち追加していただいた方には、1,000円OFFクーポンをプレゼントしております。

さらに、新規LINE登録者の方へ、セルフネイルHow to本 『mao nail流 セルフネイルメソッド』をプレゼントいたします。セルフの方でも分かりやすく、プロの方にとっても参考になるテクニックやヒントが満載です。

新商品のお試しや追加購入の際に、ぜひご活用ください。

mao nailとは

ネイルサロンの運営、またジェルネイルや筆等、ネイルを楽しんでいただくための道具の製造販売を行っています。

１）ジェルネイル企画・販売事業

「mao gel」

ネイリストから生まれたジェルブランド。実際のサロンワークで培った目利きとセンスで、手が美しく見えるこだわり色のみをラインナップ。

２）筆企画・販売事業

「まお筆」

ネイルはもちろん、メイク筆としても利用可能。職人さんの手作業で1本、1本丁寧に作っています。

３）サロン商材、ネイルアート商材製造・販売事業

ネイルアート用に当社ジェルカラーにマッチする商材の製造・販売

４）生活雑貨・販売事業

「maoap（マオエプ）」

実用性とデザイン性を兼ねそろえたエプロンmaoapの製造・販売

コンセプト「日々の生活に彩りを。いつまでも着ていたい、着ている自分を好きになる。」

【会社概要】

株式会社pucklin

所在地： 〒530-0047

大阪府大阪市北区西天満2-6-8

ホームページ： https://maonail.jp

Instagram：https://www.instagram.com/maonail

YouTube：https://youtube.com/c/maonail