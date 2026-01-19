¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¡¢JCR¤ÎÄ¹´üÈ¯¹ÔÂÎ³ÊÉÕ¡ÖAA+¡×¤ò¼èÆÀ
½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô³ô¼°²ñ¼Ò
³ÊÉÕÆâÍÆ
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/37968/table/548_1_54ac552a6fb4c384faca72073b529322.jpg?v=202601191051 ]
³ÊÉÕµ¡´Ø
ÊÑ¹¹Æü
½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹(CEO)¡§±ß»³ Ë¡¾¼¡¢°Ê²¼¡Ö½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¡×¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜ³ÊÉÕ¸¦µæ½ê¡Ê°Ê²¼¡ÖJCR¡×¡Ë¤è¤ê¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¿®ÍÑ³ÊÉÕ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢³ÊÉÕ¤¬¡ÖAA¡Ü¡×¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯£±·î13Æü¡Ê²Ð¡Ë
¡ä³ÊÉÕ»öÍ³Åù¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢JCR¤ÎWEB¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£(https://www.jcr.co.jp/ratinglist/finance/7163)
½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤Ï¡¢¤ªµÒ¤µ¤ÞÃæ¿´¼çµÁ¤Î¤â¤ÈºÇÀèÃ¼¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹¤òÊÑ³×¤·¡¢¼Ò²ñ¤ò¤è¤ê²÷Å¬¤ÇÊØÍø¤Ê¤â¤Î¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
°Ê¾å