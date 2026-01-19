新サービス教育と採用をつなぐ不動産キャリア支援「ガクフドキャリア」、いえらぶGROUPとのスポンサー契約締結

株式会社Gerbera

不動産業界の新卒採用に革命を、ガクフドキャリアを運営する、株式会社Gerbera(本社：大阪府大阪市、代表取締役：吉岡 歩真、以下「当社」)は、株式会社いえらぶGROUP（本社：東京都新宿区、代表取締役：岩名泰介、以下「いえらぶGROUP」）と教育と採用をつなぐ不動産キャリア支援「ガクフドキャリア」のスポンサー契約を締結したことをお知らせいたします。

◼️ガクフドキャリアとは

「ガクフドキャリア」は、不動産の知識を実践型で学べる学習サービスです。ガクフドキャリアでは、AIチャット機能での勉強、実践的な経験がAIで評価され、企業様は学生への広告、企業様から採用のスカウトを送ることが可能です。

当社の最大の強みは、不動産業界への就職志望学生が意欲的に勉強しキャリアに繋げていることです。

学生に対しては不動産業界へのミスマッチ軽減、企業様に対しては新卒採用の際の評価のミスマッチを軽減し定着率向上を目指し、AIを活用して開発をしています。

◼️導入に至った背景

いえらぶGROUPは、「思いを形にして、笑顔と夢中を創造する」を掲げ、不動産業務支援システムやDXサービスを通じて、業界全体の生産性向上と価値創出を推進している不動産テック企業です。

業界に根強く残るアナログな慣習や非効率をテクノロジーの力で変革し、次世代の不動産業界を創っていくという姿勢は、学生の可能性を広げ、不動産業界でのキャリアに新しい選択肢を提示するという「ガクフドキャリア」の理念と強く重なっています。

不動産テック市場の拡大と事業成長が進む中で、いえらぶGROUPは単なる人材確保ではなく、不動産×テクノロジーという分野を正しく理解し、自ら学び挑戦する意欲を持った学生との出会いを重要視してきました。

そこで、学生のうちから不動産業界の構造やテックの役割を学び、業界理解を深めた上でキャリアを考えられる環境を提供するため、ガクフドキャリアを導入しました。

本取り組みにより、入社後のミスマッチや早期離職を防ぐと同時に、不動産テックの未来を担う人材との継続的な接点を創出し、業界全体の発展につながる採用・育成の仕組みづくりを目指します。

◼️各社コメント

株式会社いえらぶGROUP 人事部 柳内 和貴

いえらぶGROUPでは、テクノロジーの力で不動産業界の課題を解決し、業界全体の進化に貢献することを目指しています。

一方で、「不動産テック」という言葉やその面白さ・可能性が、まだ十分に学生のみなさんに伝わっていないという課題も感じていました。

ガクフドキャリアは、学生のうちから不動産業界の構造やテクノロジーの役割を学び、業界を“知った上で”キャリアを考えられる点に大きな価値があると感じています。

単なる就職活動ではなく、不動産テックという分野そのものを理解し、将来の選択肢として本気で考えるきっかけを提供できるサービスだと考え、導入を決めました。

ガクフドキャリアを通じて、不動産×テクノロジーに興味を持つ学生との接点を増やし、業界の未来を共につくっていける人材との出会いを大切にしていきたいと考えています。

株式会社Gerbera 代表取締役 吉岡 歩真

このたび、「ガクフドキャリア」のスポンサーとして、いえらぶGROUP様とご一緒できることを大変心強く、そして嬉しく思っております。

不動産業界は今、テクノロジーによって大きな進化の途中にあります。しかしその最前線や可能性は、まだ十分に学生へ届いていないのが現状です。

いえらぶGROUPが築いてこられた不動産テックの知見・実績と、ガクフドキャリアが目指す「学生のうちから業界を深く知り、実践的に学べる環境」を掛け合わせることで、不動産テック業界の魅力とリアルを、次世代へ広げていきたいと考えています。

学生が「不動産 × テクノロジー」という選択肢を当たり前に描ける未来をつくるため、共に挑戦し、業界全体を盛り上げてまいります。

ガクフドキャリアのサービスサイト：https://gakufudo-career.jp

ガクフドキャリアの資料ダウンロード：https://gakufudo-career.jp/download/

◼️いえらぶGROUP会社概要

会社名：株式会社いえらぶGROUP

代表者：代表取締役 岩名泰介

設立 ：2008年1月

資本金：3,825万円

所在地：東京都新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル50階

コーポレートサイト：https://www.ielove-group.jp

不動産事業者向けサービス紹介サイト：https://ielove-cloud.jp/

不動産ポータルサイト：https://www.ielove.co.jp/

＊グループ各社で「家賃保証」「ライフライン取次」「駐車場運営管理」「SNS・動画」「賃貸管理業務BPO」「AI間取り」など幅広い業務支援も事業展開中

◼️Gerberaについて

Gerberaは、「学生の当たり前を変える」というビジョンのもと、不動産賃貸仲介やSNSマーケティングをはじめとする幅広いサービスを展開しています。

社名：株式会社Gerbera

代表者：代表取締役 吉岡 歩真

本社：大阪府大阪市西区北堀江1-13-20 四ツ橋ストークマンション 303号室

東京オフィス：東京都渋谷区千駄ケ谷５丁目１４－７ ゼニス南新宿 202号室

名古屋オフィス：愛知県名古屋市中区錦2-8-22 大森ビル4階

設立：2022年4月

事業内容：不動産賃貸仲介業、不動産売買仲介業、不動産買取再販事業、不動産賃貸管理事業、SNSアカウント運用代行、ガクフドキャリア

公式サイト：https://gerbera-group.com/(https://gerbera-group.com/)

ガクフドキャリアサイト：https://gakufudo-career.jp/(https://gakufudo-career.jp/)

ガクフドキャリア公式LINE：https://line.me/R/ti/p/@734cycdz(https://line.me/R/ti/p/@734cycdz)

Gerbera公式LINE：https://page.line.me/?accountId=885xyknx(https://page.line.me/?accountId=885xyknx)

YouTube：https://youtube.com/@gerbera_ch?si=HSYg8RVr_roLwdMJ(https://youtube.com/@gerbera_ch?si=HSYg8RVr_roLwdMJ)

Instagram：https://www.instagram.com/gakufudo_career?igsh=ZWk5N2lkeHJieDl6&utm_source=qr(https://www.instagram.com/gakufudo_career?igsh=ZWk5N2lkeHJieDl6&utm_source=qr)

総合お問合せ：https://gakufudo-career.jp/contact/(https://gakufudo-career.jp/contact/)

メディアお問い合わせ：https://gakufudo-career.jp/contact/(https://gakufudo-career.jp/contact/)