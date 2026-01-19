阪神タイガース春季キャンプ全日程生中継！「タイヤホイールプレミアム Presents 猛虎キャンプリポート 2026」

株式会社スカイＡ

球春到来！阪神タイガース春季キャンプ

「タイヤホイールプレミアム Presents 猛虎キャンプリポート 2026」

２月１日（日）より全日程生中継！

CSスポーツチャンネル「スカイＡ」（運営：株式会社スカイA 本社：大阪府大阪市福島区 代表取締役社長：塩浜昭男)は、阪神タイガース春季キャンプの模様を２月１日（日）から全日程生中継でお届けします。本番組は、冠スポンサー３年目となるコハラゴム株式会社（本社：兵庫県神戸市兵庫区／代表取締役：古原一徳、プレミアムタイヤ専門通販サイト「タイヤホイールプレミアム」運営）を迎え、「タイヤホイールプレミアム Presents 猛虎キャンプリポート 2026」として放送することをお知らせいたします。

(C)阪神タイガース

阪神タイガース春季キャンプ中継番組『タイヤホイールプレミアム Presents 猛虎キャンプリポート 2026』が２月１日（日）からスタート！球団初のリーグ連覇を目指す藤川阪神。宜野座＆具志川でトレーニングに励む虎戦士の姿を連日生中継でお伝えします。グラウンドでの守備練習、バッティング、ブルペンでの投球練習はもちろん、紅白戦、練習試合の模様や、ここでしか聞くことができない選手・コーチへのインタビューまで！選手たちにとって大事な１か月。先発・ポジション争いにも注目です。ドラ１・立石正広ら注目ルーキーたちのフレッシュなユニフォーム姿も逃さずお届けします！

■概要

「タイヤホイールプレミアム Presents 猛虎キャンプリポート 2026」

【放送日時】

2026年２月１日（日）から全日程中継 ※休養日は除く

【実施場所】

宜野座・バイトするならエントリー宜野座スタジアム／具志川・うるま市 具志川野球場

【番組内容】

l 連日午前10時から宜野座・具志川２拠点のキャンプの様子を生中継！※初日と最終日は午前９時～放送開始。

l 毎日選手インタビューを実施！猛虎戦士たちの生の声をお届けします

l 今年もタイガースOB豪華解説陣が勢ぞろい！

※最新放送スケジュールは番組HP（https://sky-a.asahi.co.jp/category/tigers/1000060/）をご確認ください。

■タイヤホイールプレミアム（https://www.tirewheel-ec.com/）

タイヤホイールプレミアムは、1950年に兵庫県神戸市で創業したコハラゴム株式会社（タイヤ販売・卸売業）が運営する国内外の有名ブランドタイヤを多数扱う通販サイトです。

完全屋内倉庫保管のタイヤを低価格、即日発送、製造年表記、全国送料無料でお客様にお届けしております。

神戸店、三田店、加古川店の直営３店舗も展開中。

【コハラゴム株式会社】 https://koharagomu.co.jp/

■ 株式会社スカイA（https://sky-a.asahi.co.jp/）

スカイAは、阪神タイガース主催試合を試合終了まで徹底放送。タイガース関連番組は年中マニアックな情報を届ける「虎ヲタ」、シーズンオフはキャンプ連日密着中継や、ドラフト会議の完全中継等を放送しており、一年中プロ野球が楽しめる。ゴルフは女子プロゴルフを中心にトーナメントを年間５０大会以上中継、JLPGAステップ・アップ・ツアーは全大会を中継。ゴルフレッスン番組も365日放送中。その他、学生野球、ボウリング、スポーツクライミング、ダンスなど、様々なスポーツ中継、番組を放送。

「スカイA」は、スカパー！、J：COM、全国のケーブルテレビ、ひかりＴＶ、auひかりテレビサービスでご覧いただけます。

【スカイＡ視聴ガイド】 https://sky-a.asahi.co.jp/howto/