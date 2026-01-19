鹿児島県日置市のメタバース空間「ネオ日置」で男子プロバレーボールチーム「フラーゴラッド鹿児島」を全力応援しよう！「ネオ日置フラゴラパブリックビューイング」を1月25日（日）にclusterで開催！

クラスター株式会社

国内最大級のメタバースプラットフォーム「cluster」を運営するクラスター株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：加藤直人、以下、クラスター）は、鹿児島県日置市（市長：永山 由高）のメタバース空間「ネオ日置」にて、2026年1月25日（日）に日置市をホームタウンとする男子プロバレーボールチーム「フラーゴラッド鹿児島」の公式戦（対 クボタスピアーズ大阪戦）のパブリックビューイングを開催することをお知らせいたします。

本企画は、2025年11月27日に公開された「cluster版ネオ日置」の完成を記念して行われるものです。「どこに住んでいようが、全力でフラーゴラッド鹿児島を応援したい」というファンや市民、県民の声に応えるため、バーチャル空間を活用した新たな応援スタイルを提供します。

「ネオ日置」で全力応援企画「ネオ日置フラゴラパブリックビューイング」

～ 2026.1.25 クボタスピアーズ大阪戦 ～

開催概要

- イベント名：バーチャル空間「ネオ日置」で全力応援企画「ネオ日置フラゴラパブリックビューイング」～ 2026.1.25 クボタスピアーズ大阪戦 ～- 開催日時：2026年1月25日（日）11:00開場-12:00試合開始 ※11:10～ネオ日置MC開始- 開催場所：ネオ日置 cluster版祭空間

平松公園串良平和アリーナで行われる試合の模様をライブ配信

- 定員：500名（事前申込不要、先着順）※定員500名以降の方は入室できません- 参加費：無料（アンケートへのご協力をお願いいたします）- 主催：日置市・フラーゴラッド鹿児島- 協力：クラスター株式会社・株式会社NTTSportict・NTT西日本株式会社

会場はこちら：https://cluster.mu/e/6e8591a6-65af-4e09-8cad-9d184ae607ba(https://cluster.mu/e/6e8591a6-65af-4e09-8cad-9d184ae607ba)

会場はこちら :https://cluster.mu/e/6e8591a6-65af-4e09-8cad-9d184ae607ba





【イベントの特長】

1.バーチャル空間での臨場感あふれる観戦

国内最大級のメタバースプラットフォーム「cluster」内の「ネオ日置 祭空間」にある巨大スクリーンで迫力ある試合映像を投影します。リアルタイムで試合を観戦しながら、実際のパブリックビューイング同様にバーチャル空間上で応援することができます。

2.「武将隊」による応援パフォーマンス

空間内のステージでは「武将隊」が登場し、来場者の応援（コール）を誘導。バーチャル空間ならではの演出で、会場の一体感と熱気を創出します。

3.誰でもどこからでも参加可能

スマートフォン、パソコン、VR機器（Meta Quest等）からアクセス可能。「試合会場に行けなくてもネオ日置があれば大丈夫」を合言葉に、地理的な制約を超えてファンがつながる場を提供します。



※参加には「cluster」アプリのダウンロード（無料）とアカウント登録が必要です。

※安定した視聴のため、Wi-Fi環境での接続を推奨します。









【日置市からのメッセージ】

日置市をホームとするプロバレーボールチーム「フラーゴラッド鹿児島」。多くの方に「フラゴラ」の愛称で親しまれています。前期はVリーグ初代王者となり、トップリーグ「SVリーグ」進出も視野に、現在勝利を重ねているところでございます。

そんな、「フラゴラ」の挑戦を日置市は全力で後押ししようと、公式戦をネオ日置上でライブ配信しみんなで応援する「ネオ日置フラゴラパブリックビューイング」を開催することといたしました！

時は、１月25日（日）、クボタスピアーズ大阪との試合で11：00開場、12：00ゲーム開始。先着500名で入場は無料、皆さんにアンケートのご協力をいただきます。

本企画は、「メタバース空間を活用したスポーツ観戦の可能性」の検証も兼ねたもので、クラスターさん、フラーゴラッド鹿児島さん、日置市の共催で開催するものです。

「鹿児島県鹿屋市まで行けない！」という方は、ネオ日置で一緒にフラーゴラッド鹿児島を応援しましょう！

「ネオ日置」アクセス方法



【参加方法】

１.「cluster」アプリをダウンロード

スマートフォンやタブレット、PC、VR専用機器などから、アプリ「cluster」を事前にダウンロードしてください。

ダウンロードURL：https://cluster.mu/downloads

ダウンロードはこちら :https://cluster.mu/downloads

２.アカウント設定～基本操作の説明

アプリ内で表示される名前など各種設定を行います。

アカウント設定後は基本操作の説明なども兼ねた練習画面に移行します。

３.「ネオ日置」にアクセス

イベントURL:https://cluster.mu/e/6e8591a6-65af-4e09-8cad-9d184ae607ba

イベント会場はこちら :https://cluster.mu/e/6e8591a6-65af-4e09-8cad-9d184ae607ba

■ 「ネオ日置」について

ネオ日置は、戦国島津の歴史や地域文化のデジタル継承、そしてクリエイターエコノミーの推進を目的とし、地域とクリエイターが共創する新たな交流の場として誕生しました。今後は日置市の魅力を発信するとともに、地域のブランド価値向上を図り、様々な施策を行っていく予定です。







■アプリケーション「cluster」について

clusterは、”クリエイターが思い描く世界”を、自由自在に具現化し共有できるバーチャル空間構築プラットフォームです。

ブラウザ・スマホ・VRに対応しており、複数人が共同制作できる「ワールドクラフト機能」や、3Dアセットやアバター/アイテムを売り買いできる「ストア機能」など、表現したい世界観を構築するためのシステムが揃っています。

ゲームやイベント空間としてはもちろん、製造・建築分野のデジタルツイン構築まで、多様なユースケースを支えます。

clusterはあらゆるヒト・モノ・技術をつなげる共創空間のOSとして進化を続けています。

＜アプリケーション概要＞

名 称：cluster

運 営：クラスター株式会社

価 格：無料

ダウンロードURL：https://cluster.mu/downloads



■クラスター株式会社について

クラスター株式会社は、「あらゆるヒト、モノ、技術をつなげる共創空間のOSをつくる」をビジョンに掲げ、日本最大級のメタバースプラットフォームを開発・運営するテクノロジーカンパニーです。独自開発した大規模同時接続基盤を核に、リアルとバーチャルを融合する共創空間インフラを提供しています。製造・建設・教育・国際会議・エンターテインメントなど多様な業界で採用され、スマートフォン／PC／VRなどマルチデバイスに対応。最大10万人が同時接続できるリアルタイム空間を構築し、多数のIPコンテンツや大型イベントで実績を重ねています。高い信頼性と拡張性を兼ね備え、商業利用とスケールの両立を実現するBtoB型プラットフォームとして成長を続けています。

また、研究所を社内に設置し、ユーザー行動解析、バーチャルAIエージェント、AIによる3D制作自動化などのR&Dを推進。外部研究機関・大学との共同研究や実証実験も積極的に展開し、メタバース技術の進化を加速させています。

テクノロジーと創造力を融合し、バーチャル体験の未来を切り拓く―クラスターは次世代の社会インフラをつくり続けます。

https://corp.cluster.mu/

▼クラスター株式会社の法人向けビジネスの最前線を知ることができるオウンドメディア

https://metaversebiznews.cluster.mu/