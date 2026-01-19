【千葉】「ウォーキングフェスタ２０２６ ＩＮ 袖ケ浦」を開催します！
袖ケ浦市HPから申し込みください。(https://www.city.sodegaura.lg.jp/soshiki/sports/walking2026.html)
ウォーキングを多世代で楽しむことができる集いの場として、本イベントを開催します。
本イベントは、多くの方々に親しまれ、年々その輪を広げています。昨年は、１，２４０名の方々にご参加いただき、大盛況のうちに幕を閉じました。今年度は、過去最高の１，５００名を受け入れる準備ができました。
今年も東京ドイツ村と連携し、ウォーキングフェスタをさらに盛り上げる企画や、袖ケ浦市の魅力が詰まった特産物が当たる大抽選会など、わくわくする企画が目白押しです。
ウォーキングの後は、東京ドイツ村の広々とした空間で、ご家族と美味しい食事を楽しみ、夜はきらびやかなイルミネーションを堪能できます。
素敵な一日を過ごすことができるイベントになっています。
１ 日時
令和８年３月８日（日） ※荒天中止
ショートコース（約４ｋｍ）9：40～
ロングコース（約８ｋｍ）9：40～
※ゴールしたら、随時解散となります。
２ 場所
東京ドイツ村
３ 主催等
主催：袖ケ浦市総合型地域スポーツクラブ連絡協議会
共催：袖ケ浦市教育委員会
後援：袖ケ浦市観光協会、東京ドイツ村、
協力：袖ケ浦市スポーツ推進委員協議会、袖ケ浦生涯スポーツ公認指導員会
ＺＥＲＯ ＦＩＧＨＴＥＲＳ（社会人アメリカンフットボールチーム）
千葉県ヤクルト販売株式会社
４ 内容
東京ドイツ村園内や平岡地区を巡るウォーキング
５ 参加費
・一般（高校生以上） ５００円
・市外総合型地域スポーツクラブ会員 ５００円
・未就学児及び小中学生 無料
・市内総合型地域スポーツクラブ会員 無料
※参加費は、当日受付にて集金します。
※ドイツ村入園料は、別途お支払いいただきます。
（入園料（団体料金）：大人５００円、小人（３歳～小学生）３００円）
※車で来園された方は、駐車料金として別途１，０００円がかかります。
６ 募集人数
１，５００名（申込先着順）
７ 申込方法
・袖ケ浦市ホームページ内の申込フォーム
・申込先に電話、ＦＡＸ
・スポーツ振興課、臨海スポーツセンター
総合運動場、市民会館、各交流センター窓口にて申込み
８ 申込期間
令和８年１月１３日（火）から１月３０日（金）まで
９ 申込先・問合せ先
袖ケ浦市総合型地域スポーツクラブ連絡協議会事務局
（袖ケ浦市教育部スポーツ振興課内）
電 話：０４３８（６２）３７９１
ＦＡＸ：０４３８（６３）９６８０