【千葉】「ウォーキングフェスタ２０２６　ＩＮ　袖ケ浦」を開催します！

袖ケ浦市


袖ケ浦市HPから申し込みください。(https://www.city.sodegaura.lg.jp/soshiki/sports/walking2026.html)



ウォーキングを多世代で楽しむことができる集いの場として、本イベントを開催します。


本イベントは、多くの方々に親しまれ、年々その輪を広げています。昨年は、１，２４０名の方々にご参加いただき、大盛況のうちに幕を閉じました。今年度は、過去最高の１，５００名を受け入れる準備ができました。


今年も東京ドイツ村と連携し、ウォーキングフェスタをさらに盛り上げる企画や、袖ケ浦市の魅力が詰まった特産物が当たる大抽選会など、わくわくする企画が目白押しです。


ウォーキングの後は、東京ドイツ村の広々とした空間で、ご家族と美味しい食事を楽しみ、夜はきらびやかなイルミネーションを堪能できます。


素敵な一日を過ごすことができるイベントになっています。



１　日時


令和８年３月８日（日）　※荒天中止　


ショートコース（約４ｋｍ）9：40～


ロングコース（約８ｋｍ）9：40～


※ゴールしたら、随時解散となります。



２　場所


東京ドイツ村



３　主催等


主催：袖ケ浦市総合型地域スポーツクラブ連絡協議会


共催：袖ケ浦市教育委員会


後援：袖ケ浦市観光協会、東京ドイツ村、


協力：袖ケ浦市スポーツ推進委員協議会、袖ケ浦生涯スポーツ公認指導員会


　　　ＺＥＲＯ　ＦＩＧＨＴＥＲＳ（社会人アメリカンフットボールチーム）


　　　千葉県ヤクルト販売株式会社



４　内容


東京ドイツ村園内や平岡地区を巡るウォーキング



５　参加費


・一般（高校生以上）　　　　　　　　　　　５００円


・市外総合型地域スポーツクラブ会員　　　　５００円


・未就学児及び小中学生　　　　　　　　　　無料


・市内総合型地域スポーツクラブ会員　　　　無料


※参加費は、当日受付にて集金します。


※ドイツ村入園料は、別途お支払いいただきます。


　（入園料（団体料金）：大人５００円、小人（３歳～小学生）３００円）


※車で来園された方は、駐車料金として別途１，０００円がかかります。



６　募集人数


１，５００名（申込先着順）



７　申込方法


・袖ケ浦市ホームページ内の申込フォーム


・申込先に電話、ＦＡＸ


・スポーツ振興課、臨海スポーツセンター


総合運動場、市民会館、各交流センター窓口にて申込み



８　申込期間


令和８年１月１３日（火）から１月３０日（金）まで



９　申込先・問合せ先


袖ケ浦市総合型地域スポーツクラブ連絡協議会事務局


（袖ケ浦市教育部スポーツ振興課内）　


電　話：０４３８（６２）３７９１


ＦＡＸ：０４３８（６３）９６８０　