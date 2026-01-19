【会計事務所向けイベント】日本M&AセンターACCOUNTING DAY に岡田武史氏、EXILE HIRO氏、橘ケンチ氏が登壇！

株式会社日本M&Aセンターホールディングス

株式会社日本M&Aセンターホールディングス（本社：東京都千代田区 / 代表取締役社長：三宅 卓）の連結子会社である株式会社日本M&Aセンター（以下、日本M&Aセンター / 本社：東京都千代田区 / 代表取締役社長：竹内 直樹）は、2026年3月17日（火）・18日（水）にTOYOTA ARENA TOKYO(東京都江東区)で開催する会計事務所のための大規模イベント「ACCOUNTING DAY 2026～会計事務所のチカラで日本を元気に～」において、新たに3名のスペシャルゲストの登壇が決定しましたのでお知らせいたします。

イベント詳細、お申込みはこちら :https://www.nihon-ma.co.jp/seminar/accounting-day/

（誠に勝手ながら、公認会計士・税理士以外の方からのお申込みはご遠慮いただいておりますのでご了承ください）

スペシャルゲストについて

「ACCOUNTING DAY 2026」では、3月18日（水）DAY-2 カンファレンスにおいて各界の最前線で活躍されている3名のスペシャルゲストを新たにお迎えし、プロフェッショナル思考をテーマに、仕事観や経営哲学を語っていただきます。

岡田 武史氏

株式会社今治.夢スポーツ 代表取締役会長/サッカー元日本代表監督

1956年生まれ。大阪府立天王寺高等学校、早稲田大学卒業後、古河電気工業に入社しサッカー日本代表に選出。1997年に日本代表監督となり、初のW杯本選出場を実現。Jリーグの札幌や横浜F・マリノスで監督を経て、2007年から再び日本代表監督として2010年W杯でベスト16に導く。2014年にFC今治のオーナーに就任し、「育成改革」と「地方創生」に情熱を注いでいる。

EXILE HIRO氏

株式会社LDH JAPAN 代表取締役会長兼社長CEO兼CCO

1990年にZOOでデビュー後、1999年にJ Soul Brothersを結成、2001年にEXILEとして再始動。2003年に株式会社LDHを設立し、日本のエンタテイメント業界を牽引。パフォーマーとして国民的グループEXILEを築き、2013年に勇退後はプロデュース業に注力。音楽、ダンス、映像、ファッション、スポーツを融合した革新的な活動で文化庁長官表彰を受賞。現在はLDH JAPAN代表取締役会長兼社長CEOとして、世界基準のエンタテイメント創造に取り組んでいる。

橘 ケンチ氏

EXILE/EXILE THE SECOND/LDH JAPAN Social Innovation Officer

EXILEおよびEXILE THE SECONDのパフォーマーとして活躍し、俳優業や舞台出演など幅広い分野で活動。さらに、日本酒の魅力発信をライフワークとし、書籍出版やイベント企画を通じて食文化や地域活性化に貢献。2018年には日本酒造青年協議会が運営する「酒サムライ」、2021年には「福井市食のPR大使」に就任。2023年よりLDH JAPANのSocial Innovation Officerとして、社会的価値創造に取り組んでいる。

ACCOUNTING DAY 2026について

1日目は日本M&Aセンターと提携いただいている全国1,076事務所（以下、理事会員）の皆さまへ、日ごろのご愛顧に感謝の意を込めてレセプションパーティーを開催いたします。当日は感謝状の贈呈や表彰式、スペシャルゲストによるパフォーマンス、懇親会を予定しております。

2日目は全ての会計事務所の皆さまに向けて、日本M&Aセンターから「M&Aの新しい未来、会計事務所の先生方の関わり」といったM&Aに関わる全ての“会計人”に向けた発信に加え、『会計事務所業界の未来』と『今後の会計事務所のあり方』をテーマとしたパネルディスカッションなど、5年先、10年先を見据えた未来を感じられるカンファレンスを実施いたします。

開催日程

＜DAY1＞ 2026年3月17日（火）

TOKYOプレミア（理事会員限定 表彰式、レセプションパーティー）

15:00 受付開始

16:00 表彰式、パーティー

20:00 終了（予定）



＜DAY2＞ 2026年3月18日（水）

カンファレンス（全事務所対象）

08:30 受付開始

09:00 講演・パネルディスカッション

17:30 終了（予定）

※詳細スケジュールは随時、イベント公式サイトにて発表いたします。

開催会場

会場名：TOYOTA ARENA TOKYO （トヨタアリーナ東京）

住所：東京都江東区青海一丁目3番1号

（新交通ゆりかもめ「青海」駅 徒歩4分、りんかい線「東京テレポート」駅 徒歩5分）

開催会場「TOYOTA ARENA TOKYO」イメージ

（お問い合わせ先）

日本M&Aセンター 日本M&A協会 事務局

TEL：03-5220-4937（受付時間：平日10:00～17:00）

Mail：riji@nihon-ma.co.jp

【株式会社日本M&Aセンターホールディングス（東証プライム：2127）】

会社名：株式会社日本M&Aセンターホールディングス

本社所在地：東京都千代田区丸の内一丁目8番2号 鉃鋼ビルディング24階

事業内容：グループ会社の経営管理等

設立：1991年4月

拠点：東京、大阪、名古屋、広島、福岡、札幌、沖縄、シンガポール、インドネシア、ベトナム、

マレーシア、タイ（現地法人および連結子会社である日本M&Aセンターの拠点を含む）

【株式会社日本M&Aセンター】

株式会社日本M&Aセンターは、M&A仲介業のリーディングカンパニーとして、「M&A業務を通じて企業の存続と発展に貢献する」ことを企業理念とし、創業以来累計10,000件を超えるM&A支援実績を有しています。会計事務所・地域金融機関・メガバンク・証券会社との連携も深めており、事業承継やM&Aに関する相談機会の創出を加速し、マッチングを強化しています。国内7拠点、15のサテライトオフィス、海外5拠点（日本M&Aセンターホールディングスの現地法人）を構えています。



◆M&A成約件数のギネス世界記録(TM) 認定◆

正式記録名「M&Aフィナンシャルアドバイザリー業務の最多取り扱い企業」

（対象年2024年、取扱件数1,088件）

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社日本M&Aセンター 広報担当 pr@nihon-ma.co.jp