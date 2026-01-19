元Jリーガーが日本好き外国人80,000人に発信、インバウンド集客「AMIDA CLAN」始動

AMIDA CLAN Co., Ltd.

国内外で複数事業を展開する実業家・苅部隆太郎氏（元プロサッカー選手）が、インバウンド事業者向けSNSマーケティングサービス「AMIDA CLAN」の日本向け本格展開を2026年1月19日に開始。自身の海外SNSフォロワー80,000人超を活用し、鎌倉の投稿で110万再生・外国人2名の移住誘致、宿坊で50万再生・約100万円の予約創出など、既に複数の実績を上げている。

■ 背景：インバウンド9.6兆円市場で「外国人に届かない」課題を解決

2024年の訪日外国人旅行者数は3,687万人、旅行消費額は8.1兆円と過去最高を更新（観光庁）。2026年には4,140万人・9.64兆円に達すると予測される（JTB調査）。しかし、日本各地の宿泊施設、体験事業者、飲食店の多くが「外国人に情報が届かない」「SNSで発信しても反応がない」という課題を抱えている。

従来のインバウンド集客は、外国人インフルエンサーへの依頼や、企業公式アカウントでの発信が主流だったが、「信頼性の欠如」「継続性の難しさ」「費用対効果の不透明さ」が問題視されていた。

AMIDA CLANは、日本人が外国人目線で英語発信する「アンバサダー型SNS運用」という新モデルで、この課題を解決する。代表の苅部氏は国内外で複数事業を展開する実業家で、10年以上の海外生活で培った「外から見た日本の価値」と、海外SNSフォロワー80,000人超のネットワークを活用し、訪日外国人に直接リーチする即効性の高い集客支援を提供する。

■ サービス内容：「顔出し・英語・日本人発信」で信頼を勝ち取る

AMIDA CLANが解決する3つの課題

実績：数字で証明された集客力

- 鎌倉エリアのPR投稿：110万再生 → 投稿を見た外国人観光客2名が実際に訪問し、その後移住を決断- 宿坊のPR投稿：50万再生 → 約100万円規模の予約・需要創出- 青山の美容院PR投稿：1投稿で18件の予約獲得、外国人リピーター化に成功

提供サービス（2つの柱）【サービス1】インバウンドPRコンサルティング【サービス2】アンバサダー型SNS運用サービス

■ なぜAMIDA CLANが選ばれるのか：3つの独自性

独自性1：代表自身が「日本好き外国人80,000人」のインバウンド潜在顧客を保有

外注の外国人インフルエンサーではなく、代表の苅部氏自身が発信。日本の伝統文化、職人技、地域の魅力を英語で発信し続けることで獲得した「日本好き外国人80,000人」のインバウンド潜在顧客に、「信頼できる日本人の友人のおすすめ」として直接届く。

英語で日本を世界に発信する

独自性2：国内外で複数事業を展開する実業家の実行力

元プロサッカー選手（川崎フロンターレU-18、J2 FC岐阜、東南アジアリーグ）のキャリアを持ちながら、現役時代から国内外で複数の事業を立ち上げてきた実業家。アスリートの実行力×ビジネスの戦略性を兼ね備える。

サイゴンFC時代（ベトナム）

独自性3：JSA 4,500人コミュニティとの連携

日本の精神文化を100年先へ継承するコミュニティ「日本スピリット協会（JSA）」と協働。文化継承×インバウンド需要創出の両立を目指す、社会性の高いビジネスモデル。

■ 代表コメント

苅部隆太郎（AMIDA CLAN 創設者/代表）

「日本のインバウンド事業者の皆様が直面している『外国人に届かない』という課題を、私自身の海外経験とネットワークで解決したい。外国人インフルエンサーに高額を払う時代は終わりました。日本人が、外国人目線で、英語で顔を出して発信する。これが最も信頼され最も費用対効果が高い方法です。AMIDA CLANは単なるSNS運用代行ではありません。日本の本物の魅力を私の声で世界中の旅行者に届けるプラットフォームです。まずは無料相談で貴社の課題をお聞かせください」

■ 今後の展望：2026年は認知拡大と全国展開の年

AMIDA CLANは、2026年1月からPR TIMES配信を行い、インバウンド業界メディアへの露出と事業者への認知拡大を加速させる。また、地方自治体との連携プロジェクトも視野に入れ、地域の隠れた魅力を世界に発信する取り組みを全国で展開予定。

2026年の目標：- インバウンド事業者との契約：100社- 月間SNS総再生数：500万回- メディア掲載：月5件以上- 地方自治体との連携プロジェクト：10件

2027年以降は、JSAコミュニティと協働し、日本文化の継承とインバウンド需要創出を両立させるエコシステムの構築を目指す。

■ AMIDA CLANについて

- サービス名：AMIDA CLAN（アミダ クラン）- 代表：苅部隆太郎（Ryutaro Karube）- 事業内容：日本のインバウンド事業者向けSNSマーケティング・プラットフォーム- 設立：2025年（海外向け活動開始）、2026年1月19日 日本向けサービス正式ローンチ- ミッション：「日本の本物を、世界へ」ウェブサイト：https://amidaclan.com/

代表プロフィール：

■ 本件に関するお問い合わせ先

- 1992年、東京都生まれ。- 青山学院幼稚園から高等部、明治大学商学部を卒業。- 川崎フロンターレの育成組織（U-15、U-18）で技術を磨き、Jリーグ選抜にも選出。- J2・FC岐阜でプロサッカー選手としてキャリアをスタート後、東南アジア各国のプロリーグでプレー。現役時代から国内外で複数の事業を立ち上げる実業家としての一面を持つ。- 2021年に現役引退後、2025年にAMIDA CLANを創設し、2026年1月19日に日本向けサービスを本格始動。

会社名：AMIDA CLAN

代表：苅部隆太郎

Email：info@amidaclan.com

ウェブサイト：https://amidaclan.com/

