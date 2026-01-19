「映画館のある家」と「オーディオビジュアル」の専門誌「ホームシアターファイル」の最新号 2026 WINTER、1月17日(土)より発売中です

株式会社音元出版

株式会社音元出版（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：風間雄介）は、ホームシアターづくりに役立つ情報満載でお届けする、「映画館のある家」と「オーディオビジュアル」の専門誌「ホームシアターファイル 2026 WINTER」を、2026年1月17日(土)に発売致しました。

「映画館のある家」を実際に訪ねてのホームシアター実例紹介、オーディオビジュアル製品のベストバイを大発表する「VGPアワード2026」の全授賞内容をお届け。さらに注目の新製品が続々と登場している「スマートプロジェクター」と「サウンドバー」を特集、トレンドガイドと横並びテストを実施しています。これからホームシアターを構築されたい方、さらなるグレードアップを目指す方にお役立ちの本誌を、ぜひお楽しみください。

◼︎巻頭特集 ホームシアターのある家 暮らし探訪

「ホームシアターファイル 2026 WINTER」の表紙

大画面とサラウンドを住まいに美しく融合させたホームシアター。各地の「映画館のある家」4邸を実際に訪ね、ご家族の暮らしとともに実例を紹介しています。ホームシアターのプロであるインストーラーが手がけたお部屋の、心ゆさぶる感動体験をどうぞ。

◼︎総力特集 VGPアワード2026 プロの投票結果を大公開！

プロの視点で優れたオーディオビジュアル機器を選定するアワード「VGP2026」。エントリーされた300ブランド2500アイテムの中から、オーディオビジュアルの評論家と販売店が選び抜いた受賞製品を一挙に掲載。プロの評論家がそれぞれの視点で選考した投票の結果も大公開、各受賞モデルの優位性がわかりやすく網羅されています。

◼︎総力特集 スマートプロジェクター

ネットコンテンツとの親和性も高く、手軽に大画面映像を楽しめて話題の「スマートプロジェクター」特集です。パート1では、3色レーザー光源の高級スマートプロジェクター6機種を集めて、VGPアワードの審査員である鴻池賢三先生による比較テストを。パート2では、より手軽に楽しめるエントリーモデル7機種を集めて、評論家の高橋敦先生とインフルエンサーのねこしさんによる一斉テストを実施。ぜひ、あなたの“推し”を見つけてください。

パート1

【掲載アイテム】

Anker「Nebula X1」

Dangbei「MP1 Max」

JMGO「N1S Ultimate 4K」

TVSレグザ「RLC-V7R MAX」

VALERION「VisionMaster Max」

XGIMI「Horizon 20 Max」

パート2

【掲載アイテム】

ALADDIN X「Aladdin Poca」

Anker「Soundcore Nebula P1」

BenQ「GV50」

エプソン「EF-61」

エプソン「EF-72」

JMGO「PicoPlay+」

TCL「PlayCube」

◼︎特集 サウンドバー徹底テスト

「サウンドバー」は、その名のとおりバーのようなスピーカーで表現力豊かな音声を聴かせてくれる、ホームシアターサラウンド再生の大本命と言える存在。VGP審査員の大橋伸太郎先生と野村ケンジ先生により、注目の10モデルを集めて実力を検証するとともに、トレンド紹介や選び方ガイドをお届けします。

【掲載アイテム】

BANG&OLUFSEN「Beosound Premiere」

JBL「BAR 1300MK2」「BAR 1000MK2」「CINEMA SB580 ALL-IN-ONE」

KEF「XIO」

MARSHALL「Heston 120」

PHILIPS「TAB8750」

SONOS「Sonos Arc Ultra」

SONY「HT-A9000」

YAMAHA「SR-X90R」

雑誌情報

誌名：別冊 ホームシアターファイル 2026 WINTER

発売日：2026年1月17日（土）

価格：1,500 円 (本体 1,364 円)

判型：A4変形（H280mm×W210mm）

発行形態：季刊「オーディオアクセサリー」別冊

発行：株式会社音元出版

編集長：平野勇樹

※全国の書店、ネット書店のほか、弊社運営ネットショップ「PHILEWEB.SHOP(https://phileweb.shop/)」でもご購入いただけます。

音元出版について

1949年創業。ピュアオーディオやホームシアターの専門誌、およびウェブメディアを発信するメディア事業と、アワード、イベント、物販などのソリューション事業を運営しています。

●会社名：株式会社音元出版

●代表取締役：風間雄介

●所在地： 〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-14-2 イトーピア岩本町ANNEX 4F

●企業サイト：https://www.ongen.co.jp



