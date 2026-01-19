【累計8刷】飲食業界のバイブル『これからの飲食店マネジメントの教科書（改訂版）』が増刷決定！～同文舘出版より発行のベストセラー、教育DXとの連動で“属人化を脱する組織づくり”を加速～

一般社団法人これからの時代の飲食店マネジメント協会

本書は、改訂前の『これからの飲食店マネジメントの教科書』から数え、累計8刷となります。飲食業界を取り巻く環境が大きく変化する中、人材不足、教育の属人化、マネジメントの不在といった課題に向き合い続けてきた一冊です。

本書について

本書は、売上やオペレーションといった表面的なノウハウにとどまらず、以下のこれからの飲食店に不可欠な「人と組織の設計」を軸に構成されています。

・人が辞めない組織づくり

・現場と経営の意図をつなぐマネジメント

・教育・仕組み・習慣による再現性ある店舗運営

改訂版では、現場の変化や経営環境の進化を踏まえ、より実践的で、今すぐ活用できる内容へとアップデートされています。

累計8刷に至った背景

近年、多くの飲食店経営者や現場スタッフから、

「感覚や経験に頼らないマネジメントの軸ができた」

「スタッフとの向き合い方が変わった」

「教育や引き継ぎが仕組みとして回り始めた」 といった声が寄せられてきました。 本書が単なるノウハウ本ではなく“現場で考え続けられるための土台”として活用されていることが、今回の増刷につながっています。

教育DXと連動した活用について

本書は、飲食店向け教育動画プラットフォーム「これマネ教育DX」(https://koremane.com/lp/koremaneeducationdx/)と組み合わせることで、より高い効果を発揮します。 書籍で「考え方・基準」を共有し、教育DXで「実践・定着」を支援することで、社内研修の体系化、店長・幹部育成の標準化、加盟店・支店ごとの教育格差の解消といった課題に対応することが可能です。

【社内研修・加盟店／支店サポートでの活用イメージ】

本部研修： 書籍を共通言語とし、動画研修で理解を深める

店長・幹部育成： マネジメントの基準を揃え、判断のブレを防ぐ

加盟店・支店サポート： 本部の意図を“言葉と映像”で伝え、現場への定着を促進

教育の内製化： 属人化しがちな指導を、仕組みとして組織に残す

これにより、「教えているつもり」「伝えたはず」という状態から“理解され、実行され、続いていく教育”へと進化させることができます。

これからの飲食業界に向けて

飲食店経営は、個人の努力や現場の頑張りだけに依存する時代から、人・組織・仕組みで支える時代へと移行しています。 本書と教育DXを通じて、店舗マネジメントに関わるすべての方々が、未来を前向きに描き、安心して成長できる環境づくりの一助となれれば幸いです。

今後について

今後も本書および教育DXの活用を通じて、飲食業界における人材育成・マネジメントの課題解決に取り組み、経営者・スタッフ一人ひとりの可能性が広がる未来を支援してまいります。

【書籍情報】

『最新版これからの飲食店マネジメントの教科書』

定価：1,760円(税込)

商品コード：9784495539023

仕様：46判

発行：同文館出版

2024年5月2日発売

Amazon https://amzn.asia/d/95BNUIa

紀伊國屋webストア https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784495539023

楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/17827966/

【協会概要】

一般社団法人これからの時代の・飲食店マネジメント協会

代表理事： 山川 博史

公式サイト： https://koremane.com/