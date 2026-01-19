【かねふくめんたいパーク神戸三田】　もうすぐ来場者1,000万人達成！

株式会社かねふくめんたいパーク神戸(株)かねふくめんたいパーク神戸

株式会社かねふく（所在地：福岡市東区馬出、代表取締役社長：竹内昌也）が運営する明太子専門のテーマパーク「めんたいパーク神戸三田」が、2015年3月のオープン以来、まもなく来場者1,000万人を達成します。日頃よりご愛顧をいただいております皆様に感謝の気持ちを込めて、1月17日（土）～2月15日（日）の期間中、来場者1,000万人達成イベントを開催します。

イベント案内

【開催期間】1月17日(土)～2月15日(日)

【イベント内容】

１.直売店にて5,000円(税込)以上お買い上げでオリジナルトートバッグプレゼント

※なくなり次第終了になります

２.直売店にて4,500円(税込)ご購入毎にハズレなしの福引大会にご参加

ご来場特典

来場特典として、非売品のオリジナルのお菓子をプレゼントします。簡単なアンケートに答えて引き換えクーポンをGET！

アンケートは下記URLからもお答えいただけます↓

https://mentai-park.com/coupon/kobe/202512-flyer-rusk/

【今後のイベント】

2026年3月13日に開業11周年を迎えるめんたいパーク神戸三田は、2月20日～3月22日まで11周年感謝祭イベントも開催予定です。(※2月19日はメンテナンスのため休業)

【めんたいパークとは 】

日本唯一の明太子専門テーマパークを運営する博多の老舗明太子メーカー「かねふく（創業 1971 年）」は、素材へのこだわりと明太子づくりへの情熱を食を通してお届けしたいという想いから、見学ギャラリー、フードコーナー、直売店を併設しためんたいパークを全国6か所(茨城県大洗町、静岡県函南町、愛知県常滑市、兵庫県神戸市、群馬県甘楽町、滋賀県野洲市)で展開。

めんたいパーク神戸三田は、中国自動車道の神戸三田ICすぐに位置しています。

「見たい、知りたい、食べたい」をモットーに、無料で見学できる明太子工場や、夢中で遊べるキッズランド、できたて明太子の直売店、フードコーナー等、家族連れでもカップルでも、大人から子供までみんなで楽しめます。ぜひ観光と合わせてお越しください！

【めんたい パーク神戸三田見どころ 】

１.知って楽しい！明太子作りを間近で見られる「工場見学ギャラリー」（入場無料）

誰でも無料で見学できる「明太子工場ギャラリー」では、原料の下ごしらえから、漬け込み、熟成、計量・整形・包装などの流れを実際に見ることができます。

工場見学

２.楽しみながら明太子について学べるキッズコーナー「めんたいランド」（入場無料）

オリジナルゲームやシアター映像で楽しく遊びながら明太子について学ぶ事ができます。

中でも一番の人気はジャンボすべり台！室内で遊べるので天候にも左右されずに遊べます！

めんたいランド

３.工場直売店限定「できたて明太子」が人気の直売コーナー

直売店では明太子の試食をお楽しみいただけます。製造工場が併設されているからこそできる、めんたいパーク限定の「できたて生明太子」！ここでしか買えない工場で漬けあがったばかりの生の明太子をその場で販売するため、新鮮でプチプチとした食感が味わえます。その他、ご家庭で使いやすいお得な切れ子やボリュームたっぷりのお買い得な明太子、イカ明太や明太しゅうまい、明太子がたっぷり入った食べるラー油 など、明太子の専門店ならではのオリジナル商品を販売しています。

オリジナル商品が購入できる直売店

４.明太子グルメを満喫！フードコーナー

できたての明太子をたっぷり詰めた名物「明太ジャンボおにぎり」や「鬼盛り！めんたい丼」

明太子が入ったとても珍しい「明太ソフトクリーム」や「明太ぶたまん」など、明太子を使った

オリジナルグルメを販売しています。

フードコーナー

■めんたいパーク神戸三田 施設概要

営業時間：9:30～17:30（年中無休）

フードコーナー：9:30～17:15

工場稼働時間：9：30～17:00 ※状況により稼働時間が変更になる場合がございます。

入場料：無料

住所： 〒651-1516

兵庫県神戸市北区赤松台1-7-1

電話：078-986-1137

URL：https://mentai-park.com/kobe/

駐車場（無料）：260 台 バス16台

アクセス：中国自動車道神戸三田ICより

車で約5分

三田駅から無料巡回バス運行中