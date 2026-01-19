Webデザインの祭典「Studio Design Award 2025」のノミネートサイトが決定

Studio株式会社

Unleash Creativity.（創造性を、解き放つ。）をミッションに掲げ、ノーコードWeb制作プラットフォーム「Studio（スタジオ）」を運営するStudio株式会社は、Studioを利用して2025年に公開されたWebサイトの中から優れたサイトを讃えるWebデザインの祭典「Studio Design Award 2025」（以下、SDA2025）のノミネートサイトを発表しました。企画・デザイン・コンテンツ・情報設計などの様々な観点から、秀逸な50のサイトを選出しています。

グランプリをはじめとした各賞の受賞サイトは、2月13日(金)に開催される授賞式にて発表します。

オーディエンス賞投票受付開始

ノミネートサイトには一般投票を受け付けています。

最も多くの反響を得たノミネートサイトには、「オーディエンス賞」を授与します。

投票は、Studio公式Xアカウントによるノミネート紹介ポストのインプレッション数を基準に集計します。

応援したいサイトがございましたら、該当ポストのリポストなどを通じてぜひシェアをお願いします。

Studio公式Xはこちら：https://x.com/StudioDesign

投票期間：2026年1月19日(月)～26日(月) 23:59

「Studio Design Award 2025」のノミネートサイト

300サイト以上のエントリーをいただき、50サイトをノミネートしました。ノミネートサイト一覧は以下となります。（順不同）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/25503/table/63_1_4ec720722e62162d357a965801a69303.jpg?v=202601191051 ]

各ノミネートサイトの詳細は、以下のURLよりご覧ください。

https://designaward2025.studio.design

Webデザインの祭典「Studio Design Award」概要

Studio Design Awardは、Studioで制作されたWebサイトを讃えるWebデザインの祭典です。2020年に第1回を開催し、今回で6回目となります。前回に引き続き300を超えるエントリーをいただき、ノーコードでのWeb制作の可能性を拡げるWebサイトが出揃いました。今年も魅力的なWebサイトとの新たな出会いや、Studioを利用するすべてのクリエイターの目標となるWebサイトを讃えることを目的として開催します。

Studioについて

「Studio（スタジオ）」（https://studio.design/ja）は、表現力・直感性の高い日本生まれのノーコードWeb制作プラットフォームです。

スクラッチ開発と遜色ないWebサイトのデザイン、構築、ホスティングがワンストップで完結いたします。 官公庁や上場企業、スタートアップなど、あらゆる企業・組織でご活用いただいております。

2025年12月時点で公開サイト数は18万サイト、ユーザー数は70万人を突破しています。

【会社概要】

代表者 代表取締役CEO 石井 穣

所在地 〒153-0042 東京都目黒区青葉台三丁目6番28号 住友不動産青葉台タワー9階

設立 2016年4月19日

資本金 100百万円（資本準備金を除く）

従業員数 78名（2025年5月時点／役員及び正社員）

企業サイト https://studio.inc