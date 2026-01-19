ºë¶ÌÉðÂ¢¥Òー¥È¥Ù¥¢ー¥º¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Á¥¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥Áー¥à¡ÖBistiana¡Ê¥Ó¥¹¥Æ¥£¥¢ー¥Ê¡Ë¡×ÃÂÀ¸¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¡¡¥×¥íÌîµåÆÈÎ©¥êー¥°¡¦¥ëー¥È¥¤¥óBC¥êー¥°¡ÊBaseball Challenge League¡Ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ëºë¶ÌÉðÂ¢¥Òー¥È¥Ù¥¢ー¥º¤Ï¡¢2026¥·ー¥º¥ó¤è¤ê¿·¤¿¤ËµåÃÄ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Á¥¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥Áー¥à¡ÖBistiana¡Ê¥Ó¥¹¥Æ¥£¥¢ー¥Ê¡Ë¡×¤ÎÃÂÀ¸¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¥Áー¥àÌ¾¡¦Í³Íè
¡¡¡ÖBistiana¡Ê¥Ó¥¹¥Æ¥£¥¢ー¥Ê¡Ë¡×¤Ï¡¢¡ÖBijou¡ÊÊõÀÐ¡Ë¡×¤È¡ÖStella¡ÊÀ±¡Ë¡×¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿Â¤¸ì¤Ç¤¹¡£°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬ÊõÀÐ¤Î¤è¤¦¤Ë¸ÄÀ¤Èµ±¤¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢À±¤Î¤è¤¦¤ËÎÏ¶¯¤¯µåÃÄ¤ÎÌ¤Íè¤ò¾È¤é¤·Â³¤±¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Bistiana¡Ê¥Ó¥¹¥Æ¥£¥¢ー¥Ê¡Ë2026¥á¥ó¥Ðー
¢¡¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¡ÖBistiana¡Ê¥Ó¥¹¥Æ¥£¥¢ー¥Ê¡Ë¡×¤Ï¡¢¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ª¤è¤ÓÁª¹Í¤ò·Ð¤Æ¡¢2026¥·ー¥º¥ó¤ò¤È¤â¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¥á¥ó¥Ðー¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µåÃÄ¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¡¢¥Á¥¢¤È¤·¤Æ¤ÎÉ½¸½ÎÏ¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤äÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë´ó¤êÅº¤¦»ÑÀª¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢¸ÄÀË¤«¤Ê¥á¥ó¥Ðー¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Ï¡¢¥Ûー¥à¥²ー¥à¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢³Æ¼ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤äÃÏ°è¹×¸¥³èÆ°¡¢¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±é¡¢SNS¤Ç¤ÎÈ¯¿®¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ºë¶ÌÉðÂ¢¥Òー¥È¥Ù¥¢ー¥º¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¡¢¡ÖBistiana¡Ê¥Ó¥¹¥Æ¥£¥¢ー¥Ê¡Ë¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¥á¥ó¥Ðー¤Î¾Ò²ð¤ä³èÆ°¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢µåÃÄ¸ø¼°SNS¤ª¤è¤ÓBistiana¸ø¼°SNSÅù¤Ë¤ÆÈ¯¿®¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡³èÆ°ÆâÍÆ¡¦Êý¿Ë
¡¡1¡ÃµåÃÄ¤Î´ë²è¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÌ©Ãå¤¹¤ë³èÆ°
¡¡¥Ûー¥à¥²ー¥àÁ´»î¹ç¤Ø¤Î½Ð±é¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢µåÃÄ¤Î´ë²è¤ä¥¹¥Ý¥ó¥µー¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢ÃÏ°è¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±é¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ìÌÌ¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤·¤ÆµåÃÄ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¤Þ¤¹¡£¡È¥Áー¥à¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢µåÃÄ¤È¤È¤â¤ËÊâ¤à¥Á¥¢¡É¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡2¡ÃSNS¡¦¥¢¥×¥ê¤òÄÌ¤¸¤¿¾ðÊóÈ¯¿®
¡¡TikTok¡¦Instagram¤Ç¤ÎÅê¹Æ¤ä¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¼Â»Ü¤·¡¢¥Áー¥à¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹¤¯È¯¿®¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢µåÃÄ¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤Ç¤Ï¸ÂÄê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÅ¸³«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤¬µå¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¤¿¤¯¤Ê¤ë¤¤Ã¤«¤±¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡3¡Ã¥¢¥«¥Ç¥ßー¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ¤Î»Ò¤É¤â¤Î°éÀ®
¡¡2026Ç¯2·î³«¹»Í½Äê¤Î¥Á¥¢¥À¥ó¥¹¥¢¥«¥Ç¥ßー¤Ç¤Ï¡¢¥À¥ó¥¹¤äÉ½¸½¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢½êºî¤ä¥Áー¥à¥ïー¥¯¤Ê¤É¡¢¥Á¥¢¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¤Î´ðÁÃ¤«¤éÃúÇ«¤Ë»ØÆ³¤·¤Þ¤¹¡£»î¹ç½Ð±é¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¡ÈÆ´¤ì¤ÎÀ¤³¦¤Ë¶á¤Å¤¯¡É¼Â´¶¤ò°é¤ß¤Þ¤¹¡£¥È¥Ã¥×¥Áー¥à¤È¥¢¥«¥Ç¥ßー¤¬Æ±¤¸À¤³¦´Ñ¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ì¤Íè¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þー¤È¡¢¥Áー¥à¤òÄ¹¤¯±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁÐÊý¤ò°é¤Æ¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Î¡ÖBistiana¡Ê¥Ó¥¹¥Æ¥£¥¢ー¥Ê¡Ë¡×¤Î³èÌö¤Ë¡¢¤¼¤Ò¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§cheer@musashibears.com¡ÊÃ´Åö¡§¿ÜÆ£¡Ë
¢¡ ºë¶ÌÉðÂ¢¥Òー¥È¥Ù¥¢ー¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ºë¶ÌÉðÂ¢¥Òー¥È¥Ù¥¢ー¥º¤Ï¡¢ºë¶Ì¸©¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¥×¥íÌîµåÆÈÎ©¥êー¥°µåÃÄ¤Ç¤¹¡£Ìîµå¤òÄÌ¤¸¤¿ÃÏ°è¹×¸¥³èÆ°¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤òÄÌ¤¸¤¿¶µ°é¡¦ÃÏ°è³èÀ²½¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Òºë¶ÌÉðÂ¢¥Òー¥È¥Ù¥¢ー¥º
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§³Ñ¡¡¹¸Â¿
½êºßÃÏ¡§ºë¶Ì¸©·§Ã«»Ôµ×ÊÝÅç939
¸ø¼°HP¡§https://musashibears.com/