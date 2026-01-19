国産小麦で食料自給率向上　期間限定パッケージ「こだわり酵母食パン」注文受付1月19日(月)から

パルシステム生活協同組合連合会

パルシステム生活協同組合連合会（本部：新宿区大久保、理事長：渋澤温之）は1月19日（月）から、パルシステムオリジナル商品「こだわり酵母食パン」の期間限定パッケージでの注文受付を開始します。併せて利用者向けに「こだわり酵母食パン投稿キャンペーン」を実施し、抽選で100人に「よつ葉バター」をプレゼントします。国産小麦使用の本品の利用による、食料自給率向上を呼びかけます。

シンプルな原料を丁寧に焼き上げた食パン

発売から40年以上支持されている「こだわり酵母食パン」は2024年、原料小麦をすべて国産に切り替えました。原料は小麦粉とホシノ天然酵母パン種、パルシステムオリジナル商品の砂糖「花見糖」と食塩「海はいのち」のみを使用し、仕込みから焼き上がりまで約2日かけて製造します。

期間限定パッケージのデザインは、国内外で活躍するアーティスト・長場雄さんの書きおろしイラストです。長場さんの温かみのあるタッチで、食パンのある穏やかな日常を表現しました。

期間限定パッケージでの販売を記念して1月19日(月)から2月28日（土）まで、「こだわり酵母食パン投稿キャンペーン」を実施します。「こだわり酵母食パン」を使った料理や食卓の写真・動画を撮って、公式Instagram(https://www.instagram.com/palsystem.official/)かパルシステムのコミュニティサイト「パルモ！(https://community.pal-system.co.jp/)」に投稿すると応募できます。参加者の中から抽選で100人に「よつ葉バター」をプレゼントします。

こだわり酵母食パン投稿キャンペーン詳細はこちら(https://information.pal-system.co.jp/topics/260119-kodawari-kouboshokupan-cp/)

商品詳細

『こだわり酵母食パン（国産小麦）』

【規格】1斤5枚／1.5斤

【通常価格】238円（税込257円）／348円（税込376円）

【消費期限】お届け翌日／お届け日含む３日間

【お届け温度帯】常温

【商品サイト】https://item.pal-system.co.jp/bread-jam/kodawari-kouboshokupan/

パルシステム生活協同組合連合会

所在地：東京都新宿区大久保2-2-6 、理事長：渋澤温之

13会員・統一事業システム利用会員総事業高2,604.2億円/組合員総数176.2万人（2025年3月末現在）

会員生協：パルシステム東京、パルシステム神奈川、パルシステム千葉、パルシステム埼玉、パルシステム茨城 栃木、パルシステム山梨 長野、パルシステム群馬、パルシステム福島、パルシステム静岡、パルシステム新潟ときめき、パルシステム共済連、埼玉県勤労者生協、あいコープみやぎ

HP：https://www.pal-system.co.jp/