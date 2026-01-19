¡Ú¹ë²ÚÆÃÅµËþºÜ¡Û1/31(ÅÚ)~2/2(·î)·ëº§½àÈ÷¤ò³Ú¤·¤¯¿Ê¤á¤ë¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°½éÂÎ¸³¥Õ¥§¥¹³«ºÅ·èÄê in DRESSY ROOM OSAKA¡ÊÂçºå±ØÄ¾·ë¡Ë
¡ÖPLACOLE & DRESSY¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡¢ËÁ¸±¼Ò¥×¥é¥³¥ì(ËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©³ùÁÒ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§ÉðÆ£¸ù¼ù)¤Ï¡¢Âçºå±ØÄ¾·ë¾¦¶È»ÜÀß£Ë£É£Ô£Ô£ÅÂçºå6F¡¢¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¥«¥Õ¥§"DRESSY CAFE"¤Ë¤Æ¡¢1/31(ÅÚ)~2/2(·î)¤Î3Æü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡ÖDRESSY ROOM OSAKA¡×¤Ë¤Æ¤³¤ì¤«¤é·ëº§¼°¤ò¤ª¹Í¤¨¤Î¥«¥Ã¥×¥ëÍÍ¤Ë¸þ¤±¤¿¡¢¸Ä¼¼ÁêÃÌ¤ä¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹»îÃå¤¬¤Ç¤¤ë¹ë²ÚÆÃÅµÉÕ¤¤Î¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°½éÂÎ¸³¥Õ¥§¥¹¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú1/31(ÅÚ)~2/2(·î)¸ÂÄê³«ºÅ¡Û¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°½éÂÎ¸³¥Õ¥§¥¹ in Âçºå
Âçºå±ØÄ¾·ë¤ÎÏÃÂê¤Î¥«¥Õ¥§"DRESSY CAFE"¤Ç¡¢¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Î·ëº§¼°½àÈ÷¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥Õ¥§¥¹¤¬1/31(ÅÚ)~2/2(·î)¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ·èÄê¡£ÀèÃå10ÁÈ¤µ¤Þ¸ÂÄê¤Ç½àÈ÷¤ò»Ï¤á¤¿º£¤·¤«»£±Æ¤Ç¤¤Ê¤¤¥¹¥¿ー¥È¥É¥ì¥¹¥Õ¥©¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£ÉáÃÊ¤Î¥Õ¥§¥¢¤Ç¤ÏÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢½¼¼Â¤·¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÂÎ¸³¤¬³ð¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°½éÂÎ¸³¥Õ¥§¥¹¡Ù¤È¤Ï¡©
¤ª¤¹¤¹¤á¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄDRESSY ROOM NAGOYA¤ÏÂ¾¤Ë¤Ï¤Ê¤¤ÂÎ¸³·¿¤Î¥«¥¦¥ó¥¿ー¤Ç¤¹¡£ÁêÃÌ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ëÂÎ¸³·¿ÁêÃÌ¥µ¥í¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°½éÂÎ¸³¥Õ¥§¥¹¤Ç¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£·ëº§¼°¾ìÃµ¤·¤ä·ëº§¼°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤´ÁêÃÌ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥É¥ì¥¹»îÃåÂÎ¸³¤ä¥Õ¥©¥È»£±Æ¤Ê¤É¤âÂÎ¸³²ÄÇ½¡£¶È³¦½é¤Î¡ÈÂÎ¸³·¿¡É²Ö²ÇÁêÃÌ¥«¥¦¥ó¥¿ー¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸¡Æ¤¾õ¶·¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï´ØÀ¾¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤Î·ëº§¼°¾ì¤¬ÁêÃÌ¤Ç¤¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Î1¤Ä¤È¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ë²ÚÆÃÅµ°ìÍ÷
ÆÃÅµ£±.¡Ú10ÁÈ¸ÂÄê¡Û¥¹¥¿ー¥È¥É¥ì¥¹¥Õ¥©¥È»£±Æ
¥×¥Á¥Õ¥©¥È¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤Î»£±ÆÂÎ¸³¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ÆÃÅµ£².¡Ú¾ò·ï¤òËþ¤¿¤»¤ÐÁ´°÷¡ª¡ÛÁý³Û¡ªºÇÂç111,500±ßÊ¬¥¯ー¥Ý¥ó¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
·ëº§¼°½àÈ÷¤ò¤ªÆÀ¤Ë¿Ê¤á¤ë¥¯ー¥Ý¥ó¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÃÅµ£³.¡Ú¾ò·ï¤òËþ¤¿¤»¤ÐÁ´°÷¡ª¡Û260¼ïÎà°Ê¾å¤«¤éÁª¤Ù¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëº§°ùÆÏ
µÇ°¤Ë»Ä¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëº§°ùÆÏ¤¬ÌµÎÁ¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃÅµ£´.¡Ú¾ò·ï¤òËþ¤¿¤»¤ÐÁ´°÷¡ª¡Û¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¹âµé¹ÈÃã¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÃæ¡ª
¥¤¥Ù¥ó¥È¤´»²²Ã¤È¥Õ¥§¥¢Í½Ìó¤ò¤ª¼è¤ê¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¸ÂÄê¤ÇÂç¿Íµ¤24¼ïÎà¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥ì¥ó¥É¤Î¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¹ÈÃã¤ò1È¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª¤´¼«Âð¤Ç¤âËâË¡¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ÆÃÅµ£µ.Á´¹ñ¤ÎDRESSY CAFE¤Ç»È¤¨¤ë¥´ー¥ë¥É²ñ°÷¥«ー¥É¤â
Á´¹ñ¤ÎDRESSY CAFE¤Ç±Êµ×¤Ë10¡óOFF¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥´ー¥ë¥É²ñ°÷¥«ー¥É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¤ªÆÀ¤ÊÆÃÅµ¤¬ËþºÜ¤Î¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÂçºåÅ¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡ÛÊ¿ÆüÍèÅ¹¸ÂÄêÆÃÅµ¤â¡ª
Ê¿Æü¤Ë¤´ÍèÅ¹Äº¤¤¤¿Êý¸ÂÄê¤Çº£¤À¤±¡ªDRESSY CAFE¤ÇÂç¿Íµ¤¤Îµ¨Àá¤Î¥×¥Á¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¤ò¤½¤Î¾ì¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª¡ªÈþÌ£¤·¤¯¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¡Ê¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë
DRESSY ROOM OSAKA¤È¤Ï¡©
DRESSY ROOM OSAKA¤Ï¡¢²£ÉÍ¡¦Ì¾¸Å²°¤ËÂ³¤¡¢¶È³¦½é¤Î¡ÈÂÎ¸³·¿¡É²Ö²ÇÁêÃÌ¥«¥¦¥ó¥¿ー¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÁêÃÌ¥«¥¦¥ó¥¿ー¥Öー¥¹¤Ç¤ÏÍÍ¡¹¤Ê·ëº§¼°ÁêÃÌ¤¬²ÄÇ½¡£Á´¹ñ¤Î¥¨¥ê¥¢¤Î1700°Ê¾å¤Ë¤â¤Ê¤ëPLACOLE & DRESSYÇ§Äê²ñ¾ì¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£·ëº§¼°¾ìÁêÃÌ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¥Õ¥©¥È¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¡¢¾¯¿Í¿ôµó¼°¡¢¥ê¥¾ー¥Èµó¼°¡¢¸«ÀÑ¤â¤êÁêÃÌ¤Ê¤Î¤É¡¢·ëº§¼°¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëÍÍ¡¹¤ÊÆâÍÆ¤¬ÁêÃÌ²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£´ØÀ¾¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Á´¹ñÌó1700¤ÎÇ§Äê²ñ¾ì¤ò¤´¾Ò²ð¡£·ëº§¼°¾ìÁª¤Ó¤Ë²Ö²Ç¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë10¹àÌÜ¤ò¿³ºº´ð½à¤È¤·¡¢µ¬ÄêÅÀ¿ô¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¡Ö·ëº§¼°¾ì¤ä¥×¥é¥ó¥ÊーÍÍ¡×¤òÃæ¿´¤Ë¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
´°Á´Í½ÌóÀ© 40ÁÈ¸ÂÄê¤´¾·ÂÔ
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/21126/table/1033_1_4da3d291b05238286f669e855c47c23b.jpg?v=202601191051 ]
Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é :
https://dressy.pla-cole.wedding/dressycafe-osaka-fes/
º£·î¤Î¥«¥Ðー¥â¥Ç¥ë
¢£1·î¹æÉ½»æ
¥«¥Ðー¥â¥Ç¥ë¡§ÇÐÍ¥¡¡µÈÌøºéÎÉ
ÆÃ½¸µ»ö¡¡https://dressy.pla-cole.wedding/202601-placoledressy/
PLACOLE&DRESSY¥Ö¥é¥ó¥É¥¹¥Èー¥êー
Magical in life
-¿ÍÀ¸¤ËËâË¡¤ò-
PLACOLE(planning collection)
-Â¿ÍÍ¤Ê¸ÄÀ¤Ë-
DRESSY
-ßê¤á¤¤ò¤¢¤¿¤¨¤ë-
PLACOLE¡õDRESSY
-¸ÄÀ¤¬ßê¤á¤¯ËâË¡¤Î¸ÀÍÕ-
PLACOLE¡õDRESSY(¥×¥é¥³¥ì¡õ¥É¥ì¥·ー)¡Ø¸ÄÀ¤¬ßê¤á¤¯ËâË¡¤Î¸ÀÍÕ¡Ù "100¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤Ë100ÄÌ¤ê¤Ëßê¤á¤¯ËâË¡¤ò¤«¤±¤ë"¤ò¥Æー¥Þ¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¸ÅÅÔ³ùÁÒÈ¯¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¡£ ¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤òÃæ¿´¤ËºÇÀèÃ¼¤Ç²ÁÃÍ¤¢¤ë¤â¤Î¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¤ò±¿±Ä¡£ ¥É¥ì¥¹¤È¤ª²Ö¤¬¥â¥Áー¥Õ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢¥¸¥å¥¨¥êー¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¡¢¿©´ï¡¢¹ÈÃã¡¢Åù¡¢ Æü¾ï¤Ë¤¹¤³¤·¤Ç¤âßê¤á¤¤òÍ¿¤¨¤¿¤¤´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤ÎÅÁÅý¤ò½Å¤ó¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢ ¾ï¼±¤ò¥Ö¥ì¥¤¥¯¥¹¥ëー¤¹¤ëÆÈÁÏÅª¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÈºÇ¹âµé¤ÎÉÊ¼Á¤Ç¿´¤ò¹þ¤á¤ÆÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤ëÀ½ÉÊ¤Ç¤¹¡£
ËÁ¸±¼Ò¥×¥é¥³¥ì¤ÎËÁ¸±Æü»ï
ËÁ¸±¼Ò¥×¥é¥³¥ì¤Ï2015Ç¯11·î2Æü¤Ë²ñ¼ÒÀßÎ©¤·¡¢¸ø¼°±¿±Ä¤¹¤ëFacebook¡¢Twitter¡¢Instagram¡¢TikTok¤Ç¤Ï¹ç·×¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô¤Ï250Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¼«¼Ò¥á¥Ç¥£¥¢¡ØDRESSY¡Ù¤ä¡ØÈþ²Ö²Ç¿Þ´Õfarny¡Ù¤Ê¤É¤â±¿±Ä¤·¡¢¹ç·×PV¿ô¤Ï·î´Ö260ËüPV¤òÆÍÇË¡ª ¹âµé¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤¬ºÇÂç90%OFF¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ëÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡ÖDRESSYONLINE¡×¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾åµ¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ä¡¢¤½¤ÎÂ¾¡¢·ëº§¼°¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¾ðÊó¤ä¥µー¥Ó¥¹¤ò¤Þ¤È¤á¤¿²Ö²Ç¥¢¥×¥ê¡ÖPLACOLE ¡õ DRESSY ¨¢¥×¥é¥³¥ì¡õ ¥É¥ì¥·ー¡×¤Ï2025Ç¯6·î»þÅÀ¤ÇÎß·×21Ëü¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§ËÁ¸±¼Ò¥×¥é¥³¥ì
URL¡§https://pla-cole.co/
½êºßÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÀ¾¶èÆî¹¬1ÃúÌÜ1-1JR²£ÉÍ¥¿¥ïー21³¬
ÀßÎ©¡§2015Ç¯11·î2Æü
ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§ÉðÆ£¸ù¼ù
»ö¶ÈÆâÍÆ
¡ØPLACOLE¡õDRESSY¡Ù¥Ö¥é¥ó¥É/¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È
¡ØDRESSY¡Ù¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È
¡ØDRESSYCAFE¡Ù¥«¥Õ¥§/¥·¥ç¥Ã¥×»ö¶È
¡ØViKet Town¡Ù¥á¥¿¥Ðー¥¹¥ª¥Õ¥£¥¹»ö¶È
ËÁ¸±¼Ò¥×¥é¥³¥ì¤Î³ÆµòÅÀ
À¤³¦Ãæ¤É¤³¤Ë¤¤¤Æ¤âÆ±¤¸¶õ´Ö¡¦»þ´Ö¤ÇÃç´Ö¤ÈÆ¯¤±¤ë¥á¥¿¥Ðー¥¹¶õ´Ö¤ò¡ØViKet Town¡Ê¥Ó¥±¥Ã¥È¥¿¥¦¥ó¡Ë¡Ù¤òËÜ¼Ò¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢2022Ç¯1·î¤Ë¤ÏJR²£ÉÍ¥¿¥ïー21³¬¤Ë¡ÖDRESSY ROOM¡×¤ò²£ÉÍ¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â¡¢2022Ç¯6·î¤Ë¤Ï³ùÁÒ¤Ë¡ÖDRESSYCAFE KAMAKURA¡×¤ò¡¢2023Ç¯6·î¤Ë¤ÏÌ¾¸Å²°¤Ë¡ÖDRESSYCAFE NAGOYA¡¦DRESSY ROOM¡×¤Î2Å¹ÊÞÌÜ¤ò³«Àß¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2025Ç¯½©¤Ë¤ÏÂçºå¤Ë¡ÖDRESSYCAFE OSAKA¡¦DRESSY ROOM¡×¤Î¥ªー¥×¥ó¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
