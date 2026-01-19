1/24大阪　不登校の小学生が1000人規模のイベントを支える一員に

株式会社NIJIN

株式会社NIJIN（本社：東京都江東区、代表取締役：星野達郎）が運営する不登校オルタナティブスクール『NIJINアカデミー』は、2026年1月24日（土）に藤井寺パープルホールで開催される1000人来場予定の『DANCE STAR challenge 2026』にて、不登校の子どもたちがJrスタッフとして運営に参加する機会を創出いたします。

このイベントでは、大規模チャリティーイベントでの受付、誘導、運営サポートなど「イベントを支える側」としての関わりを通し、不登校の子ども達が世界の子どもたちへの教育支援に携わります。

当日は、以下のような役割をJrスタッフが担います。

・受付・来場者対応

・会場誘導・あいさつ

・ブース運営サポート

また、チャリティー活動にも参加予定です。

【企画の背景】

不登校の小中学生が全国で約35万人にのぼる中、現在の支援は、「家で休む」か「学校に戻る」かの二択になりがちです。NIJINアカデミーでは、社会こそが学びの場と考え、社会と関わる中で、学校に合わない子ども達が学ぶ場をこれまでつくってきました。

本取り組みでは、社会や教育からかけ離れていると思われている「不登校の子ども達」が、役割をもって社会を支えるだけではなく、自分たちの活動を通して世界の子ども達へエールを送ります。

【DANCE STAR challenge 2026とは】

ダンスが“世界の教育支援”につながる--

本イベントは、全国からキッズ・ジュニア・若手ダンサーが集結し、「技術」「表現力」「創造性」を競い合うダンスコンテスト＆ダンスバトルイベントです。

■ “踊ること”が、世界の子どもたちの未来につながる

- 日本初のチャリティ連動型ダンスイベント -

DANCE☆STAR challenge 2026では、来場者から500円の寄付金をお預かりし、その全額を国際教育支援を行うNPO法人「なかよし学園プロジェクト」へ寄付いたします。

この取り組みにより、「来場者数＝世界の子どもたちへの教育支援」という、想いと教育を循環させる仕組みを実現しました。



イベントに集まる一人ひとりの想いが、カンボジア・ルワンダ・ネパール・ウガンダなど、教育環境が十分でない地域の子どもたちへ“学びの機会”として届けられます。

「ダンスで自己表現する喜び」と「世界の誰かを支える優しさ」を、同時に体感できるイベントです。

■ 開催概要

イベント名：DANCE☆STAR challenge 2026

開催日程：2026年1月24日（土）13:00～18:00

会場：藤井寺パープルホール（大阪府藤井寺市）

内容：ダンスコンテスト／ダンスバトル／チャリティ企画

主催：DANCE☆STAR challenge 運営事務局

【DANCE☆STAR 運営事務局より】

私たちは、「自分たちの挑戦が、誰かの未来につながる仕組みをつくりたい」という想いから、このイベントを立ち上げました。本大会では、来場者一人ひとりの参加が、世界の教育支援へとつながる社会貢献の仕組みを取り入れています。若い世代だからこそ、「楽しさ」だけで終わらせず、行動を通して社会とつながるイベントを創りたい。この舞台が、次世代のダンサーにとっても、次世代の運営に関わる若者にとっても、未来へのチャレンジの一歩となることを願っています。

■NIJINアカデミー とは

2023年9月に開校した不登校小中学生向けのオルタナティブスクールで、全国38以上の都道府県から約600名超が入学している。「多層的な心理的安全性」「一流教師による対話的な授業」「子ども主体のプロジェクト」をカリキュラムの柱に、学校に行けないことが劣等感・罪悪感にならず、全ての子どもが希望を持てる未来を創る。学校に代わる学びの選択肢として、希望する生徒の9割※以上が在籍校の出席認定を獲得。

※2025年10月現在

学校HP：https://www.nijin.co.jp/academy

■株式会社NIJIN

「教育から国を照らす」を理念に、教育課題を仕組みから解決する「JAPAN EDUCATION COMPANY」。今の学校には自分を出せない子どもが多過ぎることに国の危機を感じ、誰もが教育に"希望"を持てる国にするために元小学校教師の星野達郎が2022年4月に創業。不登校・教員不足・教師の働き方・学校の在り方など、様々な教育問題を解決する13の仕組み（事業）を展開。

会社名：株式会社NIJIN

所在地：東京都江東区常盤2-5-5

設立 ：2022年4月1日

代表者：星野達郎

事業内容：教育課題を仕組みから解決する教育事業（教師研修、不登校支援、起業支援、教育イベント、アフタースクール）

URL ：https://www.nijin.co.jp/

■お問い合わせ先

NIJINアカデミー

広報・営業企画担当 荒川みづほ（あらかわみづほ）

Mail：nijin.academy@gmail.com

nijinacademy.mizuhoarakawa@gmail.com