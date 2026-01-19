富山発・和牛バーガーブランド「SHOGUN BURGER」がNISEKOに期間限定ポップアップ出店！

株式会社ガネーシャ

この度、日本一・世界6位に輝いた、富山発祥の和牛バーガーブランド「SHOGUN BURGER」は、北海道・NISEKOにて期間限定のポップアップ出店を実施いたします。国内外での展開を進める中で、新たなエリアへの挑戦として、冬の観光地としても注目を集めるNISEKOの地で、ブランドの味わいと体験をお届けいたします。

今回のポップアップでは、神戸牛を使用した特別仕様のバーガーを中心に、SHOGUN BURGERの人気メニューをNISEKO限定アレンジでご提供。和牛の旨みを最大限に引き出した、NISEKOでしか味わえないラインアップをお楽しみいただけます。

NISEKO限定バーガー

『神戸牛サーロインステーキバーガー』

\15,500（+TAX）

A5ランク神戸牛のサーロインステーキと、神戸牛を贅沢に使用したチーズパティを重ねた、迫力の二層構造バーガー。

香ばしく焼き上げたとろける食感のステーキと、神戸牛パティが持つ芳醇な旨味が一体となり、口に運ぶたびに幸せが広がる味わい。

SHOGUN BURGERオリジナルのてりやきソースと和牛ソースが神戸牛の魅力を最大限に引き出し

あえて野菜はピクルス以外使用せず、肉本来の甘み・コク・とろける食感をダイレクトに味わえるよう仕上げました。

ハンバーガーらしさはそのままに、口に運ぶたび広がるステーキの贅沢感。

“肉に自信があるからこそ生まれた一品” を、NISEKO限定でぜひご堪能ください。

【店舗情報】

SHOGUN BURGER NISEKO店

住所：〒044-0089 北海道虻田郡倶知安町ニセコひらふ 2条3丁目1－4

TEL：070-1417-9042

営業時間：14:00～26:00（LO25:00）

詳しい店舗情報・アクセスはこちら（Google マップ）(https://share.google/iLnMS73vm6L1TrkW8)

【神戸牛使用】ダブルチーズバーガー

【神戸牛使用】チーズバーガー

【神戸牛使用】トリプルチーズバーガー

\4,500（inTAX）\3,000（inTAX）\6,000（inTAX）

冬のNISEKOでパワーチャージを！

ウィンタースポーツ前のエネルギーチャージとしてはもちろん、滑り終えた後のご褒美ディナーにも最適。

寒い季節だからこそ味わいたい、濃厚で満足感のある和牛バーガーをぜひご堪能ください。

SHOGUN BURGERならではの肉に本気な一皿を、ニセコでお届けします。

■SHOGUN BURGERについて

2017年、富山県富山市・総曲輪に1号店をオープン。

焼肉のプロが手がけるこだわりの和牛バーガーは、立ち上げからわずか5年で、世界最大のフードスポーツの祭典「World Food Championships」にて世界6位を受賞。

現在は、アジア・ヨーロッパ・中東への海外挑戦にも本格的に取り組み、日本のみならず世界へと広がるハンバーガースタンドへと成長しています。

富山の老舗焼肉店の技術を生かし、厳選した和牛を使用したパティは、噛むほどに旨味が広がる肉々しさが特徴です。部位ごとの独特な食感、あふれ出す肉汁、一口目の衝撃から食後の余韻に至るまで、すべてにこだわり抜いた一品。



さらに、焼肉店のアクセントとなるソースにも焼肉店ならではのノウハウを凝縮。 「最上級のジャンクフード」 として、これまでにない新時代の和牛バーガーを生み出しました。

■店舗詳細

・直営店舗（11店舗）

富山店、新宿総本店、金沢クロスゲート店、渋谷店、TRUCK宮古島店、麻布台ヒルズ店、TOKYU KABUKICHO TOWER店、恩納村店、祇園四条店、ひがし茶屋街店、NISEKO店

・国内フランチャイズ加盟店舗（9店舗）

町田店、秋葉原店、横浜赤レンガ倉庫店、流山おおたかの森店、心斎橋店、池袋西口店、高崎店、浅草店、SUSUKINO店

・海外フランチャイズ加盟店舗（4店舗）

上海店、バンコク店、杭州店、重慶店

店舗詳細はコチラ(https://shogun-burger.com/store)

※TRUCK宮古島店は、3月末まで休業しております。

※NISEKO店は、3月までの期間限定POPUPとして営業中です。

■SHOGUN BURGER 公式アカウント一覧

公式ホームページ：https://shogun-burger.com/

公式Instagram ：https://www.instagram.com/shogunburger

公式X ：https://x.com/shogunburger

公式TikTok ：https://www.tiktok.com/@shogunburger

■株式会社ガネーシャ

東京事務所：渋谷区宇田川町2-1 渋谷ホームズ413号室

本社：富山県富山市問屋町1-9-7 トトン2階

代表者：代表取締役 本田 大輝

ガネーシャ公式HP：https://ganesha-inc.net/

事業内容：飲食店の経営/フランチャイズチェーンの加盟店募集・運営/店舗プロデュース/精肉事業