富山発・和牛バーガーブランド「SHOGUN BURGER」がNISEKOに期間限定ポップアップ出店！
この度、日本一・世界6位に輝いた、富山発祥の和牛バーガーブランド「SHOGUN BURGER」は、北海道・NISEKOにて期間限定のポップアップ出店を実施いたします。国内外での展開を進める中で、新たなエリアへの挑戦として、冬の観光地としても注目を集めるNISEKOの地で、ブランドの味わいと体験をお届けいたします。
今回のポップアップでは、神戸牛を使用した特別仕様のバーガーを中心に、SHOGUN BURGERの人気メニューをNISEKO限定アレンジでご提供。和牛の旨みを最大限に引き出した、NISEKOでしか味わえないラインアップをお楽しみいただけます。
NISEKO限定バーガー
『神戸牛サーロインステーキバーガー』
\15,500（+TAX）
A5ランク神戸牛のサーロインステーキと、神戸牛を贅沢に使用したチーズパティを重ねた、迫力の二層構造バーガー。
香ばしく焼き上げたとろける食感のステーキと、神戸牛パティが持つ芳醇な旨味が一体となり、口に運ぶたびに幸せが広がる味わい。
SHOGUN BURGERオリジナルのてりやきソースと和牛ソースが神戸牛の魅力を最大限に引き出し
あえて野菜はピクルス以外使用せず、肉本来の甘み・コク・とろける食感をダイレクトに味わえるよう仕上げました。
ハンバーガーらしさはそのままに、口に運ぶたび広がるステーキの贅沢感。
“肉に自信があるからこそ生まれた一品” を、NISEKO限定でぜひご堪能ください。
【店舗情報】
SHOGUN BURGER NISEKO店
住所：〒044-0089 北海道虻田郡倶知安町ニセコひらふ 2条3丁目1－4
TEL：070-1417-9042
営業時間：14:00～26:00（LO25:00）
詳しい店舗情報・アクセスはこちら（Google マップ）(https://share.google/iLnMS73vm6L1TrkW8)
【神戸牛使用】ダブルチーズバーガー
\4,500（inTAX）
【神戸牛使用】チーズバーガー
\3,000（inTAX）
【神戸牛使用】トリプルチーズバーガー
\6,000（inTAX）
冬のNISEKOでパワーチャージを！
ウィンタースポーツ前のエネルギーチャージとしてはもちろん、滑り終えた後のご褒美ディナーにも最適。
寒い季節だからこそ味わいたい、濃厚で満足感のある和牛バーガーをぜひご堪能ください。
SHOGUN BURGERならではの肉に本気な一皿を、ニセコでお届けします。
■SHOGUN BURGERについて
2017年、富山県富山市・総曲輪に1号店をオープン。
焼肉のプロが手がけるこだわりの和牛バーガーは、立ち上げからわずか5年で、世界最大のフードスポーツの祭典「World Food Championships」にて世界6位を受賞。
現在は、アジア・ヨーロッパ・中東への海外挑戦にも本格的に取り組み、日本のみならず世界へと広がるハンバーガースタンドへと成長しています。
富山の老舗焼肉店の技術を生かし、厳選した和牛を使用したパティは、噛むほどに旨味が広がる肉々しさが特徴です。部位ごとの独特な食感、あふれ出す肉汁、一口目の衝撃から食後の余韻に至るまで、すべてにこだわり抜いた一品。
さらに、焼肉店のアクセントとなるソースにも焼肉店ならではのノウハウを凝縮。 「最上級のジャンクフード」 として、これまでにない新時代の和牛バーガーを生み出しました。
■店舗詳細
・直営店舗（11店舗）
富山店、新宿総本店、金沢クロスゲート店、渋谷店、TRUCK宮古島店、麻布台ヒルズ店、TOKYU KABUKICHO TOWER店、恩納村店、祇園四条店、ひがし茶屋街店、NISEKO店
・国内フランチャイズ加盟店舗（9店舗）
町田店、秋葉原店、横浜赤レンガ倉庫店、流山おおたかの森店、心斎橋店、池袋西口店、高崎店、浅草店、SUSUKINO店
・海外フランチャイズ加盟店舗（4店舗）
上海店、バンコク店、杭州店、重慶店
店舗詳細はコチラ(https://shogun-burger.com/store)
※TRUCK宮古島店は、3月末まで休業しております。
※NISEKO店は、3月までの期間限定POPUPとして営業中です。
■SHOGUN BURGER 公式アカウント一覧
公式ホームページ：https://shogun-burger.com/
公式Instagram ：https://www.instagram.com/shogunburger
公式X ：https://x.com/shogunburger
公式TikTok ：https://www.tiktok.com/@shogunburger
■株式会社ガネーシャ
東京事務所：渋谷区宇田川町2-1 渋谷ホームズ413号室
本社：富山県富山市問屋町1-9-7 トトン2階
代表者：代表取締役 本田 大輝
ガネーシャ公式HP：https://ganesha-inc.net/
事業内容：飲食店の経営/フランチャイズチェーンの加盟店募集・運営/店舗プロデュース/精肉事業