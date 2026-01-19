AI重説作成支援システム「Ai-Smart重説」と不動産関連資料デリバリー「R.E.ASSIST（リアシスト）」が業務提携を開始

株式会社Paradis

株式会社Paradis（本社：東京都渋谷区、代表取締役兼CTO：雲 和貴、以下Paradis）とTRUSTART株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：大江 洋治郎、以下TRUSTART）は、不動産取引における重要事項説明書（以下、重説）作成業務のさらなる効率化を目的に業務提携を開始しました。

本提携により、Paradisが提供する「Ai-Smart重説」上から、TRUSTARTの不動産関連資料取得代行サービス「R.E.ASSIST」を活用し、重説作成に必要な資料取得ができる連携機能を提供します。

R.E.ASSISTで取得した資料はAi-Smart重説へ自動アップロードされ、AIが自動解析することで重説作成へ直接活用できる運用を実現します。

これにより、必要資料の取得漏れや手戻りに強い業務プロセスを構築し、重説作成のスピードと品質の両立を支援します。

背景

重説の作成は、専門知識を要するうえ登記簿謄本や各種調査資料など多様な資料の読み解きと正確な転記が必要です。

そのため、作業負荷の増大やヒューマンエラーのリスクが課題となりやすく、業務の属人化や残業要因にもなり得ます。

また、不動産取引の広域化に伴い法務局や役所等での資料取得における移動や待機といった負担が、取引スピードを阻害する要因になっています。

両社は、資料取得と重説作成の接続を強化することで重説作成業務をより実務に即した形でアップデートできると考え、本提携に至りました。

概要

本提携では「資料を揃える」工程と「資料を読み解いて重説を作る」工程をよりシームレスに接続します。

Ai-Smart重説のワークフロー内で不足資料を補完できる導線を整備し、R.E.ASSISTの取得代行と、Ai-Smart重説の自動解析を連動させます。

これにより、担当者の業務は資料収集の手配や転記作業から顧客対応といったコア業務へシフトしやすくなります。

今後の展望

両社は本提携を起点に重説作成を中心とした周辺業務のさらなる自動化と効率化に向けて、連携領域を拡大していきます。

資料取得対象の拡充や重説作成以外の手続き領域への連携も視野に入れ、不動産関連業務のDXを継続的に推進します。

今後も現場の実務に即した連携を重ね、より一層の業務改善価値の提供を目指します。

両社コメント

株式会社Paradis 代表取締役兼CTO 雲 和貴

「重説作成は、資料の収集と読み解きが分断されていることで、現場の負荷が増えやすい領域です。

今回の提携で、必要資料の取得からAi-Smart重説での自動解析までを一つの流れに統合し、現場の“困った”を減らしていきます。

今後もTRUSTART様と連携し、不動産取引を支えるバックオフィス業務の生産性向上に取り組みます。」

TRUSTART株式会社 代表取締役 大江 洋治郎

「不動産取引の現場において、役所や法務局への足を使った資料収集は、依然として大きなタイムロスとなっています。本提携によって、資料の「取得」から「重説への転記」という一連のアナログ作業がシームレスに自動化されます。TRUSTARTは今後もParadis社と共に、不動産業務のDXを川上から強力にバックアップしてまいります。」

サービス概要

【Ai-Smart重説】

不動産の賃貸・売買において説明が義務付けられている「重要事項説明書（重説）」の作成は、これまで営業担当者が残業して対応するのが常態化しており、属人化や業務負担が大きな課題となっていました。

「Ai-Smart重説」では、登記簿・図面・管理規約・重要事項調査報告書などの各種ファイルをAIが自動で読み取り、自動で重要事項説明書を作成する日本初※のシステムです。重説および契約書の作成から内容レビューまでを一貫して実施が可能で、専門性の高い業務を効率化し、人的ミスを削減するとともに、業務の標準化と90％以上の効率化を実現します。

詳細はこちら：https://ai-zyusetu.com/

※自社調べ（2025年10月時点）。日本国内で、区分所有物件の売買における重説作成をAIにより自動化できるシステムは当社が初となります

＜株式会社Paradis会社概要＞

代表者：代表取締役兼CTO 雲 和貴

事業内容：AIを活用した不動産DXソリューションの企画・開発・提供

本社：東京都渋谷区円山町5番5号 Navi渋谷V3階

会社URL：https://paradis.ltd/

サービスURL：https://ai-zyusetu.com/

＜TRUSTART株式会社概要＞

代表者：代表取締役 大江 洋治郎

事業内容：不動産調査事業、不動産ビッグデータ提供事業

本 社：東京都中央区八丁堀2丁目14-1 住友不動産八重洲通ビル 8F

URL ：https://www.trustart.co.jp/

お問い合わせ : https://www.trustart.co.jp/contact/