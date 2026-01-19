巾着袋 OEM　フルカラー印刷　ノベルティ 小ロット即納　オリジナル名入れ　アパレル業者、広告代理店、問屋・卸売業者、流通・小売業者に向き新規取引先募集　2月4日から東京ギフトショーで新品初展覧

Yiwu Yuuto Import & Export Co., Ltd

義烏優豊株式会社（yuuto japan）は下着ナイトブラ、着圧レギンス、ラッシュガードの中国義烏縫製加工工場です。この度、日本向けにフルカラー印刷巾着卸販売を開始しましたことをご報告します。着圧レギンス、下着ナイトブラ等を中心に雑貨からアパレルまで豊富なノウハウと背景を活用し、ベストな価格と小ロットでご提案可能です。今回は日本における弊社実績のご紹介と共に、新規お取引先企業を募集いたします。

日本口座あり、ドアtoドア配達 10日間オリジナル印刷即納 激安 名入れ印刷可 ネームタグ縫い付け対応 激安工場から直販 ノベルティ アパレル業者、広告代理店、問屋・卸売業者、流通・小売業者 オリジナル名入れ

巾着袋 ギフト袋 ノベルティだけでなく、ラッピングやギフトセット・ギフト包装のショッパーとしても大活躍する巾着

すべてオリジナル名入れが可能です。シルク印刷や、熱転写印刷、DTF印刷（フチなし熱転写）、インクジェット印刷などのフルカラー印刷まで多様な印刷方法に対応しておりますノベルティや記念品、物販グッズ制作などにぜひご活用下さいアクセサリーなど小さいものを入れる小物入れに最適なミニポーチから、衣類を入れられる大きめサイズまでラインナップ各色、各種類生地、LOGO印刷、金箔押し、刺繍対応可光沢感のあるサテン素材を使用した巾着です不織布 ギフト袋 LOGO追加可 刺繍 金箔押し プリント対応可透明感 ギフト袋 LOGO追加可 刺繍 金箔押し プリント対応可ギフトバッグ 包装 贈り物 贈答用 ギフトラッピング 袋 お洒落 巾着 サテン生地第100回東京ギフトショー見本市展示会弊社のブーズ弊社は19年間の日中貿易ノウハウからフォワーダー、貿易条件を適切にご提案いたします。トップレベルの総合縫製工場として価格や納期の課題を迅速に解決し、今までに作ることが出来なかった/仕入れ不可能だった製品を御社に納品いたします。

弊社は、中期的な競争力を一層強化していく目的から、2011年7月『YT GX4 TOP10』（ユートジーバイフォーティーテン）を策定しました。2011~16年度までに『4つのG』、すなわちGreenGrowthGlobalGreat Companyをキーとした成長戦略を実行することによって、『TOP10の実現』を目指ししてまいります。全社をあげて会社の成長を確かなものにしてまいる所存てあります。今後ともより一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。 LINEのID：yiwuyuuto

【お取引希望企業・お問い合わせはこちらから】

義烏優豊株式会社（yuuto japan）/Yiwu Yuuto Import & Export Co., Ltd.

URL:https://ytbra.com

担当：ハン

LINE:yiwuyuuto

09012323316

E-mail: info@yuuto-japan.com