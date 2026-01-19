LUNA EARTH ONLINEより、 今トレンドのコードスマホストラップ＆スマホやバッグに付けられるミニアクセサリーケースの新作が1/15（木）入荷しました。

株式会社エンドレス

アクセサリーパーツなどの企画・製造・販売をする株式会社エンドレス（本社：東京都台東区、代表取締役：蕭(しょう)易風(えきふう)の運営する、アクセサリーショップ「LUNA EARTH（ルナアース） https://endlessmode.jp/lunaearth/」は、330円（税込）～のプチプラアクセサリーブランド。

今トレンドのコードスマホストラップが新登場。

持つだけでコーデが今っぽく決まるデザインです。

スマホやバッグに付けられるミニアクセサリーケースも入荷しました。

商品名：パール付ベロアフリルシュシュ

品番：LHA10-2510-4467

価格：\990（税込）

バリエーション：ブラウン/ブラック

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA10-2510-4467.html

商品名：バイカラーパイピングプリーツシュシュ

品番：LHA10-2512-4855

価格：\550（税込）

バリエーション：ホワイト/ピンク/ライトブルー/ブラック

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA10-2512-4855.html

商品名：チューリップシュシュ

品番：LHA10-2601-4458

価格：\550（税込）

バリエーション：ホワイト/ピンク/パープル

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA10-2601-4458.html

商品名：ホルダー付きコードスマホストラップ

品番：LMP10-2512-0521

価格：\660（税込）

バリエーション：ブラウン/オレンジ/ピンク/レッド/パープル/ブルー/ブラック

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LMP10-2512-0521.html

商品名：ホルダー付きコードスマホストラップ

品番：LMP10-2512-0522

価格：\330（税込）

バリエーション：ホワイト/ブラウン/オレンジ/ピンク/ブルー/ダークブルー/グリーン/ブラック

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LMP10-2512-0522.html

商品名：ホルダー付きコードスマホストラップ

品番：LMP10-2512-0526

価格：\660（税込）

バリエーション：ブラウン/グレー/ブラック

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LMP10-2512-0526.html

商品名：ミニバッグ型アクセサリーケース / キーホルダー付き

品番：LOG10-2512-0454

価格：\880（税込）

バリエーション：レッド/ブルー/ブラック

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LOG10-2512-0454.html

商品名：ミニラウンド型アクセサリーケース / キーホルダー付き

品番：LOG10-2512-0455

価格：\880（税込）

バリエーション：シルバー/ホワイト/ピンク/ブルー/ブラック

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LOG10-2512-0455.html

商品名：ハートネックレス

品番：LNE18-2509-0844

価格：\330（税込）

バリエーション：ゴールド/シルバー

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LNE18-2509-0844.html

商品名：バタフライリング / キュービックジルコニア

品番：LRG18-2512-1021

価格：\550（税込）

バリエーション：ゴールド/シルバー

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LRG18-2512-1021.html

1/15(木)発売の新商品は下記URLからご覧いただけます。

https://endlessmode.jp/category/LE_CAT/?request=change_order&sort_order=1&item_list_mode=0&SEARCH_MAX_ROW_LIST=15&category_cd=LE_CAT(https://endlessmode.jp/category/LE_CAT/?request=change_order&sort_order=1&item_list_mode=0&SEARCH_MAX_ROW_LIST=15&category_cd=LE_CAT)

about LUNA EARTH

LUNA＝ 月 EARTH = 私たち

LUNAはやさしい光でEARTHを照らし、そしてその美しさで心を癒します。

LUNA EARTHは私たちにいつも寄り添いきらきらと輝かせてくれる、 そんなアクセサリーショップを目指し誕生しました。



どんなシーンにも寄り添う新しいプチプラアクセサリーをお届けします。



全ての人に安全に身に着けていただきたいという思いから

チタンポストピアス・樹脂ピアス・ノンホールピアス・ニッケルフリー・ステンレス等

アレルギーに配慮したアクセサリーもデザイン豊富に取り揃えています。

◆LUNA EARTH ONLINE

https://endlessmode.jp/lunaearth/



◆LUNA EARTH instagram（@lunaearth_official）

https://www.instagram.com/lunaearth_official/

◆LUNA EARTH 展開店舗【常設店】

https://endlessmode.jp/store_list.html?brand=2

会社概要

会社名：株式会社 エンドレス

代表取締役：蕭 易風（しょう えきふう）

設立：平成13年7月9日

事業内容：アクセサリーパーツ類の製造

ビーズ全般・ネイル関連商品・アクセサリー商品の小売・卸販売

ビーズ・アクセサリー店舗の運営

資本金：4,000万円

所在地：東京都台東区柳橋1-20-1 エンドレスビル

電話番号：＜代表＞ 03-5821-7482

当企画に関するお問合せ先

株式会社エンドレス

フリーダイヤル：0120-468-290

https://endless-inc.jp/