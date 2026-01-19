LUNA EARTH ONLINEより、 今トレンドのコードスマホストラップ＆スマホやバッグに付けられるミニアクセサリーケースの新作が1/15（木）入荷しました。
アクセサリーパーツなどの企画・製造・販売をする株式会社エンドレス（本社：東京都台東区、代表取締役：蕭(しょう)易風(えきふう)の運営する、アクセサリーショップ「LUNA EARTH（ルナアース） https://endlessmode.jp/lunaearth/」は、330円（税込）～のプチプラアクセサリーブランド。
今トレンドのコードスマホストラップが新登場。
持つだけでコーデが今っぽく決まるデザインです。
スマホやバッグに付けられるミニアクセサリーケースも入荷しました。
商品名：パール付ベロアフリルシュシュ
品番：LHA10-2510-4467
価格：\990（税込）
バリエーション：ブラウン/ブラック
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA10-2510-4467.html
商品名：バイカラーパイピングプリーツシュシュ
品番：LHA10-2512-4855
価格：\550（税込）
バリエーション：ホワイト/ピンク/ライトブルー/ブラック
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA10-2512-4855.html
商品名：チューリップシュシュ
品番：LHA10-2601-4458
価格：\550（税込）
バリエーション：ホワイト/ピンク/パープル
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA10-2601-4458.html
商品名：ホルダー付きコードスマホストラップ
品番：LMP10-2512-0521
価格：\660（税込）
バリエーション：ブラウン/オレンジ/ピンク/レッド/パープル/ブルー/ブラック
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LMP10-2512-0521.html
商品名：ホルダー付きコードスマホストラップ
品番：LMP10-2512-0522
価格：\330（税込）
バリエーション：ホワイト/ブラウン/オレンジ/ピンク/ブルー/ダークブルー/グリーン/ブラック
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LMP10-2512-0522.html
商品名：ホルダー付きコードスマホストラップ
品番：LMP10-2512-0526
価格：\660（税込）
バリエーション：ブラウン/グレー/ブラック
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LMP10-2512-0526.html
商品名：ミニバッグ型アクセサリーケース / キーホルダー付き
品番：LOG10-2512-0454
価格：\880（税込）
バリエーション：レッド/ブルー/ブラック
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LOG10-2512-0454.html
商品名：ミニラウンド型アクセサリーケース / キーホルダー付き
品番：LOG10-2512-0455
価格：\880（税込）
バリエーション：シルバー/ホワイト/ピンク/ブルー/ブラック
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LOG10-2512-0455.html
商品名：ハートネックレス
品番：LNE18-2509-0844
価格：\330（税込）
バリエーション：ゴールド/シルバー
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LNE18-2509-0844.html
商品名：バタフライリング / キュービックジルコニア
品番：LRG18-2512-1021
価格：\550（税込）
バリエーション：ゴールド/シルバー
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LRG18-2512-1021.html
1/15(木)発売の新商品は下記URLからご覧いただけます。
https://endlessmode.jp/category/LE_CAT/?request=change_order&sort_order=1&item_list_mode=0&SEARCH_MAX_ROW_LIST=15&category_cd=LE_CAT(https://endlessmode.jp/category/LE_CAT/?request=change_order&sort_order=1&item_list_mode=0&SEARCH_MAX_ROW_LIST=15&category_cd=LE_CAT)
about LUNA EARTH
LUNA＝ 月 EARTH = 私たち
LUNAはやさしい光でEARTHを照らし、そしてその美しさで心を癒します。
LUNA EARTHは私たちにいつも寄り添いきらきらと輝かせてくれる、 そんなアクセサリーショップを目指し誕生しました。
どんなシーンにも寄り添う新しいプチプラアクセサリーをお届けします。
全ての人に安全に身に着けていただきたいという思いから
チタンポストピアス・樹脂ピアス・ノンホールピアス・ニッケルフリー・ステンレス等
アレルギーに配慮したアクセサリーもデザイン豊富に取り揃えています。
◆LUNA EARTH ONLINE
https://endlessmode.jp/lunaearth/
◆LUNA EARTH instagram（@lunaearth_official）
https://www.instagram.com/lunaearth_official/
◆LUNA EARTH 展開店舗【常設店】
https://endlessmode.jp/store_list.html?brand=2
会社概要
会社名：株式会社 エンドレス
代表取締役：蕭 易風（しょう えきふう）
設立：平成13年7月9日
事業内容：アクセサリーパーツ類の製造
ビーズ全般・ネイル関連商品・アクセサリー商品の小売・卸販売
ビーズ・アクセサリー店舗の運営
資本金：4,000万円
所在地：東京都台東区柳橋1-20-1 エンドレスビル
電話番号：＜代表＞ 03-5821-7482
当企画に関するお問合せ先
株式会社エンドレス
フリーダイヤル：0120-468-290
https://endless-inc.jp/