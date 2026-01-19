【2月10日(火)17:00～開催】無料オンラインウェビナー/交流会は“幹事”が最強の集客装置だった｜年間4,000人を動かす実践ノウハウを公開

KOBUSHI MARKETING合同会社

KOBUSHI MARKETING合同会社（東京都渋谷区、代表：井上裕介）は、ビジネスの拡大に繋がる様々な取り組みを行っている。そして今回、代表の井上が自らスピーカーを務め、2026年2月10日(火)17:00～幹事がなぜ最短距離で信頼と商談を生むのかを構造的に解説する、オンラインセミナーを開催すると発表した。

2026年2月10日(火)17:00～交流会は「幹事」が最強の集客装置:年間4,000人を動かすノウハウ を公開

詳細/お申込みは下記URLより

https://peatix.com/event/4793303/view

交流会は「幹事」が最強の集客装置

年度末・新年度を前に、人脈づくりや営業導線の再設計を考える企業・経営者が増えるこの時期。広告やDMに頼らず、「信頼」と「紹介」を起点に成果を生む集客手法として、いま改めて注目されているのが“交流会の幹事”という立ち位置です。本ウェビナーでは、会場手配や人数調整といった「面倒」を引き受けることで、場の中心に立ち、紹介起点の関係性を一気に築く方法を公開します。集客の要点は「リスト×アプローチ×メッセージ」の設計にあります。名刺やSNS接点を蓄積するだけで終わらせず、セグメント管理を行い、メール・SNS・個別DMを使い分けることで、参加率と質を高める実践ノウハウを共有。交流会を“集客装置”へ進化させたい経営者・マーケター必見の30分です。

開催詳細

日時

2026年2月10日(火)17:00～17:30

参加費

無料

形式

オンライン

参加対象

・マーケティング担当者

・マーケター志望者

・エンジニア

・事業責任者

・経営者

・新規事業担当者

・転職志望者

お申し込み方法

Peatixから参加チケットをお申し込みください。

https://peatix.com/event/4793303/view

スピーカーのご紹介

KOBUSHI MARKETING 代表 井上 裕介

岡山県出身。千葉大学教育学部在学中、学生時代に音楽レーベル兼アーティストマネジメント会社を起業。COOとして年間売上1.2億円規模に成長させる。その後、青山学院大学専門職大学院MBA取得。2015年-2018年まで、デジタルマーケティング、メディア、システム開発企業に勤務後、フリーランスとしてデジタルマーケティング新規事業を中心としたコンサルティング&デリバリー、フリーランスやベンダーのアカウントマネジメント、オリジナルブランドKOBUSHI BEERを中心とした、イベント、コミュニティ事業を展開。

KOBUSHI MARKETINGについて

渋谷発のオリジナルクラフトビール「KOBUSHI BEER」を通じて、人と人とを繋ぐ取り組みをおこなっている。渋谷のマーケターや起業家を集めた4,000人が参加するコミュニティを運営しており年間200本以上のビジネス交流会を主催。また、ウェブIT系やクリエイティブ系の経営者を中心とした10,000人の人脈を使った営業支援メニュー「コミュニティスポンサー」には、成長ベンチャー企業をなど約70社が参加している。

