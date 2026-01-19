【2月12日（木）19:00開催】日本アンガーマネジメント協会代表理事・戸田久実 × EVOL代表・前野マドカが語る　ウェルビーイング実現のカギは「感情との向き合い方」――特別対談イベント開催

株式会社レビックグローバル

株式会社レビックグローバル（本社：東京都港区、代表取締役社長：柏木 理）が運営する一般社団法人日本アンガーマネジメント協会（所在地：東京都港区、代表理事：戸田 久実）は、EVOL株式会社 代表取締役CEO・前野マドカ氏をゲストに迎え、特別対談イベント「ウェルビーイングを実現する自身の感情との向き合い方」を2026年2月12日（木）19:00よりオンラインにて開催します。

●お申し込み・詳細はこちら＞(https://www.angermanagement.co.jp/special/event-260212)

本イベントについて

本イベントは、ウェルビーイングを実現するために欠かせない「自身の感情との向き合い方」をテーマに、一般社団法人日本アンガーマネジメント協会代表理事・戸田久実と、EVOL株式会社代表取締役CEO・前野マドカ氏による対談形式で開催します。

対談では、現代社会でウェルビーイングが求められる背景や、その定義をひもときながら、アンガーマネジメントとの関係性を深掘りしていきます。特に、怒りの感情をうまく扱い、自分や周囲を大切にしながら、健康的で建設的な行動選択ができるようになるにはどうしたらよいのかについて、両氏の具体的なエピソードを交えながら、日常生活やビジネスシーンですぐ活かせるヒントをわかりやすく紹介します。

ウェルビーイングや感情マネジメントに関心のある方だけでなく、チームや組織の関係性をより良くしたいと考える方にとっても、実践的な学びの多い内容です。

【こんな方におすすめ】- 自分の感情と上手に向き合い、前向きな日々を過ごしたい方- 感情マネジメントやウェルビーイングを実生活に活かしたい方- チームや組織の関係性改善に関心がある人事・管理者の方

特設ページはこちら :https://www.angermanagement.co.jp/special/event-260212

お申し込みはこちら :https://zoom.us/meeting/register/gGPq6H1zQKuOOEFHLoyFZA#/registration※Zoomで必要事項をご入力のうえミーティング登録をしていただくと、当日のミーティング情報を記載したメールが届きます。

開催概要

- 開催日時 2026年2月12日(木) 19:00 - 20:00- 開催形式 Zoomオンラインセミナー- 主催 一般社団法人日本アンガーマネジメント協会- 登壇者 戸田久実（一般社団法人 日本アンガーマネジメント協会代表理事）前野 マドカ（EVOL株式会社 代表取締役CEO）- 参加費 無料- 定員 500名（先着順）- 申込締切 2月11日(水) 23:59

登壇者

戸田 久実（とだ くみ）

一般社団法人日本アンガーマネジメント協会 代表理事

アンガーマネジメントコンサルタント

大学卒業後、株式会社服部セイコー（現セイコーグループ株式会社）にて営業、音楽系企業にて社長秘書として勤務。研修講師、コンサルタントとして民間企業、官公庁の研修、講演の仕事を歴任。

講師歴は約30年。登壇数は5,000回を超え、指導人数は25万人に及ぶ。

著書は『すごいフィードバック 心が動き、行動が変わる！』（かんき出版）『アンガーマネジメント』『アサーティブ・コミュニケーション』（日経文庫）など20冊、中国、韓国、タイ、台湾でも翻訳出版され、累計30万部を超える。

前野マドカ（まえの まどか）

EVOL株式会社代表取締役CEO

武蔵野大学ウェルビーイング学部客員教授

一般社団法人ウェルビーイングデザイン理事

幸せを広めるワークショップ、コンサルティング、研修活動及びフレームワーク研究・事業展開、執筆活動を行っている。システムデザイン・マネジメント学、幸福学の研究者である前野隆司の妻。二児の母。

著書：『幸せになる習慣』(すばる舎、2024年)『きみだけの幸せってなんだろう』(WAVE出版、2024年)ウェルビーイング』(日本経済新聞出版、2022年)

アンガーマネジメントとは

アンガーマネジメントとは、1970年代にアメリカで開発された、怒りの感情と上手に付き合うための心理トレーニングです。アンガーマネジメントを学ぶことで、自分自身の怒りを理解し、周囲との良好な人間関係を成立させることができるようになります。

開発当初は、DVや差別、軽犯罪者に対する矯正プログラムとしてカリフォルニア州を中心に確立していました。現在では全米の教育機関や企業でも広く導入されており、教育・職場環境の改善、学習・業務パフォーマンスの向上を目的に長年活用されています。

近年アンガーマネジメントは、日本をはじめ世界でもその重要性を認められ、公的機関や企業、教育現場、医療現場等で導入が始まっています。日本でも、世界最大組織であるアメリカのナショナルアンガーマネジメント協会の日本支部として、2011年に一般社団法人日本アンガーマネジメント協会を設立させ、文部科学省も重要視するアンガーマネジメントを社会に浸透させています。

一般社団法人 日本アンガーマネジメント協会について

日本アンガーマネジメント協会は、「怒りの連鎖を断ち切ろう」の理念のもと、アンガーマネジメントができる人が増えることで人が人に当たらない社会、怒りが連鎖しない社会の実現を目指しています。

【法人概要】

協会名 ： 一般社団法人 日本アンガーマネジメント協会

所在地 ： 〒105-0014 東京都港区芝1-5-9 住友不動産芝ビル2号館4階

代表理事 ： 戸田 久実

設立 ： 2011（平成23）年6月8日

事業内容 ： アンガーマネジメントに関する個人向け資格講座の運営・認定、資格講座認定者の育成及び活動に関する支援、法人向けアンガーマネジメント研修・講演の実施

URL ： https://www.angermanagement.co.jp/

株式会社レビックグローバルについて（事業運営会社）

株式会社ウィザス（東証スタンダード）のグループ会社で1977年創立。お客様の教育システム運用に努め、LMS（学習管理システム）、タレントマネジメントシステム、eラーニングコンテンツ、企業向け動画を提供しています。会社創立以来、蓄積した高度な技術力とノウハウをベースに最適なサービスを提供しています。

・会社名 ：株式会社レビックグローバル

・本社 ：東京都港区芝1-5-9 住友不動産芝ビル2号館4階

・代表者 ：代表取締役社長 柏木 理

・事業内容：LMS（学習管理システム）・タレントマネジメントシステム・eラーニングコンテンツ・企業向け動画提供等のソリューション事業、アンガーマネジメントの個人向け資格取得並びに会員事業・企業法人向け研修事業

・HP ：https://www.revicglobal.com/

本件に関するお問い合わせ先

一般社団法人 日本アンガーマネジメント協会事務局

TEL： 03-6824-9782

MAIL： info@angermanagement.co.jp