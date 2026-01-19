「MUJI Labo」 2026年春夏シーズンアイテム発売

株式会社良品計画

無印良品を展開する株式会社良品計画（東京都文京区／代表取締役社長 清水智）は、「MUJI Labo」の2026年春夏シーズンアイテムを1月19日（月）より、無印良品の一部店舗（18店舗）とネットストアで順次発売いたします。また、中国大陸、アメリカ、フランスなど海外14の地域でも順次展開します。

良品計画は、「感じ良い暮らしと社会」の実現に向けて、「簡素が豪華に引け目を感じることのない価値観」をもとに、日常の暮らしを整え、豊かにすることを目指し、商品やサービス、活動を提供しています。

「MUJI Labo」は、無印良品のベーシックな衣服づくりを追求する実験室として2005年から日本国内および海外の大型店を中心に展開し、2024年秋冬シーズンには衣料品のものづくりの原点を見つめ直すためにリニューアルしました。シンプルで洗練されたデザインと、素材の持つ力を生かし、細部にまでこだわった丁寧なものづくりで実現する「MUJI Labo」で、ものづくりの実験や挑戦をこれからも続け、未来の無印良品の商品へつないでいきます。また、地球環境の維持や、社会課題の解決に向け、さまざまな文化伝統から学び、生活者個人の個性が輝くような、商品やサービスの開発を目指します。

■2026年春夏 注目素材

１.コットンキャンバス(帆布素材)

高密度に織り上げる帆布素材は、耐久性にすぐれ、水に強く、通気性を兼ね備えています。使い込むほどにやわらかさが増し、色合いや風合いもなじんでいく素材です。太番手の糸を2本撚り合わせた双糸を使用し、高密に織り上げることで、生地の表面に微起毛を施し、長く使い込んだキャンバスの風合いを表現しました。

＜コットンキャンバス＞

・婦人 コットンキャンバス タックバレルパンツ 9,990円 (1月発売)

・紳士 コットンキャンバスダブルニーパンツ 9,990円 (1月発売)

＜コットンライトキャンバス＞

・婦人 コットンライトキャンバスフードブルゾン 15,900円 (1月発売)

・婦人 コットンライトキャンバスドローストリングパンツ 9,990円 (1月発売)

・紳士 コットンライトキャンバス フーデットブルゾン 17,900円 (1月発売)

・紳士 コットンライトキャンバス イージーカーゴパンツ 9,990円 (1月発売)

２.再生ポリエステルデニム

再生ポリエステルを使用し、環境に配慮したものづくりで、次世代のデニム素材を開発しました。デニムらしい強度とインディゴ染めのような色でありながら、糸の芯まで染めることができる染色方法で色落ちがしにくいようにしています。紳士は軽めのウォッシュ加工でデニムらしい表情を再現し、婦人はノンウォッシュで綺麗なツイルラインを残しました。

・紳士 再生ポリエステルデニムジャケット 12,900円 (2月発売)

・紳士 再生ポリエステルデニムワークパンツ 9,990円 (2月発売)

・婦人 再生ポリエステルデニムバレルパンツ 9,990円 (2月発売)

■日本のものづくりを生かした商品開発

１.高島ちぢみの生地を使用したイージーパンツ

滋賀県高島市の伝統産業である「高島ちぢみ」を生かし、イージーパンツを開発しました。「高島ちぢみ」は通常の糸の1.5～2倍糸を強く撚ることで生じる凹凸によって衣服と肌の離れを良くしています。織糸の本数も少なくすることで隙間を多くし、風通しが良くなるように仕上げています。そのため吸放湿性、通気性、速乾性があります。

・男女兼用 高島ちぢみイージーパンツ 7,990円(4月発売)

２.和歌山で編み立てたカットソー

ニット産業が盛んな和歌山県で編み立てたカットソーです。磨き上げた技術で作る、なめらかな風合い

が特長です。

・紳士 和歌山で編み立てた天竺クルーネック半袖Ｔシャツ 4,990円 (4月発売)

・婦人 和歌山で編み立てた天竺クルーネック半袖Ｔシャツ 4,990円 (4月発売)

■その他、新商品

１.キャンバスローカットスニーカー

バルカナイズ製法で作り上げたスニーカーです。

ソールを中空構造で作り、軽さと歩行時の衝撃を和らげる工夫をしています。ゴム紐で履きやすく、快適に足にフィットします。

・婦人 キャンバス ローカットスニーカー 15,900円 (3月発売)

・紳士 キャンバス ローカットスニーカー 15,900円 (3月発売)

２.婦人 レザー ヒールベルトクロッグシューズ

バルカナイズ製法で作り上げました。踵をホールドできるヒールベルト仕様です。

・婦人 レザー ヒールベルトクロッグシューズ 17,900円 (４月発売)

・紳士 レザー ヒールベルトクロッグシューズ 17,900円 (4月発売)

【取り扱い店舗（地域）】※2026年1月19日(月)時点

＜日本＞

札幌パルコ、代官山、銀座、新宿靖国通り、ルミネ新宿、池袋西武、渋谷西武、吉祥寺マルイ、NEWoMan YOKOHAMA、

テラスモール湘南、マルエイガレリア、グランフロント大阪、心斎橋パルコ、イオンモール橿原、京都BAL、神戸BAL、

阪急西宮ガーデンズ、ソラリアプラザ、ネットストア

＜海外＞

中国大陸、香港、台湾、韓国、シンガポール、マレーシア、タイ、ベトナム、アメリカ、カナダ、オーストラリア、フランス、イギリス、フィンランド

＜主な店舗:上海淮海755(中国大陸)、Gangnam(韓国)、Plaza Singapura(シンガポール)、Fifth Avenue(アメリカ)、Francs Bourgeois(フランス)、Covent Garden(イギリス)、EU Online、UK Online＞

良品計画は、今後も、「感じ良い暮らしと社会」の実現に向けて、天然素材の活用や環境負荷の低減に考慮した商品開発、生活の基本を支える衣食住の商品・サービスの拡充を進めてまいります。

・MUJI Labo特集ページ

https://www.muji.com/jp/ja/special-feature/clothes/mujilabo/