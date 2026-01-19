BPaaS型の企業法務アウトソーシングALSP「クラウドリーガル」がBusiness & Lawが主催するB&L CIRCLE 2026 企業法務×弁護士ネットワーキングカンファレンス出展・登壇決定

a23s株式会社

生成AI搭載のBPaaS：企業法務アウトソーシングサービスALSP（代替法務サービスプロバイダー）の国内パイオニアで、バーチャル法律事務所「クラウドリーガル」（URL：https://www.cloudlegal.ai/）を提供している、MOLTON株式会社（旧：a23s株式会社）（所在地：東京都中央区、代表取締役、弁護士「日本・米国NY州」 崎地康文、以下MOLTON）は、Business & Law合同会社（所在地：東京都千代田区）が主催するB&L CIRCLE 2026 企業法務×弁護士ネットワーキングカンファレンスへの出展・登壇が決定しました。当イベントでは、企業規模を問わず全国的に課題となっている、法務コンプライアンスや知的財産の専門人材の不足の解決策や法務業務の効率化として、グローバルでも注目されている企業法務アウトソーシングサービス（代替法務サービスプロバイダー／ALSP）の「クラウドリーガル」を紹介します。

【 B&L CIRCLE 2026 企業法務×弁護士ネットワーキングカンファレンス イベント概要 】

企業の法務・コンプライアンス・知財部等の方々と、企業法務を扱う弁護士をご招待したネットワーキングカンファレンスを今年も開催！超豪華7名による法務トップランナーのここでしか聞けないパネルディスカッションも実施。会場には軽食と飲物（アルコール含む）をご用意しております。リラックスした雰囲気で他社の法務部員や、セミナー講師、大手からブティック系法律事務所の弁護士、法務ソリューション企業との交流・情報交換をお楽しみください。

※今年はセミナー聴講スペースを増席！（座席は先着順となります）

＜前回参加者の声＞

〇他社法務部門の方と情報交換が出来て新たな発見があった。

〇経営に近いCLOクラスの講演と、法務部課長クラスの両方の講演が聞けてとても参考になった。

〇ブース展示していた協賛企業の説明を聞いてDXの情報が得られた。

〇普段会話することの出来ない弁護士とコネクションができた。

＜来場者＞

◎豪華パネリスト（総勢7名）

◎企業の法務・コンプライアンス・知財部等の方（約150名）

◎弊社セミナー人気講師とLawyers Guide掲載法律事務所の弁護士（約50名）

◎協賛企業による法務ソリューションブース展示（5～8社）

【 プログラム 】

■16:50～17:30（40分）第１部

【法務部長クラス座談会】法務の「専門性」ってなんだろう？

―変容を続けるコンプライアンス領域対応とAI時代の人材育成

◎丸紅株式会社 河野 祐一 氏

◎パナソニック ホールディングス株式会社 根橋 弘之 氏

◎LVMHモエ ヘネシー・ルイヴィトン・ジャパン合同会社 福田 一成 氏

◎サントリーホールディングス株式会社 間宮 千紘 氏

・変容するコンプライアンス領域と対応策

-「コンプライアンス」の中身はどんどん変わっていく

- 出し手と受け手、双方の視点で考える「ガバナンス」の在り方

- 生成AIはどんな影響をもたらすか？

・これからの法務人材育成

- 法務に求められる役割はどう変わるのか？

- ジェネラリストとスペシャリスト、それぞれの役割は？

- 求められる法務人材とキャリア

■17:30～17:50 （各社5分プレゼン）

◎MOLTON株式会社（旧社名：a23s株式会社） CoS(Chief of Staff) 大倉 由莉

BPaaS型の生成AIと弁護士体制を融合したALSP（代替法務サービスプロバイダー）「クラウドリーガル」のご紹介

、他

■17:50～18:30（40分）第２部

【CLOクラス座談会】経営を担う法務出身者の視点で25年の振り返りと法務課題・展望

◎（元）株式会社日立製作所 児玉 康平 氏

◎日本製鉄株式会社 原田 剛 氏

◎日本電気株式会社 山本 祐子 氏

・伝統的な法分野（M＆A）

・新しい法分野（AI・テクノロジー）

・AIとは異なる視点からの人材育成

■18:30～20:00（90分）

第３部 ビュッフェスタイルでの懇親会スタート

・豪華景品が当たる抽選会も！

※会場でのブース出展は終日となります。

■登壇プログラム

法務人材不足解消の新しい手段“代替法務サービスプロバイダー”とは？

生成AI×弁護士体制を実装したALSP「クラウドリーガル」のご紹介

【企業法務アウトソーシングサービス ALSP「クラウドリーガル」】

法務コンプライアンスや知的財産などの人材不足による法務業務の停滞は、競争力に影響を及ぼします。経済安全保障、知的財産権の利活用戦略、国際取引など法務業務も増加しています。そこで国内でも導入が拡大している、BPaaS型の生成AIと弁護士体制を融合したALSP（代替法務サービスプロバイダー）「クラウドリーガル」を導入して、課題解決する企業が増えてきています。大手企業・中堅企業、上場企業でのALSP「クラウドリーガル」による導入効果例や使分け・併用など活用例をご案内します。

【クラウドリーガルが法務から労務・知的財産などの様々な課題を解決】

反復業務である日々発生する契約書レビューの対応／AI契約書レビューと弁護士審査レビューの使い分け／弁護士や専門士業へ法務や知財・労務の相談／リーガルAIへ法務や知財、労務の相談／知的財産権の相談や対応／広告審査／社内規程整備／ドラフト契約書作成／法務デューデリジェンス等。

■開催概要

●会場スケジュール

開催日：2026年1月30日（金）

会場：KABUTO ONE［カブトワン］ホール 東京都中央区日本橋兜町7番1号 4階

講演16:50～18:30 ※開場／受付開始：16:30～

懇親会18:30～20:00 （途中入室・退室も可）

参加費：無料ご招待200名（事前登録必須／申込多数の場合は抽選）

参加対象：役員、法務部、コンプライアンス部、知財部、人事部等の方で

従業員規模が10名以上の企業にお勤めの方

主催：Business & Law 合同会社 (https://businessandlaw.jp/)

問合せ先：Business & Law 合同会社 セミナー担当 Email : seminar@businessandlaw.jp

◎お申込み・詳細はこちらへ：https://businessandlaw.jp/seminar/circle-2026/

【 クラウドリーガルの提供する法務サービス範囲 】

各分野の専門家（弁護士・司法書士・弁理士・行政書士・社会保険労務士・税理士等）による強固なスケール体制と、最先端の生成AIを融合したインターネットWebサービス（BPaaS）を提供。クラウドリーガルが、「社内法務」「企業内弁護士」「部分業務アウトソース」や「顧問弁護士」の役割を果たします。

●スマート契約書自動作成

●弁護士監修の契約書フォーマット（ひな形）

●弁護士・専門士業への法務や労務・知的財産・税務の相談（Web・チャット・リモート面談・電話）

●弁護士監修・設計のリーガルAIへの法務や労務・知的財産・税務の相談

●契約書レビュー（リーガルチェック） AI契約書レビュー＆弁護士審査レビュー

●弁護士による独自のカスタム契約書ドラフト作成

●法令調査（リーガルリサーチ）

●法令適合性審査

●会社設立（新規設立や子会社等）、登記変更

●知的財産等の商標登録・調査

●社内規程整備・作成

●広告審査・薬機法チェック

●株主総会・取締役会サポート、株主対策

●内部通報窓口（法令違反、ハラスメント等）

●法務デューデリジェンス（法務DD)

●資本政策（ファイナンス）サポート

●IPO準備支援

●契約交渉支援

●電子契約・契約管理機能

●Slack連携、など

【「クラウドリーガル」の参考情報 】

●法務対策の新たな選択肢 AIを活用した法務BPaaSの企業法務アウトソーシングサービス

地方活性化にも繋がるALSP（代替法務サービスプロバイダー）とは？

https://digi-mado.jp/article/101801/

●法務DXとしてSaaS×BPO（弁護士体制）を融合した法務BPaaS型のALSPサービス「クラウドリーガル」のこだわりや魅力とは？

https://b-pos.jp/int-a23s/

●法務DXの新潮流“ALSP”（代替法務サービスプロバイダー）とは？

生成AI×弁護士体制が実現する高度で柔軟な法務支援

https://www.manegy.com/news/detail/13837/

●企業法務の人材不足の救世主になるか？ALSP（代替法務サービス事業者）について解説

https://www.corporate-legal.jp/news/6016

●BPaaSで生成AI搭載の企業法務ALSP「クラウドリーガル」の導入事例が「SUCCESS STORY AWARD 2025 byデジタル化の窓口」のガバナンスDX部門でAWARD受賞

https://www.cloudlegal.ai/news/17



BPaaS（Business Process as a Service）とは？

https://wan-sign.wanbishi.co.jp/blog/bpaas

リーガルテックとは？

https://wan-sign.wanbishi.co.jp/blog/legal-tech

ALSP（代替法務サービス事業者）について解説

https://wan-sign.wanbishi.co.jp/blog/alsp

企業法務とは？押さえるべき法律と法的リスクの対策、よくある質問は？

https://wan-sign.wanbishi.co.jp/blog/what-is-corporate-law

個人事業主（スタートアップ/ベンチャー）・中小企業に顧問弁護士は必要？

https://wan-sign.wanbishi.co.jp/blog/legal-advisor

契約書レビューの重要ポイントとは？

https://wan-sign.wanbishi.co.jp/blog/contract-review

リーガルチェックの重要な理由と手続きの流れとは？

https://wan-sign.wanbishi.co.jp/blog/legal-check

契約書作成の基本とは？具体的な基本項目や弁護士へ作成依頼方法

https://wan-sign.wanbishi.co.jp/blog/contract-creation

知的財産権とは？種類や重要性、取得手続き、適切な保護・管理の方法を解説

https://wan-sign.wanbishi.co.jp/blog/intellectual-property-rights

商標登録の出願プロセス、商標登録にも対応したALSPの利用

https://wan-sign.wanbishi.co.jp/blog/trademark-registration-application

株主総会とは？コンプライアンス体制を整備、ALSPによる運営支援

https://wan-sign.wanbishi.co.jp/blog/general-meeting-of-shareholders

取締役会とは？コーポレートガバナンス強化、ALSPによる運営支援

https://wan-sign.wanbishi.co.jp/blog/board-of-directors

法律の専門家から会社設立の支援を受けられる法務サービスALSP

https://wan-sign.wanbishi.co.jp/blog/company-establishment

労使協定の基本を徹底解説！目的と種類、策定プロセス、違反時の罰則は？

https://wan-sign.wanbishi.co.jp/blog/labor-management-agreement

【 クラウドリーガルとは 】（URL：https://www.cloudlegal.ai/(https://www.cloudlegal.ai/)）

MOLTON（旧：a23s）の開発する生成AI搭載の企業法務アウトソーシングサービスALSP（代替法務サービスプロバイダー）で、バーチャル法律事務所「クラウドリーガル」は、インターネットWebサービスから「法務や労務・知的財産・税務相談」「契約書作成・雛形」「契約書レビュー（リーガルチェック）」「社内規程整備」など様々な法務業務に対して「いつでも」「どこからでも」「気軽に」アクセスし、法務・弁護士サービスの提供を受けることができる法務クラウドサービスを展開しています。オンラインサービス内で質問に答えるだけで簡単・迅速に弁護士監修による法律文書の自動契約書作成ができる「スマート契約書作成」から、法律や知的財産・労務・税務に関する困りごとを弁護士監修・設計のリーガルAIや、企業法務の経験豊富な弁護士に相談「チャット・リモート面談・電話」できます。また、契約書に関する個別質問を組み合わせた弁護士が直接審査する契約書レビューも行え、「都度発生する法務や労務・知的財産・税務相談や契約書レビュー（リーガルチェック）など対応内容に応じて多種多様な提携専門士業（弁護士/司法書士/弁理士/行政書士/社会保険労務士/税理士など）によって最適なリソースで迅速に対応いたします。また、電子契約・署名締結、契約管理機能や法令調査（リーガルリサーチ）、法令適合審査、広告審査・薬機法チェック、新規会社の設立・登記変更、知的財産権等の商標登録・調査、株主総会・取締役会の開催運営や株主対策、内部通報窓口（法令違反、ハラスメント等）、法務デューデリジェンス（DD）、IPO準備、契約交渉、資本政策（ファイナンス）の支援など専門士業に関わる様々なリーガル機能も提供しています。クラウドリーガルが「社内法務」「企業内弁護士」「部分業務アウトソース」や「顧問弁護士」の役割も果たします。

【 MOLTON株式会社とは 】（旧：a23s株式会社）

MOLTON株式会社は、生成AIの実装力と専門家チームの現場知見を掛け合わせ、企業の意思決定と実務オペレーションを同時に前進させる支援を提供しています。生成AI搭載の法務BPaaS型である企業法務アウトソーシングサービスALSP（代替法務サービスプロバイダー）のパイオニアとして「クラウドリーガル」を提供し、契約・法務運用・知的財産・コンプライアンス等の実務を、スピードと品質の両立を重視して支援します。さらに、課題の特定に留まらず、ルール・プロセス・組織体制の設計から定着まで伴走することで、継続的に機能する仕組みづくりを実現します。今後は企業法務・知的財産領域を起点に、リスク・ガバナンスから経営コンサルティングまで支援範囲を拡張し、企業価値向上に資する“実装型コンサルティング”を提供していきます。

以上

【 お問い合わせ先 】

●MOLTON株式会社（旧：a23s株式会社）

広報担当 金沢

問合せ先：https://www.cloudlegal.ai/contact

【 MOLTON株式会社 】（URL：https://www.molton.inc/(https://www.molton.inc/)）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/126939/table/40_1_f1c69a1f91c26be412ed00a4804ee0e8.jpg?v=202601191051 ]

※記載されている会社名、製品名は、各社の商標、もしくは登録商標です。

Copyright (C) MOLTON 2026

（MOLTON（旧a23s）、ロールアップM&Aと社名変更を実施～株式会社クオンツ・コンサルティングのIP(知的財産)/Legal/Risk/Governance領域のコンサルティングチームをMOLTONグループに統合し、生成AIと専門家の知見を融合した「法務・知的財産コンサルティングサービス」の提供を開始）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000038.000126939.html

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000027.000126939.html