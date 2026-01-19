【15分の無料オンラインセミナー】健康経営の要点だけを過不足なく持ち帰る！「健康経営優良法人認定2027」獲得に向けたエビデンス重視の健康経営と4つのポイント」参加申込受付を提供開始

フラクタルワークアウト株式会社

フラクタルワークアウト株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：高瀬雅弘）は、「健康経営優良法人認定2027」を目指す企業の人事・総務ご担当者様に向けて、無料オンラインセミナーの参加申込受付を開始いたします。

人的資本開示の本格化により、健康経営は「やっている感」ではなく、エビデンス（根拠）とストーリー（説明可能性）が求められる領域へ移行しています。弊社が提供する健康経営プログラム「BODY PALETTE」をベースに、健康施策が続かない構造課題、データ活用、申請工数の最適化まで、実務目線で整理します。

セミナー概要

健康経営優良法人認定2027 獲得に向けた健康フォローと4つのポイント

・開催日時：2026年1月 28日 (水) 12:10～12:25

・開催形式：オンライン Zoom

・参加費：無料

・対象：健康経営優良法人認定（特に2027年）を視野に入れる企業の人事・総務・経営企画ご担当者様／健康経営推進責任者様

・定員：［100名］（先着順）

・申込方法：下記フォームよりお申し込みください

・申込URL：https://forms.gle/vyP8bdp2dZqTpmnRA

・申込締切：2026年1月 28日 (水) 12:00

こんなお悩みをお持ちの企業様へ

健康施策の重要性が高まる一方、現場では以下のような課題が頻出しています。

・施策を導入しても継続せず、参加率が落ちてしまう

・肩こり・腰痛・眼精疲労などフィジカル不調を抱えたまま働く社員が多い

・健康診断やストレスチェック等のデータを集めても、分析・改善につながらない

・申請準備に年間300時間規模の工数がかかっている

・「銀の認定」に向けて、要件充足の整理ができていない

本セミナーでは、担当者の努力だけでは解決しにくい「仕組み化」のポイントを、4つに整理して解説します。

セミナーでお伝えする4つのポイント

ポイント1：施策を単発イベントで終わらせない「続く仕組み」の設計

ポイント2：部署・拠点・属性別に、課題が説明できるデータ整理の基本

ポイント3：「取り組み」と「成果」を紐づけるエビデンスとストーリーの作り方

ポイント4：申請要件の整理と、申請準備工数を圧縮する実務の考え方（ロードマップ化）

背景：健康経営は「福利厚生」から「経営戦略」へ

人的資本の情報開示が進む中、健康経営優良法人の認定有無は、企業ブランディングや採用、市場評価にも関わる指標になりつつあります。

一方で、プレゼンティーイズム損失のうち約52％がフィジカル領域に起因するとされ、フィジカル不調に対する構造的なアプローチが重要テーマになっています。

BODY PALETTEが提供する「実行」と「証明」を支える一体型支援

フラクタルワークアウトが提供する健康経営オールインワンサービス「BODY PALETTE」は、健康動態のモニタリングからオンライン運動、ログ管理、申請支援までを一体化し、2027年認定を見据えた健康経営をトータルにサポートします。

・健康動態モニタリング：18項目を定点把握し、最大5階層で比較分析

・行動変容に基づくオンライン運動：毎日参加できる仕組みで習慣化を支援

・ログブック：個人×組織の取り組みを記録し、説明可能性を高める

・申請支援：取り組み棚卸し、要件マッピング、データ整理、改善計画づくり等

導入後に期待できる変化

BODY PALETTE導入企業では、継続的なオンライン運動と健康動態モニタリングの実施により、肩こり・首こり 約44％改善、腰痛 約35％改善、頭痛 約22％改善といった改善が確認されています。

これらは、健康経営の成果を説明する際の重要なエビデンスとなります。

登壇者紹介

代表取締役/高瀬雅弘

・プロフィール：

医療機関と連携した運動施設を経営し、累計10,000時間の現場指導で培った知見を、企業の健康経営に翻訳して提供しています。法人向けには、健康経営優良法人の認定取得支援から、健康課題の可視化、施策設計、運用ルールづくり、社内浸透までの伴奏実績が多数。生産性・欠勤／プレゼンティーイズム・離職リスクなど経営指標に結びつく打ち手に落とし込みます。加えて、健康データを活用するシステム開発にPMとして参画し、要件定義・UI設計・運用定着まで推進。健康経営アドバイザーとして、成果が続く仕組み化を得意とします。

■会社概要

企業名：フラクタルワークアウト株式会社

所在地 : 東京都渋谷区神宮前1-14-34 原宿神宮の森 4F

代表 : 代表取締役 高瀬雅弘(たかせまさひろ)

設立 : 2020年4月1日

資本金 : 5,000万円

事業内容: フィットネスサービス

URL: https://fractal-workout.com/

加盟団体: PHRサービス事業協会、健康経営アライアンス、がん対策推進企業アクション、Smart Life Project、Sport in Life

■お問い合わせ先

TEL：0120-107-125

Mail：contact-bp@fractal-workout.jp

事務局：水島由香

■事業提携に関するご案内

フラクタルワークアウトでは、

フィットネスサービスの各分野で協力的関係を構築して頂ける事業パートナーを募集しています。

健康経営、人的資本経営に興味をお持ちの事業会社の皆様からのご連絡をお待ちしています。

URL：https://body-palette.com/