メルテックス株式会社、無料Webセミナーを1月22日（木）に開催
メルテックス株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：藤原 誠）は、無料Webセミナー『AI時代を支える“縁の下の力持ち” MLCCの製造におけるめっき技術』を2026年1月22日（木）に開催します。
▶メルテックス株式会社 ホームページ(https://www.meltex.com)
開催概要
AIが身近になった今、その進化を影で支える「MLCC（積層セラミックコンデンサ）」をご存知ですか？この小さな電子部品がなければ、スマホもEVもAI家電も安定して動きません。
本セミナーでは、MLCCの役割から、安定供給に不可欠な「めっき技術」の基礎、そしてメルテックス株式会社の生産性向上ソリューションまで、初心者の方にも楽しく理解できるよう解説します。
専門知識がなくても大丈夫！まずは基礎から学んでみませんか？
【セミナー名】
AI時代を支える“縁の下の力持ち” MLCCの製造におけるめっき技術
【開催日時】
2026年1月22日（木）11:00～11:30 ※日本時間
【形式】
ZoomによるWebセミナー
【お申し込み方法】
下記URLのフォームよりお申し込みください。
https://www.meltex.com/registration.html
【講師】
メルテックス株式会社 営業部 日本営業グループ 東日本営業課 半田 政彦
【参加費】
無料
※注意事項：同業他社様のご参加はご遠慮いただいております。予めご了承ください。
メルテックス株式会社 会社概要
会社名：メルテックス株式会社
所在地：東京都中央区日本橋本町四丁目8番2号
代表者：代表取締役社長 藤原 誠
設 立：1960年（昭和35年）10月26日
U R L ：https://www.meltex.com
事業内容：電子工業用薬品の製造販売、表面処理薬品（めっき用）の製造販売、化学機器の設計・施工、化学薬品、金属の分析及び回収
【本件に関するお問い合わせ先】
メルテックス株式会社
T E L ：048-665-2122（9:00～17:00）
e-mail：meltex-info@meltex.com