メルテックス株式会社、無料Webセミナーを1月22日（木）に開催

メルテックス株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：藤原 誠）は、無料Webセミナー『AI時代を支える“縁の下の力持ち” MLCCの製造におけるめっき技術』を2026年1月22日（木）に開催します。

▶メルテックス株式会社 ホームページ(https://www.meltex.com)

開催概要

AIが身近になった今、その進化を影で支える「MLCC（積層セラミックコンデンサ）」をご存知ですか？この小さな電子部品がなければ、スマホもEVもAI家電も安定して動きません。

本セミナーでは、MLCCの役割から、安定供給に不可欠な「めっき技術」の基礎、そしてメルテックス株式会社の生産性向上ソリューションまで、初心者の方にも楽しく理解できるよう解説します。

専門知識がなくても大丈夫！まずは基礎から学んでみませんか？

【セミナー名】

AI時代を支える“縁の下の力持ち” MLCCの製造におけるめっき技術

【開催日時】

2026年1月22日（木）11:00～11:30 ※日本時間

【形式】

ZoomによるWebセミナー

【お申し込み方法】

下記URLのフォームよりお申し込みください。

https://www.meltex.com/registration.html

【講師】

メルテックス株式会社 営業部 日本営業グループ 東日本営業課 半田 政彦

【参加費】

無料

※注意事項：同業他社様のご参加はご遠慮いただいております。予めご了承ください。

メルテックス株式会社 会社概要

会社名：メルテックス株式会社

所在地：東京都中央区日本橋本町四丁目8番2号

代表者：代表取締役社長 藤原 誠

設 立：1960年（昭和35年）10月26日

U R L ：https://www.meltex.com

事業内容：電子工業用薬品の製造販売、表面処理薬品（めっき用）の製造販売、化学機器の設計・施工、化学薬品、金属の分析及び回収

【本件に関するお問い合わせ先】

メルテックス株式会社

T E L ：048-665-2122（9:00～17:00）

e-mail：meltex-info@meltex.com