焼肉、寿司食べ放題の「すたみな太郎 倉敷店」が1/24(土)全面改装オープン！「すたみな太郎 PREMIUM BUFFET 倉敷店」として再始動！

株式会社江戸一1/24(土）全面リニューアルオープン！すたみな太郎PREMIUM BUFFET倉敷店内装イメージ（写真は千葉北店）

すたみな太郎HP:https://staminataro.jp/

焼肉・寿司・スイーツ食べ放題レストランチェーンの「すたみな太郎」などを運営する株式会社江戸一（本社：東京都足立区、代表取締役社長：珊瑚 卓哉)は、岡山県倉敷市の「すたみな太郎 倉敷店」を全面改装のうえ、2026年1月24日（土）に「すたみな太郎 PREMIUM BUFFET倉敷店」としてリニューアルオープンいたします。すたみな太郎 PREMIUM BUFFETブランドとしては21店舗目の出店となります。オープニング記念限定メニューも登場！

「木目を基調とした落ち着いた雰囲気の店内」

「より落ち着いた雰囲気でのお食事を！」をコンセプトに、木目を基調とした天井や敷居、グリーンのソファーなどで森の中で食事しているような雰囲気をイメージした店内となっております。

これまで以上に落ち着いた空間をご提供することにより、PREMIUMなお食事の時間をご提供いたします。※写真はプレミアムブッフェ千葉北店。

焼肉コーナーイメージ（写真はプレミアムブッフェ千葉北店）焼肉コーナーイメージ（写真はプレミアムブッフェ千葉北店）

「オープン記念限定メニュー他」

OPEN記念食べ放題メニュー！「数量限定！中落ちカルビ（ディナー）」

噛むほどにあふれだす肉汁！ひと手間かけた自慢の一品！

※無くなり次第終了となります。

OPEN記念食べ放題メニュー！「数量限定！プレミアムカルビ（ディナー）」

おいしさがぎゅっと凝縮された、柔らかく食べやすいお肉です。

※無くなり次第終了となります。※独自の加工を施しております。

「数量限定！牛タン（土日祝ランチ・ディナー）」

コリコリとした食感と旨味をご堪能ください。お塩やレモン汁でぜひどうぞ。

※無くなり次第終了となります。※やわらか、形を整える加工を施しております。

PREMIUM BUFFET限定「寿司パフェ（各種）(土日祝ランチ＆ディナー限定）」

見た目もかわいい、お寿司のパフェ！

PREMIUM BUFFET限定「そばパフェ（各種）」

つるっとひとくちサイズのお蕎麦のパフェ！

PREMIUM BUFFET限定「そばパフェ（各種）」

※掲載のメニューは反響、仕入れ状況等により終売、変更となる場合がございます。※上記数量限定メニューは反響等により一両日中に終了となる場合がございますので予了承ください。※写真は一部イメ―ジです。

【すたみな太郎 PREMIUM BUFFET倉敷店】

所在地：〒710-0003 岡山県倉敷市平田６０－１

HP：https://staminataro.jp/

営業時間：

平日[ランチ]11:30～16:00（入店受付15:00迄）、[ディナー]17:00～22:00（入店受付21:00迄）

土日祝日[ランチ]11:00～16:30（入店受付15:30迄）、[ディナー]16:30～22:00（入店受付21:00迄）

料金一例<90分食べ放題 ※ソフトドリンクバー付き>：

平日ランチ 大人（中学生以上）：1,980円（税込2,178円）、土日祝ランチ 大人（中学生以上）：2,980円（税込3,278円）、ディナー大人（中学生以上）：3,280円（税込3,608円）

※詳細はHPをご覧ください。

席数：200席

駐車場：55台