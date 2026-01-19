760円/枚 2026春新作 ブランドLOGO可 ネーム変更可 レディース トップス 長袖 レイヤード 透け感 メッシュ スポーツウエア 1月31日まで早割5％ 本格展開
Yiwu Yuuto Import & Export Co., Ltd
ブラトップとメッシュトップスがレイヤードしたスポーツウエア
ホットヨガウェア 速乾 吸汗 伸縮 無地 スポーツウェア ジムウェア カットソー ピラティス ダンス シンプル 卸売
無地とメッシュでレディライクなデザインで女性らしさを演出。
露出が少なくバストをしっかり支えながらも、リラックスしてご着用頂ける
汗による肌へのべたつきを軽減し、運動中の体も快適でドライな状態に
トレンドも動きやすさ兼ね備えたアイテム
速乾性に優れ、さらりとした質感で気持ちのよい着心地 洗濯してもすぐ乾いて、とっても便利。
程良い薄さのしっかりとした生地で重ね着しやすいこともポイント
オシャレなバイカラーデザインをアクセントに、ボディライン綺麗見せ
伸縮性抜群で動きを妨げず、とても着やすいので様々なポーズに対応可能です
通気がよいメッシュ 汗による肌へのべたつきを軽減し、運動中の体も快適でドライな状態に
日本市場19年間進出経験、中国義烏有数のアパレル縫製加工工場 各OEM生産の取引募集を開始いたしました
弊社は19年間の日中貿易ノウハウからフォワーダー、貿易条件を適切にご提案いたします。トップレベルの総合縫製工場として価格や納期の課題を迅速に解決し、今までに作ることが出来なかった/仕入れ不可能だった製品を御社に納品いたします
【お取引希望企業・お問い合わせはこちらから】
09012323316
義烏優豊株式会社（yuuto japan）は下着ナイトブラ、着圧レギンスの中国義烏縫製加工工場です。この度、日本向けにヨガウェア卸販売を開始しましたことをご報告します。靴下、着圧レギンス、下着ナイトブラ等を中心に雑貨からアパレルまで豊富なノウハウと背景を活用し、ベストな価格と小ロットでご提案可能です。今回は日本における弊社実績のご紹介と共に、新規お取引先企業を募集いたします。
日本口座あり、ドアtoドア配達 在庫あり 名入れ印刷可 ネームタグ縫い付け対応
スポーツインナー ヨガウェア 下着縫製 パッド付け 伸縮性が強い 揺れない カップ付き
弊社は、中期的な競争力を一層強化していく目的から、2011年7月『YT GX4 TOP10』（ユートジーバイフォーティーテン）を策定しました。2011~16年度までに『4つのG』、すなわちGreenGrowthGlobalGreat Companyをキーとした成長戦略を実行することによって、『TOP10の実現』を目指ししてまいります。全社をあげて会社の成長を確かなものにしてまいる所存てあります。今後ともより一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。
義烏優豊株式会社（yuuto japan）/Yiwu Yuuto Import & Export Co., Ltd.
URL:https://ytbra.com
担当：ハン
LINEのID：yiwuyuuto
E-mail: info@yuuto-japan.coｍ