言語化した強みを“戦略”に。プロの人事としてのキャリア設計図『キャリアOSワークシート集』を無料公開

LUF株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：堀尾 司）は、人事向けリスキリングプラットフォーム「CANTERA ACADEMY」にて先日公開し「自分のキャリアと初めて真剣に向き合えた」と大きな反響を呼んでいる人事向けキャリア設計講座『キャリアOSをアップデートする』の中から、実践編となる『キャリアOSワークシート集（全12シート）』を追加無料公開いたしました。

こちらの資料はCANTERA ACADEMY会員の方以外にもご利用いただけます。

単体でも思考整理に役立ちますが、CANTERA ACADEMY(https://luf.co.jp/cantera-academy)の動画講座本編で各ワークの意図や実践のヒントを学ぶことで、キャリア設計の解像度が飛躍的に高まるよう設計されています。

ぜひ、あわせてご利用ください。

■公開の背景：言語化の先にある「キャリア設計」という壁

先日公開した『ヒントワード集』によって「強みを言語化できた」という喜びの声を多数いただきました。しかし同時に、「では、その強みをどうキャリアに活かせばいいのか？」「人事として次に目指すべき場所はどこか？」という、”設計”のステップに関するご要望も頂戴しました。

そこでLUFは、言語化した強みを具体的なキャリアプランへと昇華させるための設計図として、本ワークシート集の追加公開を決定いたしました。

■人事プロフェッショナルのための『キャリアOSワークシート集』

本ワークシートは、世にある汎用的なキャリアシートとは一線を画す、「戦略人事」の視点で設計されている点が最大の特長です。

- HR特化のキャリアマップ: CHROやHRBP、外部のプロフェッショナルといった人事特有のキャリアパスをマッピングした「HR地図」上で、自身の現在地と目指す方向性を視覚的に捉えられます。- 多面的な資産の定義: スキルだけでなく、「関係資産（人脈）」や「発信資産（影響力）」といった無形の価値も棚卸しします。- 価値観の深掘り: 「感情が揺れた出来事」を振り返るワークを通じて、行動の源泉となる価値観を明確にします。

これらのワークを通じて、単なる自己分析に留まらない、経営貢献を見据えた戦略的なキャリア設計が可能になります。

※本編の動画講座と合わせて使うことで、各ワークの意図を深く理解し、思考をさらに加速させることができます。

ぜひ、CANTERA ACADEMY(https://luf.co.jp/cantera-academy)にもご登録ください。

■本編講座の概要：戦略人事の視点で、自分だけの「HR地図」を描く

本講座は、全6本の動画（約30分）と、人事特有のキャリアパスが描かれた「HR地図」と連動する12のワークシートを通じて、キャリアの思考整理から具体的なアクションプランまでを設計します。

- ゴール： 自身の強みを言語化し、「Strategic（戦略）」「Advisory（助言）」「Service（実務）」の3階層でキャリアの現在地と方向性を可視化。明日から踏み出せる「最初の一歩」を描きます。- 特長： CHROやHRBPといった具体的なキャリアを視野に入れ、「戦略人事」として経営にどう貢献するかという視点でキャリアを設計します。- 対象者： 人事としてのプロフェッショナルな軸を築きたい、すべての担当者（特に1年目～中堅層)講座詳細・受講はこちら！ :https://luf.co.jp/cantera-academy

【CANTERA（カンテラ）ACADEMY 3つの特徴】

- 企業の垣根を超えたコミュニティCANTERA ACADEMYで学び合う会員同士は、CANTERAというコミュニティに属し、企業間の垣根を越えたイベントに参加できます。業界を超えてHRパーソンがつながることで、1社ごとにおける人事の水準を高め、より効果的な学びの実現を可能としています。定期開催されているライブイベントやリアルイベントなどを通じ、他社人事とカジュアルに議論し合う中で、新たな気付きを得て頂けるような機会を提供しています。- 学習の効果性の高さへのこだわりCANTERA ACADEMYの活用で、人事についての学びをゼロから設計する必要がなく、自主学習の範囲で基礎から学ぶことができます。また、効率よく成長いただく為に、移動時間や休憩時間などで受講できるように、5分程度の短い動画で学習できる「マイクロラーニング」をコンセプトにサービスを設計してます。- オンライン学習プラットフォーム「UMU」からの全面サポートにより、AIを活用した学習を実現CANTERA ACADEMYは、世界203の国と地域で100万社以上で導入をされている、AIで企業の業績を向上させる学習プラットフォーム「UMU」から全面サポートを受け、運営をしております。動画コンテンツ内でも、AIや最新の技術を活用した学習スタイルを実現しています。また、インプットのみならず、受講生同士でコメントをしあい、意見交換ができる学習デザインが施されています。結果的に最小の時間投資で、最大の学習効果をリターンとして得られ、多忙な人事組織の生産性向上に寄与しています。

無料会員登録はこちら！ :https://luf.co.jp/cantera-academy

■会社概要

会社名： LUF（ラフ）株式会社

所在地：〒 105-0012 東京都港区芝大門1丁目2-14 H1O浜松町401

代表者：代表取締役 堀尾 司

設立年月： 2022年7月4日

資本金： 2000万円

HP： https://luf.co.jp

LUF株式会社 担当：折原

TEL：03-6824-7996

お問い合わせ：https://luf.co.jp/contact