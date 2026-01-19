トヨクモのkintone連携サービス、15,000契約突破

トヨクモ株式会社

誰でも簡単に使えるビジネス向けのクラウドサービスを提供するトヨクモ株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：山本 裕次、以下トヨクモ）は、サイボウズ株式会社（本社：東京都中央区、社長：青野 慶久、以下サイボウズ）が提供する業務改善プラットフォーム「kintone」の連携サービス（FormBridge(https://www.kintoneapp.com/form-bridge)、kViewer(https://www.kintoneapp.com/kviewer)、kMailer(https://www.kintoneapp.com/kmailer)、PrintCreator(https://www.kintoneapp.com/print-creator)、DataCollect(https://www.kintoneapp.com/data-collect)、kBackup(https://www.kintoneapp.com/kbackup)）が、6製品合計で15,000契約を突破したことをお知らせいたします。

成長の背景：単なるツールから「DXの必須パーツ」へ

トヨクモのkintone連携サービスは、kintone標準機能では難しい「対外的なWebフォーム作成（FormBridge）」や「帳票出力（PrintCreator）」などを、プログラミング不要で実現します。

近年では、これら複数の製品を組み合わせることで、「社外とのデータ授受から社内処理、バックアップまで」をkintoneプラットフォーム上で完結させる事例が急増しています。

これにより、アナログ業務のデジタル化だけでなく、将来的なAI活用のための「高品質なデータ蓄積基盤」としての価値も評価されています。

サイボウズからの高評価を獲得

この実績はパートナー企業様からも高く評価され、サイボウズが主催する「Cybozu Partner Network Report 2025（通称：CyPN Report）」のエクステンション部門において、以下の通り受賞いたしました。

・3つ星（最高評価）： FormBridge、PrintCreator

・受賞（星獲得）： kViewer、kMailer、DataCollect、kBackup

導入事例

トヨクモのkintone連携サービスは、全国のさまざまな業種・業界で導入されています。

複数の製品を組み合わせ、外部連携、帳票出力、データ集計、セキュリティ強化など、幅広い用途でご活用いただいております。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/32205/table/218_1_711ed470fd81649f5344bc19c52b473a.jpg?v=202601191051 ]

サイボウズ株式会社 執行役員 営業本部長 玉田 一己からのエンドースメント

この度のトヨクモkintone連携サービスの15,000契約突破、心よりお慶び申し上げます。

トヨクモ株式会社のサービス群は、多くの企業が直面する「非効率な業務からの解放」という切実な課題に対し、kintoneと共に具体的な解決策を提供し続けてきました。15,000契約という数字は、それだけ多くの現場のDXを成功に導いてきた輝かしい実績の証です。

そして今、AIという新たなテクノロジーが、その次のステップの扉を開こうとしています。kintoneに蓄積された現場のデータは、AIにとって最高の「エネルギー」です。

トヨクモ株式会社のサービスを通じて豊富になったkintoneのデータが、今後AIと結びつくことで、お客様が想像もしなかったような価値を生み出すと確信しています。これからもお客様にとって価値あるご支援ができるように、両社の協力体制を深めてまいります。

代表取締役社長 山本からのコメント

2012年に「フォームクリエイター」をリリースして以来、多くのお客様にご利用いただき、累計15,000契約という大きな節目を突破いたしました。これもひとえに、日々当社のサービスをご活用いただいているお客様、そして普及にご尽力いただいているパートナー企業の皆様の絶大なるご支援の賜物であり、心より感謝申し上げます。

2023年11月より、子会社であるトヨクモクラウドコネクト株式会社が始動し、大企業や公共団体の皆様のセキュリティとDX推進を両立させた支援を強化しております。

また、2025年10月には第7弾となる新たなkintone連携サービス【人の目クラウド】*を発表し、お客様の業務課題を解決する選択肢をさらに広げることができました。

これから本格的に到来する「AI時代」において、kintoneに蓄積されるデータの価値は飛躍的に高まると確信しています。トヨクモは、この変化を最大の好機と捉え、AIと私たちのサービスをシームレスに連携させることで、お客様が想像もしなかったような業務効率化を実現できるよう、全社一丸となって開発に邁進してまいります。

今後とも、当社のサービスをよろしくお願い申し上げます。

*【人の目クラウド】については以下のプレスリリースをご覧ください

kintoneとは

東証プライム上場企業の3社に1社を含む、41,000社以上が利用しているサイボウズのノーコード・ローコードツール。ITの知識がなくても自社の業務に合わせたアプリを作成でき、日々変化する業務にあわせた改良も簡単に素早くできます。主な機能として「データベース＋ワークフロー＋コミュニケーション」の特性があり、顧客管理、出張申請、業務日報など幅広い用途で活用できるため、現場主導の継続的な業務改善を実現します。

トヨクモ kintone連携サービス 6製品ラインナップ

トヨクモ kintone連携サービスは、kintoneを「より便利に、より高機能に」拡張するサービス群です。すべて30日間の無料お試しが可能です。

・FormBridge（フォームブリッジ）(https://www.kintoneapp.com/form-bridge)：ドラッグ&ドロップのみでWebフォームを作成可能。フォーム作成が初めての方でも、直感的に操作できます。データは自動でkintoneに保存されます。お問い合わせやアンケートでのデータ収集を自動化し、今まで手作業で転記していた工数の削減や、業務のペーパーレス化を促進します。

・kViewer（ケイビューワー）(https://www.kintoneapp.com/kviewer)： kintoneのライセンスを持っている人しか閲覧できないkintone内の情報を、外部の方も見られるようになります。外部公開用のページ作成や情報の移し替えをする必要がなくなり、業務効率がアップします。

・PrintCreator（プリントクリエイター）(https://www.kintoneapp.com/print-creator)：kintoneのデータと連携した見積書や契約書をカンタンに作成可能。作成した書類を使った電子契約までPrintCreator内で完結できます。PrintCreatorは、書類に関わる業務の生産性向上やDXをトータルで支援するサービスです。

・kMailer（ケイメーラー）(https://www.kintoneapp.com/kmailer)：kintoneのデータを活用して自動送信できるため、見積書や請求書の宛先間違いや送り忘れの心配がありません。個別・一斉送信も可能で、メールの分析・改善機能も充実しているため、メールマーケティングにも活用いただけます。

・DataCollect（データコレクト）(https://www.kintoneapp.com/data-collect)： kintone内の複数アプリの情報を、Excelのように集計できます。SUMやIF、AVERAGE、COUNTなどの関数を同じように使えるため、「データはkintone、計算はExcel」といった状況を解消し、業務効率化やデータ活用に役立つツールです。

・kBackup（ケイバックアップ）(https://www.kintoneapp.com/kbackup)：kintoneに登録されたデータと添付ファイルをバックアップし、もしもの時にはリストア（復元）できます。kintoneの標準機能では対応できない、レコード・フィールドの誤削除にも対応。万全のデータ保全が可能となります。

トヨクモ株式会社 会社概要

クラウドを使ったテクノロジーとアイデアで、誰でも簡単に使えるクラウドサービスを提供するSaaS企業です。

クラウドサービスは、20,000契約(グループの累計、2025年5月時点)超えを実現しております。従来に無いサービス着眼点、簡単な操作、シンプルな機能と分かりやすいユーザーインターフェイスで、 日常的にパソコンやスマートフォンを活用していないIT初心者の方にとっても、安心して利用できるサービスを提供し、 企業における情報化の第一歩を支援しています。

商号：トヨクモ株式会社（Toyokumo, Inc.）

代表：山本 裕次

設立：2010年8月

設立：2010年8月

上場証券取引所：東京証券取引所 グロース市場（コード番号 4058）

事業内容：クラウドサービスの開発/提供、新サービスの開発と運用

※記載された商品名、各製品名は各社の登録商標または商標です。

