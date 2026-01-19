パルシステム生活協同組合連合会

生活協同組合パルシステム埼玉（本部：埼玉県蕨市、理事長：西内良子）は1月19日（月）からパルシステムベビーセットのお届けを開始します。妊娠・出産・育児をサポートする子育てメディア「トモニテ」からの申請者にセットを直接届け、子育ての悩み相談にも対応します。

肌にやさしい石けんやスタイなど

セットの内容は、赤ちゃんの肌への刺激を考慮して作った石けんやおしりふき、離乳食レシピとスタイです。石けんとスタイには、宅配トラックでおなじみのオリジナルキャラクター「こんせんくん」をあしらいました。

▲防腐剤や酸化防止剤を入れずに作った「こんせんくんの石けん」

株式会社エブリー（本社:東京都港区、吉田大成代表取締役社長）が運営する子育てメディア「トモニテ」から申し込むと、パルシステム埼玉の職員が直接自宅までプレゼントを届けます。申込時に妊娠や出産、子育てに関する困りごとや相談が記入されていれば、訪問時に職員が直接聞き取ります。必要があれば、パルシステム埼玉が地域見守り活動などで連携する、行政のサービスや支援機関を紹介します。

訪問時に紹介する宅配サービスに登録すれば、1年間宅配手数料無料で子育てに役立つ食品や日用雑貨を届けます。農薬に極力頼らず生産した農産物や独自の添加物基準などで安全性を追求した食材とともに、離乳食づくりや子どもの食育に役立つ情報も届けます。パルシステムの育児情報サイト「子育て1・2・3(https://kosodate.pal-system.co.jp/)」なども紹介し、子育て世帯の暮らし全般を応援します。

パルシステムベビーセット概要

【対象者】埼玉県在住の母子手帳交付者で妊娠中もしくは1歳未満の乳児がいる世帯

【申込URL】https://lp.tomonite.com/campaign/palsystem_saitama_baby

【プレゼント】離乳食はじめてBOOKミニガイド、こんせんくんの石けん85g、

yumyumおしりふき80枚、こんせんくんスタイ

▲パルシステムオリジナルのプレゼント商品

生協の宅配トラックは、毎週同じ曜日と時間帯に地域を訪れます。配達職員は、利用者宅や地域での小さな異変にも気付くことができるため、いざという時は行政との連携や緊急通報で対応し、地域見守りの役割を果たしています。普段から構築する行政との関係性を、子育て世帯への見守りにも生かしていきます。

ベビーセット施策で協働する「トモニテ」は、「子育てを通じて、人が、社会が、ともに手をとりあう世界を実現する」をミッションに、子育てに役立つ動画を配信するメディアです。選択肢が多い現代に「こどもを迎えること」を選択した人が、「子育て」を通じて人生の幸福度を高めていける世界を目指し、悩みに寄り添った様々な機能とコンテンツを毎日届けます。

◼️iOS/Android：こちらから(https://app.adjust.com/1vcgapjy?fallback=https%3A%2F%2Fapps.apple.com%2Fjp%2Fapp%2F%25E5%25A6%258A%25E5%25A8%25A0-%25E8%2582%25B2%25E5%2585%2590%25E8%25A8%2598%25E9%258C%25B2-%25E9%259B%25A2%25E4%25B9%25B3%25E9%25A3%259F%25E3%2583%25AC%25E3%2582%25B7%25E3%2583%2594%25E5%258B%2595%25E7%2594%25BB-%25E5%25AD%2590%25E8%2582%25B2%25E3%2581%25A6-%25E3%2583%2588%25E3%2583%25A2%25E3%2583%258B%25E3%2583%2586%2Fid1472734666&redirect_macos=https%3A%2F%2Fapps.apple.com%2Fjp%2Fapp%2F%25E5%25A6%258A%25E5%25A8%25A0-%25E8%2582%25B2%25E5%2585%2590%25E8%25A8%2598%25E9%258C%25B2-%25E9%259B%25A2%25E4%25B9%25B3%25E9%25A3%259F%25E3%2583%25AC%25E3%2582%25B7%25E3%2583%2594%25E5%258B%2595%25E7%2594%25BB-%25E5%25AD%2590%25E8%2582%25B2%25E3%2581%25A6-%25E3%2583%2588%25E3%2583%25A2%25E3%2583%258B%25E3%2583%2586%2Fid1472734666)

◼️ウェブ： https://tomonite.com/

◼️Instagram：https://www.instagram.com/tomonite_official/

パルシステム埼玉はこれからも多様な組織との協同により、地域の子育て世代の食と暮らしを支え、生活協同組合としての役割を果たしていきます。

生活協同組合パルシステム埼玉

所在地：埼玉県蕨市錦町2-10-4、理事長：西内良子

出資金：94.4億円、組合員数：22.8万人、総事業高：331.5億円（2025年3月末現在）

HP：https://www.palsystem-saitama.coop/



パルシステム生活協同組合連合会

所在地：東京都新宿区大久保2-2-6 、理事長：渋澤温之

13会員・統一事業システム利用会員総事業高2,604.2億円/組合員総数176.2万人（2025年3月末現在）

会員生協：パルシステム東京、パルシステム神奈川、パルシステム千葉、パルシステム埼玉、パルシステム茨城 栃木、パルシステム山梨 長野、パルシステム群馬、パルシステム福島、パルシステム静岡、パルシステム新潟ときめき、パルシステム共済連、埼玉県勤労者生協、あいコープみやぎ

HP：https://www.pal-system.co.jp/