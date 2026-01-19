共通テスト後の「浪人回避」に新潮流。ドイツへの日本人留学生が17%急増（最新統計）。～ 自己採点後に間に合う「英語で学ぶ名門大」。円安下の新たな進路 ～

Frafex LLC

先週末の大学入学共通テストを皮切りに、日本の大学受験は本番を迎えました。自己採点の結果から志望校合格が危ぶまれ、「浪人」を覚悟する受験生が例年数多く存在しますが、2026年、その進路選択に新たな潮流が生まれています。

最新の確定統計（※1,2）によると、ドイツの大学に在籍する日本人学生数は、前年比17.1%増（1,983人→2,323人）を記録。これは同期間における世界全体の留学生増加率を大きく上回るペースであり、日本人の「ドイツ進学熱」が急速に高まっていることを裏付けています。 「浪人せず、共通テストの結果で世界クラスの大学へ」。共通テスト後でも出願が間に合い、英語のみで卒業可能（※3）、かつ学費が原則無料という合理性が、不安を抱える受験生にとっての「起死回生の逆転ルート」として選ばれています。

■ 世界平均を上回る「日本人のドイツ進学熱」。円安を追い風にさらに加速

ドイツ政府が出資する公的機関、ドイツ学術交流会（DAAD）の確定データによると、ドイツの大学に在籍する日本人留学生総数は、2023/24年度の時点で既に前年比17.1%増（1,983人→2,323人）という急激な伸びを記録していました（※1,2）。 この「ドイツシフト」は現在も加速し続けています。最新の2025/26年度調査では、全世界からの新規留学生数（単年度の入学者数）が前年比9%増の9万9,000人に達し、留学生総数は42万人を突破しました（※4）。

現時点での日本人学生数の最新値はまだ公表されていませんが、ドイツ大学進学支援を行うGoGermanyの現場では、当時の17%増や現在の世界平均（9%増）をさらに上回る勢いを肌で感じています。 歴史的な円安が長期化する中、GoGermanyへの相談件数は昨対比で劇的に増加しており、「経済的理由で英語圏を諦めた層」が実利的な選択肢としてドイツへ流入していることや、「ドイツ語必須」という過去のイメージが払拭され、英語だけで学位が取れるメリットが浸透してきたことから、今年度は過去最大級の日本人留学生増となることが予測されています。特に現在は、共通テスト後の「駆け込み出願」が可能である点に注目が集まっており、浪人を懸念する保護者からの相談が急増の一途をたどっています。

■ 浪人せず「10月入学」へ。日本の受験スケジュールを活かした進路変更

日本の受験システムで「浪人」を回避し、同級生と同年に大学生活をスタートさせるための大きな鍵が、ドイツの出願スケジュールにあります。

・ 3月～7月が出願期間： 共通テストが終わった後から準備を始めても、多くの大学の出願期間に間に合います。

・ 同年10月入学、そして早期卒業： 10月に入学しても、ドイツの大学は3年～3.5年で卒業できるプログラムが一般的です。そのため、日本の同級生と同じ、あるいは半年早いタイミングでの社会進出が可能です。

*ドイツの大学は教養課程を省き、1年次から専門科目に特化するため、4年制の日本よりも短期間で密度の高い学位取得が可能です。

・ 追加の受験勉強なし： ドイツの公立大学のほとんどが、個別の入試を行わず、高校の成績や共通テストの結果（※所定の条件あり）を主な合否判定基準とします。

共通テスト後の進路分岐。「停滞」する浪人ルートと、世界へ「飛躍」するドイツ大学進学ルートの比較。

【大学卒業時期の比較シミュレーション】 ※2026年1月に共通テストを受験したケース

[表: https://prtimes.jp/data/corp/175563/table/3_1_7d8ac32b2a76b0b7f06acd2b539648d9.jpg?v=202601191051 ]

■ 「非英語圏最強」の教育環境。英国を抜き世界第2位の研究拠点へ

ドイツは現在、英語圏以外の国として世界最大の留学生受け入れ国です。さらに、海外からの研究者（サイエンティスト）の受け入れ数においても米国に次ぎ、英国を抑えて世界第2位に浮上しました（※5）。

・英語で学ぶ2,400以上の学位： 文系・理系問わず、英語のみで卒業可能なプログラムが2,400以上存在します（※3）。

・経済的合理性： 公立大学の授業料が原則無料であり、円安の影響で高騰する英語圏への留学費用と比較し、極めてコストパフォーマンスの高い選択肢となっています。

・日本5校に対し、ドイツは18校： 最新の「THE 世界大学ランキング 2026」において、TOP200にランクインした大学数は、日本の5校に対しドイツは18校（※6）。この数は米国、英国に次ぐ世界第3位の多さです。ドイツは国全体で教育の質が極めて高く平準化されているのが特徴です。

■ 一度の試験結果で未来を狭めないで

GoGermanyが支援した学生の中には、2025年、共通テストの結果を利用し、世界ランキングで東京大学と肩を並べる「ミュンヘン工科大学」への進学を実現した例も出ています。

GoGermany代表は次のように語ります。 「日本の受験システムでは、一度の試験で『浪人』という選択を迫られがちです。しかし海外に目を向ければ、今の共通テストの結果を武器に、数ヶ月後には世界トップレベルの大学で学んでいる未来があります。浪人を『停滞』ではなく『世界への挑戦』に変える。そんな選択肢を、一人でも多くの受験生に知ってほしいと願っています。」

