ショコラ専門店「ベルアメール」より、ハートに想いを込めたバレンタイン限定ケーキコレクションが登場
バレンタイン限定プチガトー
心に甘い余韻を残す、ショコラが主役の季節。
ショコラ専門店「ベルアメール」では、チョコレートの魅力を余すことなく楽しめる、バレンタイン期間限定のプチガトーとアントルメを、2026年1月28日（水）より順次発売いたします。
お一人様にちょうどいいサイズのプチガトーから、大切な人と分け合って楽しめるアントルメまで、ハートモチーフや艶やかなグラサージュが印象的な、全4種のラインアップをご用意。
素材選びから食感、口どけに至るまで、ショコラ専門店ならではのこだわりを込めて仕上げました。
自分へのご褒美にも、想いを伝えるギフトにもふさわしい、ベルアメールのバレンタイン限定ケーキコレクションをぜひお楽しみください。
※岩田屋福岡本店・松山三越店・各催事場では、生菓子のお取り扱いはございません。
― 真紅のハートに、ときめきを閉じ込めて ―
フレーズ ピスターシュ
真っ赤なグラサージュで艶やかに包み込んだ、バレンタインらしいハート型の苺ムースケーキ。
中には甘酸っぱい苺のジュレと、コク深いピスタチオのクリームブリュレを忍ばせ、華やかさと奥行きのある味わいに仕上げました。
花柄をあしらったハート型ショコラが、特別な一日を彩ります。
フレーズ ピスターシュ
\746（税込）※1/28～2/14限定
― 想いを重ねる、大人のショコラ ―
ベルアメールの人気定番「クラシックショコラ」が、バレンタイン限定仕様で登場。
しっとりと焼き上げたショコラ生地に、ビターチョコレートのガナッシュと、ほろ苦いキャラメルソースを重ね、奥深くリッチな味わいに。
甘さと苦みのバランスが美しい、大人のための一品です。
クラシックショコラ
\540（税込）※1/28～2/14限定
クラシックショコラ
― ショコラの幸福を、なめらかなくちどけで ―
リュクスボヌール
ショコラの美味しさをストレートに楽しめる、小麦粉不使用のプチガトー。
しっとりと濃厚なショコラ生地に、ベルアメールオリジナルのビターチョコレートを使用したガナッシュムースをサンドしました。
生チョコレートのような、なめらかなくちどけが広がります。
リュクスボヌール
\735 ※2/13・2/14限定
― 特別な日に贈る、想いを映したアントルメ ―
ルージュフランボワーズ
バレンタイン期間だけの特別なアントルメ。
ビターチョコレートムースの中に、なめらかなフランボワーズブリュレと、酸味を効かせたフランボワーズジュレを閉じ込めました。
真っ赤なハートとベリーで華やかに仕上げ、ギフトにもふさわしい、記憶に残る一台です。
ルージュ フランボワーズ
\2,592（税込）※2/6～2/14限定
Chocolat BEL AMER /ショコラ ベルアメール
香り、口溶け、コクはショコラの”いのち”。
厳密に湿度・温度を管理したショコラ専門のアトリエで、ひとつひとつ丁寧に手作りしています。
◇常設店◇
自由が丘店、伊勢丹新宿店、伊勢丹立川店、銀座三越店、日本橋三越本店、渋谷東急フードショー店、二子玉川東急フードショー店、静岡伊勢丹店、松坂屋名古屋店、ジェイアール京都伊勢丹店、阪急うめだ本店、岩田屋福岡本店、西武池袋本店、そごう横浜店、名古屋三越栄店、松山三越店、仙台三越店、うすい百貨店、久が原ファクトリーショップ
※岩田屋福岡本店・松山三越店・催事場では、生菓子のお取り扱いがございません。
◇Online Shop◇
https://belamer.jp/collections/all
◇Media◇
HP: https://www.belamer.jp
Instagram: https://www.instagram.com/belamer_official/
Twitter: https://twitter.com/BelamerOfficial