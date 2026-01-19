ショコラ専門店「ベルアメール」より、ハートに想いを込めたバレンタイン限定ケーキコレクションが登場

ジェイ・ワークス株式会社バレンタイン限定プチガトー

心に甘い余韻を残す、ショコラが主役の季節。

ショコラ専門店「ベルアメール」では、チョコレートの魅力を余すことなく楽しめる、バレンタイン期間限定のプチガトーとアントルメを、2026年1月28日（水）より順次発売いたします。

お一人様にちょうどいいサイズのプチガトーから、大切な人と分け合って楽しめるアントルメまで、ハートモチーフや艶やかなグラサージュが印象的な、全4種のラインアップをご用意。

素材選びから食感、口どけに至るまで、ショコラ専門店ならではのこだわりを込めて仕上げました。

自分へのご褒美にも、想いを伝えるギフトにもふさわしい、ベルアメールのバレンタイン限定ケーキコレクションをぜひお楽しみください。

※岩田屋福岡本店・松山三越店・各催事場では、生菓子のお取り扱いはございません。

― 真紅のハートに、ときめきを閉じ込めて ―フレーズ ピスターシュ

真っ赤なグラサージュで艶やかに包み込んだ、バレンタインらしいハート型の苺ムースケーキ。

中には甘酸っぱい苺のジュレと、コク深いピスタチオのクリームブリュレを忍ばせ、華やかさと奥行きのある味わいに仕上げました。

花柄をあしらったハート型ショコラが、特別な一日を彩ります。

フレーズ ピスターシュ

\746（税込）※1/28～2/14限定

― 想いを重ねる、大人のショコラ ―

ベルアメールの人気定番「クラシックショコラ」が、バレンタイン限定仕様で登場。

しっとりと焼き上げたショコラ生地に、ビターチョコレートのガナッシュと、ほろ苦いキャラメルソースを重ね、奥深くリッチな味わいに。

甘さと苦みのバランスが美しい、大人のための一品です。

クラシックショコラ

\540（税込）※1/28～2/14限定

クラシックショコラ― ショコラの幸福を、なめらかなくちどけで ―リュクスボヌール

ショコラの美味しさをストレートに楽しめる、小麦粉不使用のプチガトー。

しっとりと濃厚なショコラ生地に、ベルアメールオリジナルのビターチョコレートを使用したガナッシュムースをサンドしました。

生チョコレートのような、なめらかなくちどけが広がります。

リュクスボヌール

\735 ※2/13・2/14限定

― 特別な日に贈る、想いを映したアントルメ ―ルージュフランボワーズ

バレンタイン期間だけの特別なアントルメ。

ビターチョコレートムースの中に、なめらかなフランボワーズブリュレと、酸味を効かせたフランボワーズジュレを閉じ込めました。

真っ赤なハートとベリーで華やかに仕上げ、ギフトにもふさわしい、記憶に残る一台です。

ルージュ フランボワーズ

\2,592（税込）※2/6～2/14限定

Chocolat BEL AMER /ショコラ ベルアメール

香り、口溶け、コクはショコラの”いのち”。

厳密に湿度・温度を管理したショコラ専門のアトリエで、ひとつひとつ丁寧に手作りしています。

