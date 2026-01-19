【とろけるような練乳×いちごの春パン】つぶジャムいちごを練り込んだぐるぐる模様の新フレーバー『ねこねこ食パン 練乳いちご』が新登場！2種類のいちごを使用した「GUILTY′S」の春限定クッキーも発売

株式会社オールハーツ・カンパニー

全国にベーカリー＆パティスリーを展開する株式会社オールハーツ・カンパニー（東京本社：東京都目黒区、名古屋本社：愛知県名古屋市、代表取締役 社長 CEO：四方田 豊、以下：オールハーツ・カンパニー）は、‟ねこ“をモチーフとしたフードブランド「ねこねこ」、全国に展開するベーカリーブランド「ハートブレッドアンティーク（Heart Bread ANTIQUE）」、直径13cmのビッグソフトクッキー専門店「GUILTY’S（ギルティーズ、以下：GUILTY’S）」にていちごを使用した、春を彩る季節限定商品を発売いたします。

ねこねこ食パン 練乳いちごとろける練乳いちごリング

■甘酸っぱいいちご×とろけるような練乳を楽しめる『ねこねこ食パン 練乳いちご』が新登場！

つぶジャムいちごを練り込んだ“ぐるぐる模様”が可愛らしい、春限定いちごフレーバー！

このたび、「ねこねこ食パン」から期間限定で『ねこねこ食パン 練乳いちご』が新登場。いちご風味に仕上げたつぶジャムいちご入りの生地と、練乳フィリングを練り込んだ生地を重ね、ぐるぐる模様に焼き上げました。甘酸っぱいいちごの味わいと練乳のやさしい甘さがとけ合い、まるでスイーツのような味わいをお楽しみいただけます。

■『とろける練乳いちごリング』や『ふわとろ生ドーナツ いちご』など“いちごづくし”な新作パンも発売！

「ハートブレッドアンティーク」からは、とろける練乳の甘みとフレッシュのいちごを楽しめる『とろける練乳いちごリング』や、累計販売数200万個以上販売した※1『ふわとろ生ドーナツ』が春限定でいちごフレーバーになって登場。甘酸っぱいいちごの味わいを楽しめる“いちごづくし”な新商品です。

■２種類のいちご＆ほろほろクランブルをトッピングした直径13cmのビッグソフトクッキーも新発売！

ビッグソフトクッキー専門店の「GUILTY’S（ギルティーズ）」からも、お客様からの要望が多かった“いちご×練乳”の新フレーバー『ミルキーストロベリークッキー』が登場！練乳フィリングに木いちごジャムといちごを重ね、食感のアクセントにクランブルを合わせました。1枚800キロカロリー超えの罪深さで、自分へのご褒美にぴったりの“ギルティー”なクッキーです。

甘酸っぱいいちごと甘い練乳の組み合わせを楽しめる、ピクニックなどの行楽にぴったりな新商品で一足早く春の訪れをお楽しみください。

オールハーツ・カンパニーは、たくさんの人々を笑顔にすることができる「しあわせの一皿」を通して、お客様にしあわせをお届けしていきます。

●“いちご×練乳” 新商品 概要

*すべての商品、一部取り扱いのない店舗、価格が異なる店舗がございます。なくなり次第終了となります。

*「ねこねこ食パン 練乳いちご」のアレンジ写真でトッピングしている食材は付属しておりません。

ねこねこ食パン 練乳いちご

販売期間：2026年2月 15日（日）～3月31日（火）

価 格：1本；880円（税込）

販売店舗：「ねこねこ食パン」取り扱い店舗、公式オンラインストア「オールハーツモール」

こだわり：いちご×練乳のやさしい甘さが楽しめる、春限定フレーバーが登場。ふんわり香るいちご風

味の生地と、水を使用せずミルク100％で仕上げた練乳生地を重ね、可愛らしいぐるぐる模

様に焼き上げました。甘み広がる練乳生地と、中に入れたつぶジャムいちごのほんのり甘酸

っぱい風味が合わさり、まるでスイーツのような味わいに。トッピングにいちごとあんこ、

お餅をのせれば、いちご大福風のアレンジもお楽しみいただけます。春のひとときにぴった

りな、期間限定の味わいをぜひご賞味ください。

とろける練乳いちごリング

販売期間：2026年2月 15日（日）～3月31日（火）

価 格：900円（税込）/ SSサイズ590円（税込）

販売店舗：全国の「ハートブレッドアンティーク」店舗、「ベンケイ」店舗

こだわり：とろけるような甘さの練乳と甘酸っぱいいちごのハーモニーが楽しめる『とろける練乳いち

ごリング』。いちご風味のデニッシュ生地で練乳フィリングを包み焼き上げました。ひと口

食べれば、とろける練乳の甘みといちごの風味がふんわり広がります。仕上げにフレッシュ

のいちごをトッピングして“いちごづくし”な味わいに。いちごの甘酸っぱさが春の訪れを感

じさせる、今だけのチョコリングです。

ふわとろ生ドーナツ いちご

販売期間：2026年2月 15日（日）～3月31日（火）

価 格：260円（税込）

販売店舗：全国の「ハートブレッドアンティーク」店舗、「ベンケイ」店舗

こだわり：累計販売数200万個以上販売した※1『ふわとろ生ドーナツ』の期間限定フレーバー。国産

小麦を使用した“ふわっ、とろっ”食感の生ドーナツ生地にいちご風味をまとわせて、ホワイ

トチョコとフレッシュのいちごを飾りつけました。ふんわり柔らかなドーナツの食感と、い

ちごのほどよい甘酸っぱさが広がります。ピクニックなど、春の行楽のお供にもおすすめで

す。

ミルキーストロベリークッキー

販売期間：2026年2月 15日（日）～3月31日（火）

価 格：630円（税込）

販売店舗：全国の「GUILTY’S」店舗

こだわり：お客様からの要望が多かった“いちご×練乳”の味わいを楽しめる「GUILTY’S」初のフレーバ

ー。しっとり食感のクッキー生地に練乳フィリングをのせ、木いちごジャムとフレッシュの

いちごを飾りつけて焼き上げました。仕上げにほろほろとしたクランブルをトッピングし、

食感のアクセントをプラス。練乳のやさしい甘みといちごの甘酸っぱさは相性抜群です。1

枚で800キロカロリー超えの“ギルティー”さが魅力のクッキーで、春のティータイムやご褒

美スイーツにぴったりです。

※1：2024年7月～2026年1月４日までの「ふわとろ生ドーナツ」シリーズ累計販売個数（社内調べ）

※公式オンラインストア「オールハーツモール」：https://allhearts-mall.jp/collections/strawberry

●「ねこねこ」について

毎日食べる"食パン"も。特別なご褒美の"ケーキ"も。気軽に渡せる"焼き菓子ギフト"も。『ねこねこ』は、日々のあらゆる”食“のシーンをねこのかわいさで彩り、ワクワクや癒やしのエッセンスを加えた商品ラインナップで、今までにない体験をお客様にご提供いたします。

オールハーツ・カンパニーが展開する3ブランド『ねこねこ食パン』、『ねこねこチーズケーキ』、『ねこねこファクトリー』を2022年7月に『ねこねこ』として統合いたしました。

●「ハートブレッドアンティーク」について

2002年の創業以来『マジカルチョコリング』や『とろなまドーナツ』など、1日中行列が絶えないほどのヒット商品を次々と生み出してきたベーカリーです。店内では看板商品『マジカルチョコリング』をはじめ、パリッと焼き上げたフランスパンの中にとろ～っとしたチーズが入った『のび～るとろりんチーズフランス』や、もっちりやわらかな食パンに小豆の粒感を残したほどよい甘さのあんこを使用した『あん食パン』などの商品をご用意。まるでおとぎ話に迷い込んだようなマジカルな世界観の店内には、おいしさはもちろんお客様をワクワクさせる商品をつくりたい、そんな想いのもとに作られたパンやスイーツが並んでいます。

＜公式HP＞https://www.heart-bread.com

●「ベンケイ」について

オールハーツ・カンパニーが運営するベーカリー「ハートブレッドアンティーク」の姉妹ブランド。“にっぽんのパン”をコンセプトに和素材を掛け合わせた『米粉の塩パン』、『どすこいあん食パン』をはじめ、毎日食べたくなる商品を種類豊富なラインナップでご用意しております。

＜公式サイト＞https://b-benkei.com

●「GUILTY’S」について

憧れつめこんだ、ビッグソフトクッキー。ドロッと溶けるマシュマロ。ジュワッと染み込むキャラメルソース。ゴロッと乗った厚切りのベーコン。夢のようなトッピングを、じっくり焼いたおっきなクッキーで。今日はカロリーを気にせずおやつでお腹いっぱいにしちゃおう。“GUILTY”感じる時間も、みんなで分け合えば、おっきな幸せ(ハート)

＜専用ページ＞https://www.heart-bread.com/guiltyscookie

※ 画像はすべてイメージです。

●オールハーツ・カンパニー会社概要

会社名：株式会社オールハーツ・カンパニー

代表者：代表取締役 社長 CEO 四方田 豊

東京本社：東京都目黒区下目黒2-3-23 1階

名古屋本社：愛知県名古屋市中区栄2-4-18 岡谷鋼機ビルディング1階

関西支社：滋賀県守山市浮気町7-2

設立日：2012年9月3日

資本金：1億円

事業内容：直営店のパン製造販売業務、各店への商品供給、新商品の開発

コーポレートサイト：https://allheartscompany.com

＜運営ブランド＞

・Heart Bread ANTIQUE：https://www.heart-bread.com

・ねこねこ：https://neko2.co

・PASTEL：https://pastel-pudding.com

・PINEDE：https://pinede.co.jp

・GRANDIR：https://grandir-kyoto.jp

・baguette rabbit：https://baguette-rabbit.com

・Boulangerie BENKEI：https://b-benkei.com

・OGGI：https://www.cucina-oggi.com

・GUILTYʼS：https://www.heart-bread.com/guiltyscookie