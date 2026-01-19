【2月12日(木)19:30～開催】経営者同士が“肩書きを外す夜”｜渋谷・KOBUSHI BEERで「しおりんご生誕祭＆感謝祭」開催！！

KOBUSHI MARKETING合同会社

KOBUSHI MARKETING合同会社（東京都渋谷区、代表：井上裕介）が運営する渋谷道玄坂の『KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR』では、人と人とを繋ぐユニークな取り組みを行い多くのビジネスチャンスを生み出している。そして今回、2026年2月12日(木)19:30～CenternationaL代表 亀坂氏の生誕祭を開催すると発表した。

2026年2月12日(木)19:30～しおりんご生誕祭！

【2月12日(木)19:30～】しおりんご生誕祭！主催:亀坂しおり(合同会社CenternationaL代表)

詳細/お申込みは下記URLより

https://peatix.com/event/4784718/view

感謝とご縁を分かち合う、少人数クローズド生誕祭

年明けから新たな挑戦や意思決定が加速するこの時期に、合同会社CenternationaL代表・亀坂しおりの生誕祭を開催します。本イベントは誕生日を祝う場であると同時に、これまで支えてくださった方々へ「ありがとう」を直接伝える感謝祭。経営者・事業責任者を中心に、肩書きを外してゆっくり言葉を交わせる時間をご用意しました。仕事で関わってきた方、節目で支えてくれた方、挑戦を見守ってくれている方、そしてこれからもご縁を深めたい方へ--。少人数・クローズドだからこそ生まれる、ここでしか交わらない対話と再接続のひとときを大切にします。ささやかながら、感謝の気持ちとともに心地よい時間、そして大切なご縁のご紹介も予定しています。年度切り替えを見据え、人脈を“量”ではなく“質”で育てたい今。新しい一年のスタートにふさわしい、温度のある夜をご一緒ください。

スタッフもマッチングをお手伝いします！人と人を繋ぐクラフトビール KOBUSHI BEER

コワーキングとバーが一体となった新感覚のスペース「KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR」。行ったことがある方はもちろん、前から興味があったけど機会が無かったというような方も、是非この機会にKOBUSHI BEERのコミュニティやビジネスマッチングを体感してみよう。

イベント詳細

日時

2026年2月12日(木) 19:30～

会場

KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR

東京都渋谷区道玄坂2-17-2 トップ美奄 2F

03-6679-3642

KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR内観

参加条件

・法人の執行役員以上 (個人事業主・士業NG)

※上場企業は事業部部長以上（予算決済権有り）でご参加可

・営業系職種NG(保険、投資不動産、MLM、宗教、スピリチュアル、ブローカー)

参加費

参加費＋クラフトビール&カクテルスペシャル飲み放題＋ガッツリ勝負飯 10,000円(事前決済)

参加費＋クラフトビール&カクテルスペシャル飲み放題＋ガッツリ勝負飯 11,000円(当日支払)

※参加資格を満たさない場合は参加費に+1万円が必要となります。

お申し込みページURL

https://peatix.com/event/4784718/view

注意事項

ビジネスイベントに付き、名刺のご持参をお願いいたします。

保険、投資不動産などの営業目的の方、MLM及び宗教関連の方の参加はお断りしております。

一度注文されたチケットは主催者都合によるイベントキャンセルの場合を除き返金は出来ませんので、ご了承の上お申し込みください。

主催

合同会社CenternationaL 代表 亀坂 しおり

ビジネスマッチングやコンサルティングを通じ、企業の成長を支援。日本国内の経営層と広範なネットワークを持ち、新たなビジネス創出や国際的な視点での機会提供に注力している。自身の影響で新たなビジネスが生まれることを理念とし、企業や個人の可能性を最大限に引き出すことを目指す。

KOBUSHI MARKETINGについて

渋谷発のオリジナルクラフトビール「KOBUSHI BEER」を通じて、人と人とを繋ぐ取り組みをおこなっている。渋谷のマーケターや起業家を集めた4,000人が参加するコミュニティを運営しており年間200本以上のビジネス交流会を主催。また、ウェブIT系やクリエイティブ系の経営者を中心とした10,000人の人脈を使った営業支援メニュー「コミュニティスポンサー」には、成長ベンチャー企業をなど約70社が参加している。

KOBUSHI BEERのラインナップ

