第32回城島酒蔵びらき×THE RAIL KITCHEN CHIKUGO　初のコラボ列車を運行！　城島酒蔵びらきのお酒を 一足早くお楽しみいただけます

西日本鉄道株式会社

西日本鉄道(株)では、当社が運行する観光列車「THE RAIL KITCHEN CHIKUGO」と「第３２回城島酒蔵びらき」がタッグを組んだ初のコラボ列車を本年２月１３日(金)に運行いたします。

城島酒蔵びらきは、兵庫の灘・京都の伏見・広島の西条とならぶ酒どころとして有名な久留米・城島で、新酒ができる時期にあわせて毎年開催される九州最大規模の早春酒蔵びらきです。当社では例年、酒蔵びらきの開催に合わせて臨時列車の運行や会場までのシャトルバス運行、会場最寄りの三潴駅への特急列車の停車などを行い、毎年多くのお客さまにご利用いただいております。今年はそれらに加え、観光列車THE RAIL KITCHEN CHIKUGOとのコラボ列車を運行することで、伝統ある酒蔵びらきをさらに盛り上げてまいります。

コラボ列車では酒蔵びらきで堪能できる新酒を一足早く味わうことができるほか、参加8蔵の日本酒を一度に楽しめる飲み比べセットを提供いたします。さらに、特典として翌日からの酒蔵びらきでも使用可能なオリジナルの桝がついてくるなど、開催前日から酒蔵びらきを楽しむことができます。

当社では、今後も地域の観光資源を生かした取り組みを積極的に展開し、沿線地域の魅力の再発見や地域活性化に寄与してまいります。

■城島酒蔵びらき × THE RAIL KITCHEN CHIKUGO コラボ列車について

車内でのお食事を楽しみながら、第32回城島酒蔵びらきにて初登場の日本酒などをお楽しみいただけるほか、本列車へご乗車のお客さま限定でオリジナル特典をプレゼントいたします。

【運行日時】

2026年2月13日（金）

※予約サイトはこちら(https://yoyaku.nishitetsutravel.jp/ErrorViewUtf8.aspx?em=%e8%a9%b2%e5%bd%93%e3%81%99%e3%82%8b%e5%95%86%e5%93%81%e3%81%8c%e3%81%82%e3%82%8a%e3%81%be%e3%81%9b%e3%82%93%e3%80%82)

【運行時刻】

１９:１６ 西鉄福岡（天神）駅発 → 花畑駅（折り返し） → ２１:４６ 西鉄福岡（天神）駅 着

【料 金】

大人 11,800円 お子様メニュー 6,000円 ※価格は全て税込みです

【定 員】

52名 ※完全予約制です

【提供メニュー】

2025-2026冬メニュー （詳細はこちら(https://www.railkitchen.jp/cuisine/)）

《城島酒蔵びらきコラボドリンクメニュー》

THE RAIL KITCHEN CHIKUGO車内にて、「第３２回城島酒蔵びらき」で提供される日本酒など、8種の日本酒を本列車限定で販売いたします。

・8種飲み比べセット（おちょこ30ml×8種）…700円

・4種飲み比べセット（おちょこ30ml×4種）…400円

・カップ（90ml）…500円～

・一合徳利（180ml）…900円～

※飲み比べセットは、お一人様1回までのご注文となります。

※一合徳利および日本酒飲み比べは、2月14日以降の運行でも提供いたします。

（いずれも1,000円 / 無くなり次第終了）

※本コラボメニューで提供する酒類は、車内にて持ち帰り用の販売も行います。（一部商品を除く）

※価格は全て税込みです。

【特 典】

本コラボ列車限定仕様の桝をプレゼントいたします。また、本特典は「第32回城島酒蔵びらき」でも使用可能です。

※本特典は、お一人様（お子様含）1つ限りです。

（参考） 第32回 城島酒蔵びらき について

兵庫の灘・京都の伏見・広島の西条とならぶ酒どころとして有名な城島で、新酒ができる時期にあわせて毎年開催されるビッグイベント。第32回となる今回は、8酒蔵でつくられた新酒の飲み比べをはじめ、酒蔵巡りや、代々歌い継がれてきた「筑後酒造り唄」の披露、和太鼓「城島龍神太鼓」の演奏なども楽しめます。

【期 間】

2026年2月14日(土)、 15日(日) 9:30～16:00

【住 所】

城島町民の森公園（久留米市城島町楢津764） 詳細はこちら(https://johjima.brizy.site/)

（参考） 臨時便・臨時停車について

2月14日(土)、15日(日)は、西鉄電車・バスにおいて臨時列車・シャトルバスの運行をいたします。また、一部特急列車が三潴駅に臨時停車いたします。酒蔵びらきへお越しの際はぜひ西鉄電車・バスをご利用ください。

<鉄道> 三潴駅 時刻表

<バス>三潴駅・JR久留米駅から、メイン会場や各開放酒蔵を巡回するシャトルバスを運行します。