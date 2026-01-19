ジンベイ、AIによるHubspot自動入力ソリューションの提供を開始

ジンベイ株式会社

ジンベイ株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：上田英介）は、営業商談の会話データをAIが解析し、Hubspotへ必要な情報を自動入力する新ソリューションを提供開始しました。本サービスにより、営業担当者は日々の入力作業から解放され、案件管理の精度と生産性を大幅に高めることが可能になります。

お問い合わせはこちら :https://jinbay.co.jp/contact

▼背景

近年、多くの企業がHubspotを中心としたCRMを導入し、データドリブンな営業活動の実現を目指しています。しかし実際の現場では、営業担当者が商談後に詳細な情報を入力する手間が大きく、入力漏れや記録の遅延が頻発しています。結果として、案件データが十分に蓄積されず、経営層やマネジメントが「正確なデータに基づく意思決定」を行うことが難しくなっていました。

特に、営業現場では「本来の商談活動に時間を割きたい」という声が強く、CRM入力はどうしても後回しにされがちです。その一方で、データが不十分であれば案件管理の精度が下がり、営業組織全体のパフォーマンスにも悪影響を及ぼします。

ジンベイはこうした課題に着目し、営業担当者が入力作業に時間を取られることなく、確実で高品質なデータをHubspotに蓄積できる仕組みを実現しました。これにより、現場の負担軽減と経営の精度向上を同時に実現することが可能になります。

▼サービスの特長

サービスイメージ図- Hubspotとワンクリック連携 商談データをAIが自動で解析し、案件情報・商談サマリー・次回アクションを即時にHubspotへ反映します。- 入力作業を大幅削減 営業担当者が手作業で入力する時間を最大99％削減。営業活動により多くの時間を充てることが可能になります。- 営業組織全体の生産性向上 入力データの精度が高まることで、経営層は正確なデータに基づく意思決定が可能となり、営業組織全体の成果最大化につながります。- データ項目を自由に設計AIが抽出する項目を自由に設定できます。事前にHubspotの入力項目を設定することで、商談後の手入力作業の必要がなくなります。

▼今後の展望

将来的には、他のCRMや社内システムとの連携拡大も予定しています。営業現場の「入力負担を限りなくゼロにする」ことで、営業担当者が本来注力すべき商談・顧客対応に集中できる環境を実現してまいります。

お問い合わせはこちら :https://jinbay.co.jp/contact

■ジンベイについて

ジンベイ株式会社は「働くを変える」をミッションに、最新の生成AI技術を活用した業務DXを推進しています。私たちが提供する「ジンベイ生成AIエージェント」は、各業務プロセスをデジタル化し、過去のデータや社内外のコミュニケーション情報を有効活用することで、生産性向上と企業の成長を支援します。

法人名：ジンベイ株式会社

代表者：代表取締役 上田 英介

所在地：〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸一丁目５番１０号 JPR横浜ビル ８階

設立：2024年5月24日

事業内容：AI・システム開発、コンサルティング、および関連するサービス

メール ：info@jinbay.co.jp

会社HP：https://jinbay.co.jp/

ジンベイGenOCRサービス資料：https://hubs.ly/Q03f2FhC0