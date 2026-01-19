熊本の「赤」が勢揃い！新宿・柏高島屋で「くまもとあかいろフェア」を1月21日より同時開催

熊本県

熊本県(知事：木村 敬)は、2026年1月21日（水）から1月27日（火）まで、新宿高島屋と柏高島屋にて「くまもとあかいろフェア」を開催いたします。期間中は、熊本県が誇る新鮮な農林畜水産物や加工品、県産酒などが各フロアに勢揃いし、多彩なラインナップで熊本の食の魅力をお届けします。また、熊本県営業部長兼しあわせ部長「くまモン」も応援に駆けつけ、会場を盛り上げます。

■くまもと「あかいろフェア」について

古くから「火の国」として知られる熊本県では、その情熱的なイメージや、豊かな自然環境から生み出される多彩な高品質ブランドを「くまもとの赤」として展開しています。 本フェアは、この「赤」に象徴される熊本県産品（農林畜水産物、加工品、熊本県産酒等）を首都圏の皆様に広くご紹介するPRイベントです。生鮮食品からお菓子、お酒まで、百貨店の各エリアを横断して熊本の魅力をご紹介し、新たな販路開拓とブランド力の向上を目指します。

＜開催概要＞

期間： 令和8年（2026年）1月21日（水）～1月27日（火）

場所： 新宿高島屋（東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目24-2）/ 柏高島屋（千葉県柏市末広町1丁目1）

内容： 新宿高島屋、柏高島屋あわせて約６０店舗の飲食店・小売店で熊本県産の食材やお酒を使用した熊本特別メニューの提供・販売を実施します。全国でトップクラスの生産量を誇る「トマト」や「いちご」、強い甘みとみずみずしい果汁が魅力の「熊本県産デコポン(R)」、など、熊本の食の魅力をご堪能いただけます。

HP： 新宿高島屋 https://www.takashimaya.co.jp/shinjuku/

柏高島屋https://www.takashimaya.co.jp/kashiwa/stemo/departmentstore/topics/kumamotoakairofair/?category=food

～くまモン来場スケジュール～

「くまモン」が会場に登場し、熊本のうまかもんを紹介します。

◆1月23日（金）： 柏高島屋（11:00、15:00の計2回）

１.11:00 本館3階 高島屋 エントランスステージ

２.15:00 本館3階 高島屋 エントランスステージ

◆1月25日（日）： 新宿高島屋（11:00、15:00の計2回）

１.11:00 レストラン街13階

２.15:00 高島屋正面入り口（2階JR口特設会場）

※詳細な出動情報は「くまモンランド」ホームページ内をご確認ください。

【新宿高島屋】

【柏高島屋】