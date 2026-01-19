日本最大級のエシカルの祭典「エシカルエキスポ2026 TOKYO」スポンサーが決定

一般社団法人ETHICAL EXPO JAPAN

一般社団法人ETHICAL EXPO JAPAN（本社：大阪市住之江区、代表理事：塗野 直透）は、2026年2月3日(火) ～8日(日)に渋谷モディ1階イベントスペースにて、Z世代が共創する日本最大級のエシカルの祭典「エシカルエキスポ2026 TOKYO（ETHICAL EXPO2026 TOKYO）」を開催いたします。様々な角度からエシカルな取り組みをされている、計12社の協賛が決定いたしました。ご来場いただく多くのお客様に、企業の想いを感じていただける場を目指します。

【イベント概要】

開催日： 2026年2月3日（火）～ 2月8日（日）

時 間： 3日 12:00~19:30

4日~7日 11:00~19:30

8日 11:00~18:00

会 場：渋谷モディ1階 イベントスペース

主 催：一般社団法人ETHICAL EXPO JAPAN

インスタグラム：https://www.instagram.com/ethical_expo(https://www.instagram.com/ethical_expo)

イベントLP：https://ethical-expo.com/(https://ethical-expo.com/)

問い合わせ ：info@ethical-expo.com

スポンサー企業一覧

グンゼ株式会社（学生団体共創ブース出展）プリマハム株式会社（学生団体共創ブース出展）日本明星花露水株式会社（学生団体コラボ出展）ジェクス株式会社（学生団体コラボ出展）東洋製罐グループ（学生団体コラボ出展）株式会社サンミュージックプロダクション（企業単体出展）N h e s .（企業単体出展）シーダブラップ株式会社（企画運営サポート）株式会社uragami（什器提供・企業単体出展）ベルエポック美容専門学校（モデルヘアメイク提供）株式会社OLD FLIP（モデル衣装提供）株式会社Spinning Japan（学生団体応援）

以上12社のスポンサー企業が決定しています。

次年度の開催や、東京を含む全国展開に向けて、スポンサー企業やパートナー企業を引き続き募集しておりますので、お気軽に下記連絡先にお問い合わせください。

一般社団法人ETHICAL EXPO JAPAN

問い合わせ ：info@ethical-expo.com

スポンサーが参画するコンテンツ例

エシカルブース

エシカルな社会を実現するための取り組みを行う企業、学生団体がエシカルに対する認識を変え、エシカルをより身近に感じられる展示や体験、商品の販売を行います。

共創プロジェクトブース

社会課題に取り組む学生団体と企業のコラボブースが複数出展します。学生目線を取り入れたPR方法で、企業の魅力やエシカルな取り組みに楽しくラフに触れられます。

学生団体ブース

「応援と感謝でツナガル」をコンセプトに、学生と企業の新しい接点を作ります。学生団体ブース1つ1つに企業が協賛し、学生団体はその資金を元に、活動紹介やワークショップの展開を行います。

コンセプト 「ツナガルエシカル ～人がつながる、想いが高まる。～」

エシカルエキスポは、若者と企業が共に創る日本最大級のエシカル祭典です。環境問題や社会課題に関心を持つ学生が主導し、企業・自治体・NPOなどのステークホルダーと連携しながら、新しい価値観やライフスタイルを体験・共有できる場を提供しています。

展示ブースに加え、学生と企業が約半年間かけて取り組む共創プロジェクトの発表も行われ、実践的な学びや企業理解の深化に繋がっています。持続可能な未来づくりに貢献する企業と、未来志向の若者が出会うことで、企業は次世代との新たな接点を築くことができ、自社の取り組みに対する理解促進や、採用広報、ブランド認知の向上などの活用が可能です。

【主催者概要】

主催者

一般社団法人ETHICAL EXPO JAPAN（エシカル エキスポ ジャパン）

所在地

大阪府大阪市住之江区粉浜1-2-8

代表者

塗野 直透（代表理事）

代表プロフィール：

母子家庭で６歳まで施設暮らしを経験し、社会的に立場の弱い人達を救うことが、自分の使命であると考え始める。そのために大学入学時に、学生起業をすることを決意。18で、明治乳業の営業代理店で飛び込み営業の後、人材会社で営業部副主任として活動。2020年3月にカンボジアでの商品開発を経て、フェアトレード商品のプロモーション支援を開始し、フェアトレードの分野からもっと広い、エシカル消費を日本社会に広めるため、BtoBから世界を変えるために、株式会社ラントレを創設。その後消費者に直接エシカルの価値観を啓蒙できる環境を創るために、一般社団法人ETHICAL EXPO JAPANを設立。

従業員数

20名(実行委員含む)

設立

2022年8月30日

【エシカルエキスポとは】

「エシカルがカッコいい世界を創る」というミッションを掲げ、社会貢献や環境保全を中心に、社会活動家・社会起業家・学生団体・企業・クリエイターを繋げ、共創プロジェクトの中で想いと活動を社会へ広めるイベントです。2023年に一般社団法人ETHICAL EXPO JAPANを立ち上げ、第一回開催を大阪にて実施し、2024年には大阪、東京の2拠点開催をいたしました。