AR謎解きキット『カラクリ美術館と消えた絵画の謎』新宿・NEUUでリアル販売開始！

curiosity株式会社

curiosity（キュリオシティ）株式会社は、ARアプリ「AVATAVI（アバタビ）」と連動して楽しめるAR謎解きキット『カラクリ美術館と消えた絵画の謎』 を、2026年1月23日（金）10:00より、新宿・ NEUUにて店頭販売開始いたします。

AVATAVI謎解きキットにとって初の店頭販売拠点となり、NEUU店頭では、体験内容の一部を実際に楽しめる特別展示もあわせて展開します。来場者は体験後、その場で購入をご検討いただくことが可能です。

キットの上に、もうひとつの美術館が立ち上がる

本作は、組み立てた謎解きキットの上にARで“ミニチュア美術館”が広がる、新感覚のAR謎解きコンテンツです。

スマートフォン越しに見ると、キット上にキャラクターや展示物がARで立ち上がり、プレイヤーはアバターを操作しながら美術館内を巡り、調査や会話を通じて謎を解いていきます。

紙の情報とARで表示される手がかりを組み合わせて推理を進めることで、現実とデジタルが重なり合う没入感のある体験を楽しめます。

“読む謎解き”から、アバターで“歩き回る謎解き”へ

本作では、以下のような要素を通じて物語と謎解きが進行します。

[ ゲーム概要 ]- 美術館スタッフや展示物がARでキット上に出現- 会話・調査・照合などをアバター操作で探索パート- 紙の情報とARの”手がかり”を組み合わせて解くミステリー構造

卓上に広がる“ミニチュア美術館”を、アバター操作で歩き回るような体験は、AVATAVIならではの立体的で臨場感のある謎解き体験となっています。

「いつもの」アバターが、謎解きの主人公に！

本作は、ARアプリ「AVATAVI（アバタビ）」を使用して遊ぶAVATAVI必須のAR謎解きコンテンツです。アプリ側で用意されているアバターはもちろん、ユーザー自身が制作したオリジナルアバターを使用することも可能で、思い入れのある自分のアバターで謎解きの世界を楽しむことができます。

【コンテンツ概要】- タイトル：カラクリ美術館と消えた絵画の謎- プレイ人数：1名- プレイ時間：約45分- 販売価格：1800円（税込）- 対応言語：日本語- オンライン販売場所：BOOTH https://avatavi.booth.pm/items/7646210- オフライン販売場所：NEUU（東京都新宿区西新宿1-5-11 新宿三葉ビル1F）- 必要環境：AVATAVIアプリ／対応スマートフォン／謎解きキット- 企画開発：curiosity株式会社【AVATAVI概要】- タイトル：AVATAVI（アバタビ）- 配信場所：App Store / Google Play / Meta Quest- ダウンロード(iOS)：https://apps.apple.com/jp/app/id1574630277- ダウンロード(Android)：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.curiosity_inc.avatavi- ジャンル：エンターテインメント- 料 金：無料（アプリ内課金あり）- 対応言語：日本語／英語- 対応端末：iOS 15.0以降・iPhone6S以降の端末／Android 7.0以降・ARCore対応端末- 公式サイト：https://avatavi.com/- 著作権表記：(C)️2021 curiosity, inc.- 開発：curiosity株式会社【NEUU(ニュー)について】

世界最先端のXR技術を体験できる常設施設。XR作品を楽しめる「体験スペース」、最新デバイスをレンタルし作業ができる「ワークスペース」、新製品やサービスを展示する「ショールーム」の３つのゾーンで構成されている。https://neuu.jp/

【curiosity(キュリオシティ)株式会社について】

“Immersive Entertainment”をテーマにXR(AR/MR)や新技術を活用したデジタルアトラクションなどの新しいリアル体験エンターテインメントを企画開発するクリエイティブスタジオです。 https://www.curiosity-inc.jp/