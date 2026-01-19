ダイナミックプラス株式会社、スポーツ・エンタメ・宿泊施設向け事業拡大にともない本社オフィスを移転

ダイナミックプラス株式会社

スポーツ・エンタメ、宿泊施設を中心にダイナミックプライシングサービスを提供し、「定量データ × AI」の力で、さまざまな業界・企業にとっての「最適な価格」の実現に挑み続けるダイナミックプラス株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：平田 英人）は、事業拡大に伴い、本社を東京都千代田区神田に移転し、2026年1月19日(月曜日)より新オフィスでの業務を開始いたしました。

今回の移転は、スポーツ・エンターテインメント、宿泊施設、高速バスなど多様な領域における需要増加とサービス拡大を背景に、組織体制の強化とさらなる価値創出を目的としたものです。

■ オフィス移転の背景と目的

新オフィス

当社は、スポーツ・エンターテインメント、宿泊施設領域を中心に、AIを活用したダイナミックプライシングおよび需要予測のサービス提供を提供してまいりました。また、近年はプロスポーツクラブ、宿泊業界、ライブエンタメなど、多様な事業者さまからのご相談が増加し、提供サービスの範囲と案件数が急速に拡大しています。

こうした事業成長に伴い、各領域の専門人材の採用・組織体制の強化を進めており、在籍人数は年々増加しています。既存オフィスでは執務スペース・会議室・開発環境が手狭となり、より効率的かつ創造的に業務を行える環境整備が急務となりました。

今回の本社移転は、

事業拡大に対応した開発・運用体制の強化

増加する人員に適したワークスペースの確保

社内外とのコミュニケーションをより円滑にする拠点機能の拡充

今後の新規事業創出を見据えた環境整備

を目的としております。

新オフィスを基点として、スポーツ・エンターテインメント、宿泊施設、高速バスをはじめとする幅広い業界に対し、より高い価値を提供するとともに、価格戦略の高度化に取り組んでまいります。

■新オフィスの特徴

■移転概要

- 広い執務スペースと個席の環境多様な働き方に対応し、生産性と創造性を両立。広い執務スペース- 会議室・オンラインMTGブースを拡充クライアントとのコミュニケーション機会増加に対応。会議室・オンラインMTGブース- 社内外コラボレーションを促進するオープンスペース部署横断の議論や共同作業を活性化。オープンスペース

移転日：2026年1月19日(月曜日)

施設名：Takebashi7

住所：東京都千代田区神田神保町三丁目27番7号 Takebashi7 9階

アクセス：東京メトロ東西線・半蔵門線 都営新宿線 「九段下駅」徒歩4分

東京メトロ半蔵門線都営三田線・新宿線 「神保町駅」徒歩4分

電話番号：変更はございません(03-5213-4155)

なお、誠に恐縮ではございますが、新オフィスの規定上、祝い花などのお心遣いは謹んで辞退を申し上げます。

皆さまのお気持ちだけをありがたく頂戴いたします。

■ダイナミックプラス株式会社について

新オフィス外観

ダイナミックプラス株式会社 (英文名：DYNAMIC PLUS CO., LTD.)

設立：2018年6月1日

代表取締役：平田 英人

TEL：03-5213-4155

株主：

三井物産株式会社

ぴあ株式会社

エイベックス・ライヴ・クリエイティヴ株式会社

日本電気株式会社

事業概要：

（１）各業界向けダイナミックプライシングサービス「D＋」の提供

（２）各業界向けレベニューマネジメントサービス「Revenue＋」の提供

（３）数理分析、AIを用いた価格周辺領域のコンサルティング業務

（４）組み込みソフトウェアの開発、保守