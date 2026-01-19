岩手県盛岡市で約28年間、『翻訳・通訳・語学講座』事業に取り組んできた（株）セルク。　これまでの『DTP翻訳』事業に加え、新たに『動画翻訳』事業に進出！

株式会社セルク

当社は、1998年創業、盛岡市上田にて、『翻訳・通訳・語学講座』事業に取り組んで参りました。

岩手県内の観光関連のパンフレットの英語、中国語、韓国語等の翻訳の多くを手掛け、今年28年目を迎えます。

これまで、当社では、『DTP翻訳』と称し、印刷会社より原稿データ（InDesign、Illustrator、Photoshop等）を預かり、そこに各種言語（※）の翻訳原稿を埋め込み、希望されるデータ形式で納品する、印刷会社にとって、利便性の高い翻訳スタイルを手掛け、岩手県内のみならず近隣県の印刷会社からも翻訳を受注しておりました。

この翻訳スタイルは、取引先の印刷会社からとても高く評価されており、県庁、市町村役場、観光協会から依頼された「翻訳を伴う印刷物」の多くに活用されております。

（※） 英語、フランス語、ドイツ語、中国語簡体字、中国語繁体字、韓国語、タイ語等々。

この度、これまで主軸であった『DTP翻訳』事業に加え、新たに『動画翻訳』事業に進出いたします。

『動画翻訳』事業とは、動画制作会社より動画を預かり、そこに各種言語の翻訳原稿を画面の動き、ナレーションに叶うように、きれいに埋め込み、動画の会式で納品する、動画制作会社にとって利便性の高い翻訳事業となります。

ネットに付随する翻訳、AI翻訳等、翻訳をする技術は日々進化し、その精度はとてもレベルが高くなってきております。

しかし、その翻訳した原稿を印刷物に反映する、動画に反映するとなると、人にとっての見やすさ、見にくさという視点が入ってくるため、すべて自動化することはまだまだむずかしいのが現実です。

さらに、動画となると、その内容を考慮して、言葉を変換せねばならず、ここは人の判断を介さないと、動画全体がおかしな仕上がりになるリスクがあります。

このように、翻訳は今後益々AI等にとって代わられながらも、最終的にその印刷物上、動画での場面上ではどのように翻訳するかは人の判断に委ねる方が、ごく自然な文脈となります。

当社ではこのようなニーズを拾い上げ、当社が大事にしている ”正確に伝わる言葉”での『翻訳』を新しい動画翻訳での領域に広めて参ります。

【 会社概要＆お問い合わせ先】

株式会社セルク

所在地： 〒020-0066 岩手県盛岡市上田3-15-20

代表者： 代表取締役 石川 公一郎

設 立： 1998年8月3日

ＵＲＬ： https://www.celc.co.jp/

担 当： 石川 公一郎

ＴＥＬ： 019-621-8145

ＦＡＸ： 019-621-8146

E-mail： info@celc.co.jp