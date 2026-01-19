【DMM Factory】STEAKA『ヲチラレ』初音ミク×オバケン Afterparty in LOFTを2026年1月19日(月)より期間限定で開催

合同会社DMM.com

合同会社DMM.com（本社：東京都港区、PFカンパニーCEO：村中悠介、以下DMM）が展開するグッズメーカーサービス「DMM Factory」は、横浜ロフトにて「STEAKA『ヲチラレ』初音ミク×オバケン Afterparty in LOFT」を期間限定で開催いたします。

▼特設サイトはこちら

https://factory.dmm.com/event/steaka_m_obkn-after-party/

■「STEAKA『ヲチラレ』初音ミク×オバケン Afterparty in LOFT」概要

・開催店舗

横浜ロフト（7F=横浜ロフト Bゾーン＝特設会場）

・開催期間

2026年1月19日(月)～2月4日(水) ※最終日17:00閉場

・注意事項

※抽選による事前予約制の導入または整理券を配布する場合がございます。

詳しくは横浜ロフトホームページ・ロフトアプリ・X等でご案内致しますので、そちらの内容をご確認下さい。

※フリー入場の場合でも、混雑時には入場制限をさせていただく可能性がございます。予めご了承ください。

■展示内容

期間中、横浜ロフトにてホラーイベントで使用した衣装などを特別展示いたします。

＜展示物＞

- ホラーイベントで実際に着用されたキャラクター衣装全5種- - ゼロ- - アオ- - キラー × 3公演分- ホラーイベントの体験レポート漫画展示- 等身パネル- - ゼロ- - アオ- - アール- - エル- メッセージコーナー

※各日の営業時間内にご覧いただけます。

※グッズをご購入いただかなくても、展示をご覧いただけます。ただし、混雑状況により一部入場制限を設ける場合がございます。

※展示物は、全て写真撮影可能となります。

■販売商品一覧

※価格は税込表記です。

※トレーディング商品はランダム販売の為、絵柄はお選びいただけません。

※店舗でのグッズ購入につきましては、下記の通り購入制限を設けさせていただきます。予めご了承ください。



■購入制限

期間中、店舗でのグッズ購入に以下の制限を設けさせていただきます。

・オープン商品：各3個まで

・トレーディング商品：各3SETまたは単品で3SETの点数まで

└1SET 5個入の商品の場合 ：各3SETまたは単品15個まで

└1SET 9個入の商品の場合 ：各3SETまたは単品27個まで

└1SET 10個入の商品の場合：各3SETまたは単品30個まで

※混雑状況等により、購入制限は予告なく変更となる場合がございます。

■ご購入特典

※価格は税込表記です。

※トレーディング商品はランダム販売の為、絵柄はお選び頂けません。

※コラボグッズのご購入特典は店舗販売のみです。通販での配布はございません。

■通販情報

DMM通販・ロフトネットストアにてコラボグッズの予約販売を行います。

▼販売ページはこちら

・DMM通販ページ

https://www.dmm.com/mono/hobby/-/list/=/article=keyword/id=308930/

※販売ページは2026年1月19日(月)12:00よりオープンいたします。

・ロフトネットストア

https://www.loft.co.jp/store/c/ccc200019

※2026年2月1日(日)12:00より予約受付を開始いたします。

※ロフトネットストア委託会社の物流障害の影響により、サイト内商品ページに「ネットストアのご注文の受付を停止しています(在庫切れ表示)」という表示がございますが、本商品に関しましては予約期間内にて注文を受け付けております。

・予約期間

DMM通販：2026年1月19日(月)12:00～2月18日(水)23:59

ロフトネットストア：2026年2月1日(日)12:00～2月18日(水)23:59

※購入特典のブロマイドは、通販では付属いたしません。

※受付開始直後や締切間際は、サイトが混雑し繋がりづらい場合がございます。

※商品は2026年5月より順次発送予定となります。

■DMM Factoryについて

合同会社DMM.com内のキャラクター商品の企画制作を行うメーカーサービスです。

「欲しかったものを、代わりにつくる」をテーマに、エンターテインメント領域の様々なキャラクターコンテンツやIPを、全国の遊戯施設やテーマパークなどで開催するイベント催事の企画制作や、グッズ・フィギュア商品の企画開発等、多様な形態で商品化をしています。今後は、オリジナルのぬいぐるみシリーズ商品や、フィギュアのシリーズ商品など、メーカーとして独自に発売する商品も充実させ、より多くのエンターテインメントコンテンツのファンのお客様に向けて、商品や企画の開発をしてまいります。

・DMM Factory公式HP：https://factory.dmm.com/

・DMM Factory公式X：https://x.com/DMM_factory

■合同会社DMM.comについて

会員数5,146万人（※）を誇る総合サービスサイト「DMM.com」を運営。1998年の創業以来、多岐にわたる事業を展開し、現在は60以上のサービスを運営。動画配信や電子書籍、アニメなどの多様なエンタメサービスに加え、3DプリントやEV充電などのハードウェア分野、AIといった最先端のテクノロジーを取り入れた事業など、様々な事業を手掛けています。2022年にはサブスクリプション会員システムの「DMMプレミアム」を立ち上げ、あらゆるエンタメ体験をシームレスにつなぐ「マルチエンタメ・プラットフォーム」の創造を目指しています。今後も、コーポレートメッセージ「誰もが見たくなる未来。」とともに、変化と進化を繰り返しながら、新たな事業に挑戦してまいります。

※2025年2月時点

企業サイト：https://dmm-corp.com/

プレスキット：https://dmm-corp.com/presskit/

公式オウンドメディア：https://inside.dmm.com/

※掲載の際には、下記の記載をお願いします。

(C) CFM